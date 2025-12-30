Hledat v komentářích

Globální vývoz LNG letos vzrostl o čtyři procenta, nejvíce za tři roky

30.12.2025 15:46
Autor: ČTK

Globální export zkapalněného zemního plynu (LNG) letos podle předběžných údajů vzrostl o čtyři procenta na 429 milionů tun. To je největší růst od roku 2022, kdy se export zvýšil o 4,5 procenta. Uvedla to dnes agentura Bloomberg. Odvolává se přitom na odhady společnosti Kpler, která sleduje údaje o přepravě. K růstu přispěly nové dodávky ze Severní Ameriky a odhaduje se, že růst obchodů s LNG bude pokračovat i příští rok.

Spojené státy si letos upevní pozici jednoho z největších vývozců LNG a poprvé se chystají vyvézt více než 100 milionů tun. Produkce v USA by se měla dál zvyšovat a do konce tohoto desetiletí se může zhruba zdvojnásobit, což povede k dalšímu růstu vývozu a pravděpodobně i k tlaku na pokles cen plynu v Asii a v Evropě. Ceny v Asii se už teď pohybují poblíž ročních minim a ceny evropských termínových kontraktů od začátku roku ztratily přes 40 procent.

Dodatečná poptávka by také mohla dál zvýšit poptávku po plavidlech pro přepravu LNG. V listopadu náklady na přepravu tohoto silně zchlazeného paliva přes Atlantský oceán stouply na nejvyšší úroveň za téměř dva roky, protože růst nabídky zvýšil poptávku po tankerech.

Kpler dodává, že v samotném prosinci by vývoz LNG mohl dosáhnout rekordních 41 milionů tun. Čína a Japonsko zůstávají největšími světovými odběrateli, dělí se o první místo. Celkový dovoz LNG do Číny je letos asi o 15 procent nižší než loni.

Zvyšuje se i dovoz LNG do Egypta, ta země se loni stala čistým dovozcem. Letos podle předběžných odhadů Egypt nakoupil zhruba 8,9 milionu tun LNG, což je více než trojnásobek loňského objemu nákupů.

Analytická divize Bloomberg Intelligence očekává, že objem obchodování s LNG příští rok stoupne o 7,5 procenta až osm procent. Podpoří ho nová nabídka a nižší ceny, které by měly dál podpořit poptávku.


