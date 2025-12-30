Hledat v komentářích

Rally má reálné základy. Tom Lee vidí prostor pro další růst sentimentu

30.12.2025 6:18
Autor: Redakce, Patria.cz

Jeremy Siegel z Whartonu na CNBC řekl, že podle čísel z trhu práce se americká ekonomika nepřehřívá, ale situace se v této oblasti ani nezhoršuje. Podle profesora to je dobrý výchozí bod pro příští rok. Poslední inflační čísla přitom podporují názor, podle kterého by se sazby centrální banky měly nacházet u 3 %. Tom Lee o poklesu sazeb hovoří také a na CNBC prezentoval některé své investiční nápady pro příští rok.

Podle ekonoma bude bydlení působit nějakou dobu jako významný dezinflační faktor. A až pomine jednorázový efekt zavedených cel, měla by se inflace podle Siegela pohybovat blízko 2 %, což by obratem mělo otevírat prostor pro další snižování sazeb americkou centrální bankou. K tomu dodal, že blížící se soudní rozhodnutí týkající se Trumpových cel by ideálně mělo hovořit o tom, že prezident potřebuje k zavádění cel souhlas Kongresu. A dá mu půl roku na to, aby jej získal. V horším případě by soud prohlásil, že cla jsou ilegální a nařídil „refundaci“.



Tom Lee z Fundstratu na CNBC zmiňoval, že za mnohokrát skloňovanou rally akciových trhů přicházejících na konci roku stojí skutečná data. K vývoji v příštím roce pak řekl, že Fed bude pravděpodobně více tíhnout k hrdličkám a tím podpoří sentiment v některých odvětvích. Lee čeká pozitivní vývoj i ve finančních službách. Tedy v sektoru, který by měl těžit z blockchainu i umělé inteligence a v budoucnu „by se měl obchodovat s valuacemi připomínajícími spíše technologický sektor“.



Zvýšená ekonomická aktivita a politika Fedu by měly podle experta nahrávat i regionálním bankám. Není ale předpoklad silného růstu a nízkých sazeb v rozporu? Na tuto otázku Lee odpověděl, že záleží na tom, o jakých sazbách se konkrétně hovoří. Celkově čeká, že příští rok si povedou lépe sektory, které doposud brzdily vyšší sazby. Lee následně hovořil o tom, že příští rok by se mohl sejít efekt nižší inflace se silnějším růstem mezd, což by podporovalo mzdy reálné. Zmínil i efekt bohatství pramenící z růstu cen akcií, který by také mohl pomáhat spotřebě domácností. Podobně jako daňové změny.

K porovnávání současného vývoje na trzích během internetové bubliny Lee řekl, že letošní rok sice akcie připisují vysoké zisky, nebyl to pro ně ale rok jednoduchý, protože se dostavil i medvědí trh a několik korekcí. Výrazné oslabení se může dostavit také v příštím roce. Dlouhodobá historie akciového trhu ale ukazuje, že po třech letech zisků u 20 % si trh během čtvrtého roku může vést ještě lépe.

Lee hovořil i o dalším riziku, kterým byla v minulosti malá pozornost věnovaná případným excesům na trhu a v ekonomice. Jinak řečeno, rizikem může být samotné přílišné nadšení. K tomu investor dodal, že jeho klienti jsou k podobným věcem nyní velmi pozorní a celkově podle něj na trzích nevládne nějaké široce rozšířené ignorování problémů.

 

