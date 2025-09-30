Hledat v komentářích

Detail - články  
Komentář analytika: Philip Morris zapsal pokles zisku a tržního podílu, výhled je ale optimistický

Komentář analytika: Philip Morris zapsal pokles zisku a tržního podílu, výhled je ale optimistický

30.09.2025 11:19
Autor: Cuong Manh Le, Patria Finance

Philip Morris ČR za první pololetí roku 2025 vykázala tržby ve výši 10,7 mld. Kč, mírně nad očekáváním trhu ve výši 10,6 mld. Kč. Růst tržeb byl podpořen především příznivým cenovým vývojem napříč produktovým portfoliem.

Shutdown americké vlády tlačí na dolar a je motorem dalšího růstu ceny zlata na rekordy
30.09.2025 8:49
Shutdown americké vlády tlačí na dolar a je motorem dalšího růstu ceny zlata na rekordy
Úvod na akciových trzích bude poslední obchodní den třetího čtvrtletí ...
Rozbřesk: Zlato láme rekordy. Vzhůru jej ženou obavy z tektonického posunu
30.09.2025 8:52
Rozbřesk: Zlato láme rekordy. Vzhůru jej ženou obavy z tektonického posunu
Zlato je hitem letošního roku. Od jeho začátku přidalo k dobru již 45 ...
Philip Morris ČR klesl zisk o 13 procent při mírném růstu tržeb. Odklon od klasických cigaret vyvažují inovace
30.09.2025 8:55
Philip Morris ČR klesl zisk o 13 procent při mírném růstu tržeb. Odklon od klasických cigaret vyvažují inovace
Společnosti Philip Morris ČR, která je předním výrobcem a prodejcem ta...
Jednání v Kongresu se vyhrocuje, trhy na riziko vládní uzávěry reagují lehce negativně
30.09.2025 10:51
Jednání v Kongresu se vyhrocuje, trhy na riziko vládní uzávěry reagují lehce negativně
Ještě včera se na trhu nikdo nestresoval z možnosti vládní uzávěry v U...


