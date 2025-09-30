Jednání v Kongresu se vyhrocuje, trhy na riziko vládní uzávěry reagují lehce negativně

Ještě včera se na trhu nikdo nestresoval z možnosti vládní uzávěry v USA, tedy tzv. shutdownu omezujícího výdaje na nutné minimum. Dnes už téma určitou pozornost vzbudilo, neboť jednání v Kongresu se vyhrocují a dospěla do fáze vzájemného obviňování v médiích. Viceprezident Vance po posledním kole jednání prohlásil, že vláda spěje k uzávěře, což vyvolalo i tržní reakci.
Akcie v Evropě dopoledne ztrácejí zhruba do půl procenta, měřeno hlavními indexy. Americké akciové futures jsou asi čtvrt procenta v červeném. Dluhopisy nejprve pocítily zvýšenou poptávku, ale následně se vracejí a změny oproti včerejšku jsou pouze drobné. Eurodolar na 1,1750 ukazuje, že se americká měna znovu dostává pod tlak, ale nejde zatím o nic velkého. Zlato stouplo k 3870 USD, kde ale narazilo a intradenní zisky už stihlo vrátit. Celkově je tedy reakce poměrně mírná a investoři mají podle nás daleko k nějaké panice, protože s podobnými tahanicemi v Kongresu mají už poměrně bohatou zkušenost - dohoda na poslední chvíli zůstává velmi pravděpodobná.
Návrh umožňující financování vlády do půlky listopadu už prošel Sněmovnou, načež v Senátu potřebují republikáni na svou stranu získat aspoň osm demokratických hlasů (o jeden republikánský přišli). Třecí plochou jsou především výdaje ve zdravotnictví, kde demokrati požadují prodloužení daňových úlev v rámci Obamacare a zrušení škrtů v Medicare, které obsahuje Trumpův daňový zákon (velký krásný). Možnost kompromisu existuje, ale je málo času na vyjednávání, když se obě stany snaží navzájem dostat pod časový tlak. Republikáni chtějí získat hlasy demokratů za příslib, že otázky zdravotnictví se dořeší později. Normálně by to asi mohlo fungovat, jenže nyní k takovému řešení chybí důvěra. A při pohledu na vládu Donalda Trumpa, který hbitě mění názory, odstupuje od smluv "a odvolává, co odvolal", se není čemu divit.
Můžeme jen dodat, že ani případné přiškrcení vládních penězovodů by nebyla žádná katastrofa, stejně jako nebyla při posledních případech z let 2013 a 2018. Trhy by mohly zprvu trochu znejistět, ale celou věc by zřejmě rychle pustily za hlavu. A Donald Trump by sice řešil, jak přitlačit demokraty k dohodě, ale zase by se nemusel rmoutit slabými daty z trhu práce, protože jejich zveřejňování by kvůli financím bylo pozastaveno.
Dnes ještě vydávání vládních dat ohroženo není, takže report JOLTS normálně vyjde. V rámci něj se pozornost zaměří na počet otevřených pracovních pozic za srpen. Minule číslo spadlo zhruba na 7,2 milionu, kde by podle odhadů mělo i zůstat. K tomu vyjde také průzkum spotřebitelské důvěry za září a zpráva o výrobní aktivitě firem v oblasti Chicaga.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:48 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3307
|0.1629
|24.3355
|24.2911
|CZK/USD
|20.6920
|-0.1014
|20.7475
|20.6760
|HUF/EUR
|390.7114
|-0.1739
|391.5954
|390.2768
|PLN/EUR
|4.2690
|-0.0222
|4.2728
|4.2666
|CNY/EUR
|8.3712
|0.2615
|8.3745
|8.3396
|JPY/EUR
|173.8520
|-0.2276
|174.4356
|173.7071
|JPY/USD
|147.8755
|-0.4752
|148.8420
|147.8500
|GBP/EUR
|0.8743
|0.0971
|0.8744
|0.8724
|CHF/EUR
|0.9356
|0.0449
|0.9364
|0.9342
|NOK/EUR
|11.7397
|0.3247
|11.7460
|11.6883
|SEK/EUR
|11.0543
|0.0639
|11.0667
|11.0325
| USD/EUR
|1.1757
|0.2494
|1.1762
|1.1712
|AUD/USD
|1.5124
|-0.5425
|1.5218
|1.5119
|CAD/USD
|1.3907
|-0.0794
|1.3924
|1.3906