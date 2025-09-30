Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Shutdown americké vlády tlačí na dolar a je motorem dalšího růstu ceny zlata na rekordy

Shutdown americké vlády tlačí na dolar a je motorem dalšího růstu ceny zlata na rekordy

30.09.2025 8:49, aktualizováno: 30.9. 8:59
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Úvod na akciových trzích bude poslední obchodní den třetího čtvrtletí roku velmi opatrný, ukazují futures pro hlavní indexy v Evropě i v USA. Tam se rozjela „tradiční“ vyjednávání o vládních zdrojích v novém fiskálním roce a prozatímní nedohoda opět hrozí jevem, známým jako shutdown americké federální vlády. Situace tlačí na americký dolar a je další podporou růstu ceny zlata.

Futures jsou rozpačité: DAX do -0,1 %, CAC do +0,1 %, FTSE -0,1 %. DJIA a S&P 500 u nulové změny, Nasdaq do +0,1 %.

Demokraté a republikáni nenašli na pondělní schůzce v Bílém domě shodu na financování federální vlády Spojených států od 1. října, což podle amerického viceprezidenta J. D. Vance znamená, že vládě hrozí omezení chodu. V USA začíná 1. října nový fiskální rok, pro který ale nemá federální vláda zajištěné financování. Pokud se republikáni a demokraté v Kongresu USA nedohodnou, nastane takzvaný shutdown, tedy stav, kdy federální vláda nebude mít peníze na svůj chod, takže bude nucena omezit chod federálních úřadů na provozní minimum. Republikány a demokraty rozděluje mimo jiné postoj k dotacím na zdravotní péči, které demokraté chtějí prodloužit. Republikáni ve snaze vyhnout se omezení chodu vlády navrhují prozatímní opatření, které by vládě zajistilo finance na týden či deset dní. To ale vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer odmítá s tím, že je třeba nalézt dlouhodobé řešení. 

Cena zlata vystoupala na nový rekord a drží se na dosah 3900 dolarů (zhruba 80.800 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). Vzhůru ji tlačí právě obavy z možného omezení chodu federální vlády Spojených států, rovněž přes tlak na americký dolar.

V pátek a sobotu Česko čekají parlamentní volby, které budeme na Patria.cz pokrývat online. Volby do Poslanecké sněmovny by na konci září podle nejnovějšího volebního modelu agentury Ipsos vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 32,6 procenta hlasů. Na druhém místě by s 21,1 procenta hlasů skončila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a na třetím hnutí STAN s podporou 11,2 procenta. Následuje opoziční SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory se ziskem 10,1 procenta voličů a Piráti se Zelenými na kandidátkách by získali 8,7 procenta. Nad pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny je i Stačilo! a Motoristé sobě.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes v 9:00 zveřejní další zpřesněné údaje o vývoji české ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Podle posledních údajů z konce srpna vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) meziročně o 2,6 procenta, ve srovnání s předchozím čtvrtletím se zvýšil o 0,5 procenta.

Společnosti Philip Morris ČR, která je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v zemi, klesl v letošním prvním pololetí meziročně čistý zisk o 13,3 procenta na 1,6 miliardy Kč. Tržby bez spotřební daně a DPH vzrostly o 2,9 procenta na 10,7 miliardy Kč, oznámila dnes společnost v pololetní finanční zprávě.

Celkový odbyt nikotinových produktů společnosti v ČR a na Slovensku klesl o 4,6 procenta na 4,6 miliardy kusů, podle firmy jde o důsledek setrvalého poklesu poptávky spotřebitelů po klasických cigaretách. Pokles prodejů cigaret byl částečně kompenzován nárůstem prodeje bezdýmných produktů. Jejich odbyt se meziročně zvýšil o 100 milionů kusů.

 

Čtěte více:

Tom Lee z Fundstrat: V AI neuspěje každý, ale trh je stále zdravější než v devadesátkách
30.09.2025 6:34
Tom Lee z Fundstrat: V AI neuspěje každý, ale trh je stále zdravější než v devadesátkách
Tom Lee z investiční společnosti Fundstrat se domnívá, že probíhá inve...
PODCAST Týdenní výhled: Silná ekonomika vs. slabá pracovní místa. Bude FED brzdit, nebo přidávat plyn?
29.09.2025 17:56
PODCAST Týdenní výhled: Silná ekonomika vs. slabá pracovní místa. Bude FED brzdit, nebo přidávat plyn?
V nové epizodě Týdenního výhledu se analytik Tomáš Vlk zaměřuje na akt...
75 % procentní bublina na amerických technologiích, ceny dál rostou?
29.09.2025 17:19
75 % procentní bublina na amerických technologiích, ceny dál rostou?
Po prasknutí bubliny nafukované v devadesátých letech minulého století...
Shutdown opět tématem: Federální vládě Spojených států hrozí, že nebude mít finance na svůj chod
30.09.2025 8:11
Shutdown opět tématem: Federální vládě Spojených států hrozí, že nebude mít finance na svůj chod
Demokraté a republikáni nenašli na pondělní schůzce v Bílém domě shodu...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
30.09.2025
12:45Co se bude dít, pokud v USA nastane vládní shutdown
12:04Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 286 mld. Kč, zvýšila příjmy i výdaje
11:49TESLA KARLÍN, a.s.: Pololetní finanční zpráva k 30.6.2025
11:19Komentář analytika: Philip Morris zapsal pokles zisku a tržního podílu, výhled je ale optimistický  
11:13City Home Finance III, s.r.o: Oznámení úrokové sazby dluhopisu - 5. výnosové období
11:07City Home Finance III, s.r.o: - Oznámení o výplatě čtvrtého úrokového výnosu
11:04SATPO finance, s.r.o.: Oznámení o výplatě sedmého úrokového výnosu
11:01City Home Finance III, s.r.o: Zveřejnění Pololetní finanční zpráva a účetní závěrka k 30.6.2025
10:55SATPO finance, s.r.o.: Pololetní finanční zpráva a účetní závěrka k 30.6.2025
10:51Jednání v Kongresu se vyhrocuje, trhy na riziko vládní uzávěry reagují lehce negativně  
9:11SAB Finance a.s.: Pololetní zpráva společnosti SAB Finance k 30. 6. 2025
8:57ČEZ OZ uzavřený investiční fond a. s. - Pololetní finančí zpráva 2025
8:55J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025
8:55Philip Morris ČR klesl zisk o 13 procent při mírném růstu tržeb. Odklon od klasických cigaret vyvažují inovace
8:52Rozbřesk: Zlato láme rekordy. Vzhůru jej ženou obavy z tektonického posunu
8:49Shutdown americké vlády tlačí na dolar a je motorem dalšího růstu ceny zlata na rekordy  
8:46J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025
8:39WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025
8:11Shutdown opět tématem: Federální vládě Spojených států hrozí, že nebude mít finance na svůj chod
6:34Tom Lee z Fundstrat: V AI neuspěje každý, ale trh je stále zdravější než v devadesátkách

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
8:00DE - Maloobchodní tržby, m/m
9:00CZ - HDP, q/q
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět