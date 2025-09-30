Shutdown americké vlády tlačí na dolar a je motorem dalšího růstu ceny zlata na rekordy

Úvod na akciových trzích bude poslední obchodní den třetího čtvrtletí roku velmi opatrný, ukazují futures pro hlavní indexy v Evropě i v USA. Tam se rozjela „tradiční“ vyjednávání o vládních zdrojích v novém fiskálním roce a prozatímní nedohoda opět hrozí jevem, známým jako shutdown americké federální vlády. Situace tlačí na americký dolar a je další podporou růstu ceny zlata.
Futures jsou rozpačité: DAX do -0,1 %, CAC do +0,1 %, FTSE -0,1 %. DJIA a S&P 500 u nulové změny, Nasdaq do +0,1 %.
Demokraté a republikáni nenašli na pondělní schůzce v Bílém domě shodu na financování federální vlády Spojených států od 1. října, což podle amerického viceprezidenta J. D. Vance znamená, že vládě hrozí omezení chodu. V USA začíná 1. října nový fiskální rok, pro který ale nemá federální vláda zajištěné financování. Pokud se republikáni a demokraté v Kongresu USA nedohodnou, nastane takzvaný shutdown, tedy stav, kdy federální vláda nebude mít peníze na svůj chod, takže bude nucena omezit chod federálních úřadů na provozní minimum. Republikány a demokraty rozděluje mimo jiné postoj k dotacím na zdravotní péči, které demokraté chtějí prodloužit. Republikáni ve snaze vyhnout se omezení chodu vlády navrhují prozatímní opatření, které by vládě zajistilo finance na týden či deset dní. To ale vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer odmítá s tím, že je třeba nalézt dlouhodobé řešení.
Cena zlata vystoupala na nový rekord a drží se na dosah 3900 dolarů (zhruba 80.800 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). Vzhůru ji tlačí právě obavy z možného omezení chodu federální vlády Spojených států, rovněž přes tlak na americký dolar.
V pátek a sobotu Česko čekají parlamentní volby, které budeme na Patria.cz pokrývat online. Volby do Poslanecké sněmovny by na konci září podle nejnovějšího volebního modelu agentury Ipsos vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 32,6 procenta hlasů. Na druhém místě by s 21,1 procenta hlasů skončila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a na třetím hnutí STAN s podporou 11,2 procenta. Následuje opoziční SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory se ziskem 10,1 procenta voličů a Piráti se Zelenými na kandidátkách by získali 8,7 procenta. Nad pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny je i Stačilo! a Motoristé sobě.
Český statistický úřad (ČSÚ) dnes v 9:00 zveřejní další zpřesněné údaje o vývoji české ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Podle posledních údajů z konce srpna vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) meziročně o 2,6 procenta, ve srovnání s předchozím čtvrtletím se zvýšil o 0,5 procenta.
Společnosti Philip Morris ČR, která je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v zemi, klesl v letošním prvním pololetí meziročně čistý zisk o 13,3 procenta na 1,6 miliardy Kč. Tržby bez spotřební daně a DPH vzrostly o 2,9 procenta na 10,7 miliardy Kč, oznámila dnes společnost v pololetní finanční zprávě.
Celkový odbyt nikotinových produktů společnosti v ČR a na Slovensku klesl o 4,6 procenta na 4,6 miliardy kusů, podle firmy jde o důsledek setrvalého poklesu poptávky spotřebitelů po klasických cigaretách. Pokles prodejů cigaret byl částečně kompenzován nárůstem prodeje bezdýmných produktů. Jejich odbyt se meziročně zvýšil o 100 milionů kusů.