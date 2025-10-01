Hledat v komentářích

Detail - články
Rozbřesk: Uzavírka americké vlády odstartována - koho potrápí a kdy skončí?

Rozbřesk: Uzavírka americké vlády odstartována - koho potrápí a kdy skončí?

01.10.2025 8:48
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Dnes v šest hodin ráno středoevropského času se zastavilo financování některých nekritických federálních úřadů americké vlády, a to v důsledku rozpočtové “nedohody” v Kongresu. Ospalá reakce trhů naznačuje, že vše je interpretováno jako běžný kolorit v rámci tradičního politikaření okolo nasměrování výdajových programů. Je však klid na místě a půjde i tentokrát jen o několikadenní záležitost, která zanechá na ekonomice a potažmo trzích těžko zachytitelné stopy? Aneb, co může být letos jinak?

Předně, trhy musí vzít na vědomí, že “vypnutí” federálních pracovníků statistického úřadu značí stopku pro emitování oficiálních makrodat v čele s klíčovými statistikami z trhu práce za měsíc září, jejichž publikování bylo naplánováno na tento pátek. Nemusí jít však jen o data z trhu práce. Protáhne-li se vládní uzavírka, tak nemusí být k dispozici například ani údaje za zářijovou inflaci. To vše se přitom bude dít v situaci, kdy Fed je v procesu změny kurzu měnové politiky a váhá, jak moc by měl být při redukci úroků agresivní.

Bezprostředním ekonomickým dopadem bude to, že se v důsledku vládní uzavírky ocitnou “na pracáku” někteří federální zaměstnanci. Konkrétně může být zasažen téměř milion lidí, což by implikovalo, že by míra nezaměstnanost mohla přechodně vzrůst o přibližně 0,1 (maximálně o 0,2) procentního bodu. To pochopitelně není nic dramatického, zejména pokud by šlo o vyloženě dočasnou záležitost.

A tím se dostáváme k časové dimenzi vládní uzavírky. Americký prezident Donald Trump sice Demokratům hrozí, že uzavírka bude znamenat nevratitelné výdajové škrty a trvalé propouštění federálních zaměstnanců, ale v praxi mají obě strany mají tendenci se dohodnout relativně rychle, Pobídkou je hrozba odkladu výplat mezd vojákům, respektive armádních pracovníků, přičemž k těmto platbám by mělo dojít v polovině měsíce.

Jinak historie i politická praxe indikuje, že řečeno dohodu nad vládním financováním čekejme do 14 dní. Pokud uzavírka skončí v tomto horizontu, tak by její ekonomické dopady měly být minimální. V případě průtahů jdoucích za horizont dvou týdnů může být dopad viditelnější, což by určitě vzaly na vědomí i trhy. Zde by se nejistota manifestovala zejména propadem výnosů amerických dluhopisů a zřejmě i dolaru.

*** TRHY ***

Koruna

Koruně se poblíž úrovně 24,30 EUR/CZK evidentně zamlouvá a zatím se tak nepouští do větších akcí. To je dáno i absencí nových impulsů, přičem dnešní pravděpodobně lehce horší výsledek podnikatelské nálady ve zpracovatelském průmyslu na tom nic nezmění. Relativně stabilní je i kurz eurodolaru navzdory hrozbě shutdownu americké vlády, takže ani z hlavních trhů zatím nepřichází výraznější impulsy pro kurz české měny.

Eurodolar

Ani inflační data z eurozóny, ani nové americké statistiky včera nepřinesly zásadní impuls pro eurodolar. Inflace v jednotlivých zemích v eurozóny se v září totiž vyvíjela nerovnoměrně a obdobně smíšená data přišla z USA, kde překvapivý nárůst nově otevřených pracovních pozic byl kompenzován slabší spotřebitelskou důvěrou.

Dnešek bude opět plný důležitých dat (souhrnná inflace v EMU, ISM a ADP v USA), ale vše může být lehce zastíněno faktem, že se rozjela uzavírka americké vlády (více viz úvod).

Regionální Forex

Bleskový odhad polské inflace za měsíc září ze strany statistického úřadu ukázal na další překvapivý útlum. Ten sice vzešel primárně ze strany potravin, ale podle našich výpočtů se i jádrová se chovala rozumně. Meziroční růst cen očištěný o vliv energií a potravin totiž zřejmě zpomalil na hodnotu 3,1 % (ze srpnových 3,2), což by mohl být signál pro NBP, aby na zasedání, jež se bude konat za týden, snížila sazby.

Co se týká zlotého, tak ten prozatím na tyto spekulace nereaguje a drží díky dobré náladě v regionu pozice. Dodejme, že pro zlotý může být dnes zajímavý také výsledek indexu podnikatelké nálady z průmyslu (PMI).


Kalendář událostí
ČasUdálost
1:50JP - Index podnikatelské aktivity Tankan
9:00HU - PMI v průmyslu
9:30CZ - PMI v průmyslu
9:55DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět