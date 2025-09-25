Rozbřesk: Koruna po ČNB lehce koriguje předešlé zisky, dolar podpořen opatrně jestřábími komentáři Fedu

Česká národní banka (ČNB) ve středu podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 3,5 %. Toto rozhodnutí bylo jednomyslné a odráží současnou širokou shodu v bankovní radě na tom, že sazby aktuálně není třeba měnit.
I když poslední prognóza ukazovala na možnost kosmetického snížení sazeb, bylo by optikou prognózy pouze dočasné. Bankovní rada přitom opakovaně hodnotí rizika inflace jako proinflační a není proto divu, že je se současnou úrovní úrokových sazeb spokojená. Srpnová prognóza se centrálním bankéřům zatím víceméně vyplnila až na dvě výjimky – rychlejší mzdy a silnější korunu.
Rychlý růst mezd ve druhém kvartále dosáhl 7,8 % a o více jak procentní bod překonal prognózu centrální banky. ČNB by pravděpodobně vnímala jako udržitelné tempo růstu mezd mezi 4-5 %, poslední čísla však na zvolňování dynamiky neukazují.
Guvernér Aleš Michl i proto dál vyhodnocuje rizika prognózy jako proinflační. Vedle napjatého trhu práce a silné dynamiky mezd je hlavním proinflačním rizikem setrvale vysoká inflace služeb. A podobně jako my začala mít centrální banka obavy z cen potravin – odeznívání potravinové inflace může být nakonec vzhledem k tlakům ze zemědělské výroby pomalejší.
Na druhé straně se Michl bránil říci, že je uvolňování měnové politiky “u konce”. A to právě kvůli síle koruny, která překonává srpnovou prognózu (u páru EUR/CZK) o více než 2 %. Michl sice odmítl specifikovat u koruny “práh bolesti”, který jsou centrální bankéři ochotni nést, je však jasné, že další výrazné zisky by se bankovní radě nelíbily.
My dál předpokládáme dlouhodobější stabilitu úrokových sazeb na úrovni 3,5 %. Laťka pro eventuální další pokles sazeb je nastavena pro nejbližší půl rok o poznání níže než pro jakékoliv úvahy o růstu sazeb. ČNB považuje současnou úroveň sazeb za “relativně přísnou” a kdyby proinflační rizika opadla, rovnovážnou sazbu by asi viděla o něco níže.
*** TRHY ***
Koruna
Česká koruna se vrátila nad 24,30 EUR/CZK primárně kvůli globálně silnějšímu dolaru. Sekundárně mohla lehce ocenit i komentáře po zasedání ČNB. Guvernér ještě nevyloučil ani možný pohyb sazeb směrem dolů za předpokladu odeznění proinflačních rizik. A jako možný důvod uvedl právě “silnou korunu” - jejíž poslední zisky zjevně nejsou centrálním bankéřům úplně “po chuti”.
Eurodolar
Slabší německá podnikatelská nálada Ifo a lehce jestřábi komunikace ze strany Fedu umožnily dolaru smazat část ztrát. Propad eurodolaru byl však jen na úrovni půl procenta.
Dnes odpoledne může eurodolar sledovat opět americká data, když zajímavé budou jak týdenní statistiky z trhu práce, tak výsledek zahraničního obchodu za srpen (jež ukotví očekávání pro růst HDP ve 3. čtvrtletí).
Akcie
Americké akcie včera stagnovaly, když se po prudkém růstu od dubna začínají objevovat známky vyčerpání. Index S&P 500 sice odolává tradičně slabému září, ale dnes nedokázal navázat na předchozí zisky. Z firemních zpráv zaujalo: Micron oslabil navzdory pozitivnímu výhledu. Oracle zahájil druhý největší prodej dluhopisů v roce 2025. Microsoft začne využívat AI modely od Anthropicu.