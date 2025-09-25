Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Koruna po ČNB lehce koriguje předešlé zisky, dolar podpořen opatrně jestřábími komentáři Fedu

Rozbřesk: Koruna po ČNB lehce koriguje předešlé zisky, dolar podpořen opatrně jestřábími komentáři Fedu

25.09.2025 8:48
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Česká národní banka (ČNB) ve středu podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 3,5 %. Toto rozhodnutí bylo jednomyslné a odráží současnou širokou shodu v bankovní radě na tom, že sazby aktuálně není třeba měnit.

I když poslední prognóza ukazovala na možnost kosmetického snížení sazeb, bylo by optikou prognózy pouze dočasné. Bankovní rada přitom opakovaně hodnotí rizika inflace jako proinflační a není proto divu, že je se současnou úrovní úrokových sazeb spokojená. Srpnová prognóza se centrálním bankéřům zatím víceméně vyplnila až na dvě výjimky – rychlejší mzdy a silnější korunu.

Rychlý růst mezd ve druhém kvartále dosáhl 7,8 % a o více jak procentní bod překonal prognózu centrální banky. ČNB by pravděpodobně vnímala jako udržitelné tempo růstu mezd mezi 4-5 %, poslední čísla však na zvolňování dynamiky neukazují.

Guvernér Aleš Michl i proto dál vyhodnocuje rizika prognózy jako proinflační. Vedle napjatého trhu práce a silné dynamiky mezd je hlavním proinflačním rizikem setrvale vysoká inflace služeb. A podobně jako my začala mít centrální banka obavy z cen potravin – odeznívání potravinové inflace může být nakonec vzhledem k tlakům ze zemědělské výroby pomalejší.

Na druhé straně se Michl bránil říci, že je uvolňování měnové politiky “u konce”. A to právě kvůli síle koruny, která překonává srpnovou prognózu (u páru EUR/CZK) o více než 2 %. Michl sice odmítl specifikovat u koruny “práh bolesti”, který jsou centrální bankéři ochotni nést, je však jasné, že další výrazné zisky by se bankovní radě nelíbily.

My dál předpokládáme dlouhodobější stabilitu úrokových sazeb na úrovni 3,5 %. Laťka pro eventuální další pokles sazeb je nastavena pro nejbližší půl rok o poznání níže než pro jakékoliv úvahy o růstu sazeb. ČNB považuje současnou úroveň sazeb za “relativně přísnou” a kdyby proinflační rizika opadla, rovnovážnou sazbu by asi viděla o něco níže.

*** TRHY ***

Koruna

Česká koruna se vrátila nad 24,30 EUR/CZK primárně kvůli globálně silnějšímu dolaru. Sekundárně mohla lehce ocenit i komentáře po zasedání ČNB. Guvernér ještě nevyloučil ani možný pohyb sazeb směrem dolů za předpokladu odeznění proinflačních rizik. A jako možný důvod uvedl právě “silnou korunu” - jejíž poslední zisky zjevně nejsou centrálním bankéřům úplně “po chuti”.

Eurodolar

Slabší německá podnikatelská nálada Ifo a lehce jestřábi komunikace ze strany Fedu umožnily dolaru smazat část ztrát. Propad eurodolaru byl však jen na úrovni půl procenta.

Dnes odpoledne může eurodolar sledovat opět americká data, když zajímavé budou jak týdenní statistiky z trhu práce, tak výsledek zahraničního obchodu za srpen (jež ukotví očekávání pro růst HDP ve 3. čtvrtletí).

Akcie

Americké akcie včera stagnovaly, když se po prudkém růstu od dubna začínají objevovat známky vyčerpání. Index S&P 500 sice odolává tradičně slabému září, ale dnes nedokázal navázat na předchozí zisky. Z firemních zpráv zaujalo: Micron oslabil navzdory pozitivnímu výhledu. Oracle zahájil druhý největší prodej dluhopisů v roce 2025. Microsoft začne využívat AI modely od Anthropicu.


Čtěte více:

Alibaba navyšuje investice do AI, akcie vystřelily na čtyřleté maximum
24.09.2025 11:22
Alibaba navyšuje investice do AI, akcie vystřelily na čtyřleté maximum
Akcie Alibaba Group vzrostly na nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky po...
Micron zveřejnil silný výhled díky rostoucí poptávce tažené rozvojem AI data center
24.09.2025 12:12
Micron zveřejnil silný výhled díky rostoucí poptávce tažené rozvojem AI data center
Výrobce paměťových čipů Micron Technology zveřejnil výsledky za čtvrté...
Traders Talk: Fed, AI a čínské akcie. Býčí trh může být teprve v polovině
24.09.2025 15:46
Traders Talk: Fed, AI a čínské akcie. Býčí trh může být teprve v polovině
Americké akcie v září překvapily investory svou silou. Tradičně slabý ...
Bez překvapení. ČNB ponechala úrokovou sazbu na 3,5 procenta
24.09.2025 14:30
Bez překvapení. ČNB ponechala úrokovou sazbu na 3,5 procenta
Bankovní rada České národní banky (ČNB) na svém středečním měnovém zas...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
25.09.2025
14:07Doosan Škoda Power v prvním pololetí meziročně zvýšila tržby, čistý zisk klesl
13:56Řetězec H&M zvýšil zisk a překonal odhady, těží ze zájmu o podzimní kolekce
12:50Ambiciózní Roche chce patřit mezi tři největší hráče na trhu s léky na obezitu
11:24Akcie si vybírají přestávku v růstu, dolar drží zisky  
10:54Německé hospodářství letos vzroste o 0,2 procenta, odhadují instituty
9:52Po Nvidii si Intel dělá zálusk na dalšího investora. Výrobce čipů oslovil Apple
8:59J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Shrnutí výsledků fondu ve 2Q 2025
8:57ČEZ čelí právní nejistotě kvůli nelegální půjčce, EBRD zlepšila výhled české ekonomiky a futures jsou v červeném  
8:48Rozbřesk: Koruna po ČNB lehce koriguje předešlé zisky, dolar podpořen opatrně jestřábími komentáři Fedu
6:04Investice Nvidie do OpenAI znovu probouzí obavy z AI bubliny
24.09.2025
22:01Wall Street zpomalila, ztrácí rally dech?  
17:44„Pokřivený“ trh a porouchané hodiny ukazující dvakrát denně správný čas
17:19MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o nezměněné výši SREP kapitálového požadavku pro rok 2026
16:07ČNB beze změny, pro-inflační rizika brání dalšímu poklesu sazeb
15:46Traders Talk: Fed, AI a čínské akcie. Býčí trh může být teprve v polovině
15:10Akcie v USA ještě čeká růst, pak hrozí propad jako v roce 1929, varuje expert
14:30Bez překvapení. ČNB ponechala úrokovou sazbu na 3,5 procenta
12:53JTPEG Croatia Financing I, a.s.: Oznámení o předčasném splacení dluhopisů
12:12Micron zveřejnil silný výhled díky rostoucí poptávce tažené rozvojem AI data center  
11:58Evropa lehce slábne, Amerika však naznačuje zlepšení. ČNB korunu nepřekvapí  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
16:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět