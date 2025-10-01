Americká vláda omezuje výdaje a tamní akcie začínají být nervózní

Téma navyšování dluhového stropu v americkém Kongresu je většinou bouří ve sklenici vody, ale tentokrát se vyjednávání v Senátu protahuje tak, že vláda musí najet na nouzový režim. Nečekali jsme to, protože i přes mediální humbuk a nesmiřitelné postoje se většinou nějaký kompromis nakonec najde. Překvapení z Kongresu pak vede některé investory k větší opatrnosti a výběru zisků z akcií, což tlačí americké futures asi 0,7 procenta do záporu.
Jakkoliv může jít o šok, režim omezených vládních výdajů už známe. Nehrozí přiškrcení splátek dluhu či dalších klíčových položek. Někteří státní zaměstnanci budou formálně vedeni jako nezaměstnaní, ale mají velkou šanci na zpětné doplacení mezd, až omezení skončí. Nebudeme dostávat data z vládních úřadů, což je nepříjemné, protože nás čekají zrovna klíčové statistiky o trhu práce a inflaci. Není to ale fatální problém. A když se ohlédneme k poslednímu shutdownu v roce 2018, ekonomika za pět týdnů podle CBO utrpěla ztráty na výkonu kolem 11 mld. USD, přičemž velkou většinu z toho následně "dohnala". Výsledný účet byl údajně 3 miliardy, což je vzhledem k velikosti HDP zanedbatelné. Pokud tedy omezení nepotrvá výrazně přes měsíc a nezačne působit hlubší změny v ekonomice, tak nejspíš způsobí jen malé a přechodné klopýtnutí. Trhy by se proto měly z šoku zotavit poměrně rychle.
Nervozita, kterou sledujeme na amerických akciích, se přenáší na Evropu jen částečně. Z řady zde vystupuje rostoucí londýnský FTSE100 (+0,5 pct), jinak sledujeme na klíčových indexech drobné ztráty. Evropské dluhopisy ztrácejí při růstu výnosů na delších splatnostech kolem 2 bps. Americké dluhopisy se kupovaly včera, načež své zisky smazaly. Dnes je tento trh v klidu. Dolar mírně slábne na 1,1760 a i díky tomu pokračuje zlato v navyšování rekordů, když se posouvá o další procento vzhůru a obchoduje se na 3890 USD.
Samotná vládní uzávěra v zámoří je podle nás větším rizikem pro dluhopisy a dolar než pro akcie. Z Kongresu nakonec možná vypadne nějaký kompromisní návrh, který omezí škrty ve zdravotnictví a tím pádem dál navýší emise dluhu. O fiskální konsolidaci ani jedné ze stran nyní nejde (čest jednotlivým kongresmanům, kteří ji stále prosazují, ale jsou ve výrazné menšině). Na druhou stranu mají dluhopisy pořád určitou schopnost lákat poptávku po bezpečí, když se investoři stahují z akcií.
V eurozóně dnes vyšla předběžná inflační data za září. Po překvapivě vyšší inflaci v Německu dopadla data za celý měnový blok v souladu s odhady, takže s pozicí ECB nepohnou a pro trhy budou neutrální. Odpoledne je na programu report ISM z amerického průmyslu. Není to vládní statistika, takže vyjde. Ze srpna na září by se měl hlavní index mírně zlepšit, přičemž zajímavé bude sledovat i dílčí indexy. Výkon ekonomiky kontrastuje se slábnoucím trhem práce a reporty jako ISM mohou naznačit, kde se vlastně nacházíme. A pokud vládní statistické úřady nějaký čas nebudou nic zveřejňovat, ostatní data by se měla sledovat o to víc.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:11 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3002
|-0.1123
|24.3542
|24.2934
|CZK/USD
|20.6795
|-0.2412
|20.7435
|20.6430
|HUF/EUR
|388.9660
|-0.2384
|390.3147
|388.7101
|PLN/EUR
|4.2591
|-0.1486
|4.2685
|4.2580
|CNY/EUR
|8.3660
|0.1293
|8.3867
|8.3508
|JPY/EUR
|172.8760
|-0.3884
|173.9322
|172.7957
|JPY/USD
|147.1050
|-0.5274
|148.2250
|146.9250
|GBP/EUR
|0.8722
|-0.0813
|0.8743
|0.8721
|CHF/EUR
|0.9345
|0.0166
|0.9351
|0.9333
|NOK/EUR
|11.6788
|-0.4001
|11.7393
|11.6688
|SEK/EUR
|11.0396
|-0.1077
|11.0634
|11.0221
| USD/EUR
|1.1751
|0.1253
|1.1779
|1.1730
|AUD/USD
|1.5120
|-0.0463
|1.5176
|1.5106
|CAD/USD
|1.3919
|-0.0104
|1.3933
|1.3907