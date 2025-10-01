Hledat v komentářích

Americká vláda omezuje výdaje a tamní akcie začínají být nervózní

01.10.2025 11:12
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Téma navyšování dluhového stropu v americkém Kongresu je většinou bouří ve sklenici vody, ale tentokrát se vyjednávání v Senátu protahuje tak, že vláda musí najet na nouzový režim. Nečekali jsme to, protože i přes mediální humbuk a nesmiřitelné postoje se většinou nějaký kompromis nakonec najde. Překvapení z Kongresu pak vede některé investory k větší opatrnosti a výběru zisků z akcií, což tlačí americké futures asi 0,7 procenta do záporu. 

Jakkoliv může jít o šok, režim omezených vládních výdajů už známe. Nehrozí přiškrcení splátek dluhu či dalších klíčových položek. Někteří státní zaměstnanci budou formálně vedeni jako nezaměstnaní, ale mají velkou šanci na zpětné doplacení mezd, až omezení skončí. Nebudeme dostávat data z vládních úřadů, což je nepříjemné, protože nás čekají zrovna klíčové statistiky o trhu práce a inflaci. Není to ale fatální problém. A když se ohlédneme k poslednímu shutdownu v roce 2018, ekonomika za pět týdnů podle CBO utrpěla ztráty na výkonu kolem 11 mld. USD, přičemž velkou většinu z toho následně "dohnala". Výsledný účet byl údajně 3 miliardy, což je vzhledem k velikosti HDP zanedbatelné. Pokud tedy omezení nepotrvá výrazně přes měsíc a nezačne působit hlubší změny v ekonomice, tak nejspíš způsobí jen malé a přechodné klopýtnutí. Trhy by se proto měly z šoku zotavit poměrně rychle. 

Nervozita, kterou sledujeme na amerických akciích, se přenáší na Evropu jen částečně. Z řady zde vystupuje rostoucí londýnský FTSE100 (+0,5 pct), jinak sledujeme na klíčových indexech drobné ztráty. Evropské dluhopisy ztrácejí při růstu výnosů na delších splatnostech kolem 2 bps. Americké dluhopisy se kupovaly včera, načež své zisky smazaly. Dnes je tento trh v klidu. Dolar mírně slábne na 1,1760 a i díky tomu pokračuje zlato v navyšování rekordů, když se posouvá o další procento vzhůru a obchoduje se na 3890 USD

Samotná vládní uzávěra v zámoří je podle nás větším rizikem pro dluhopisy a dolar než pro akcie. Z Kongresu nakonec možná vypadne nějaký kompromisní návrh, který omezí škrty ve zdravotnictví a tím pádem dál navýší emise dluhu. O fiskální konsolidaci ani jedné ze stran nyní nejde (čest jednotlivým kongresmanům, kteří ji stále prosazují, ale jsou ve výrazné menšině). Na druhou stranu mají dluhopisy pořád určitou schopnost lákat poptávku po bezpečí, když se investoři stahují z akcií. 

V eurozóně dnes vyšla předběžná inflační data za září. Po překvapivě vyšší inflaci v Německu dopadla data za celý měnový blok v souladu s odhady, takže s pozicí ECB nepohnou a pro trhy budou neutrální. Odpoledne je na programu report ISM z amerického průmyslu. Není to vládní statistika, takže vyjde. Ze srpna na září by se měl hlavní index mírně zlepšit, přičemž zajímavé bude sledovat i dílčí indexy. Výkon ekonomiky kontrastuje se slábnoucím trhem práce a reporty jako ISM mohou naznačit, kde se vlastně nacházíme. A pokud vládní statistické úřady nějaký čas nebudou nic zveřejňovat, ostatní data by se měla sledovat o to víc. 

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:11 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3002 -0.1123 24.3542 24.2934
CZK/USD 20.6795 -0.2412 20.7435 20.6430
HUF/EUR 388.9660 -0.2384 390.3147 388.7101
PLN/EUR 4.2591 -0.1486 4.2685 4.2580
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3660 0.1293 8.3867 8.3508
JPY/EUR 172.8760 -0.3884 173.9322 172.7957
JPY/USD 147.1050 -0.5274 148.2250 146.9250
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8722 -0.0813 0.8743 0.8721
CHF/EUR 0.9345 0.0166 0.9351 0.9333
NOK/EUR 11.6788 -0.4001 11.7393 11.6688
SEK/EUR 11.0396 -0.1077 11.0634 11.0221
USD/EUR 1.1751 0.1253 1.1779 1.1730
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5120 -0.0463 1.5176 1.5106
CAD/USD 1.3919 -0.0104 1.3933 1.3907
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




Kalendář událostí
ČasUdálost
1:50JP - Index podnikatelské aktivity Tankan
9:00HU - PMI v průmyslu
9:30CZ - PMI v průmyslu
9:55DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět