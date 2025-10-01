Blýská se v Nike na lepší časy? Výsledky za první kvartál fiskálního roku 2026 ukazují zlepšení

Výrobce sportovního oblečení překonal ve svém prvním čtvrtletí fiskálního roku 2026 odhady Wall Street. Tržby amerického giganta dosáhly 11,72 miliardy dolarů, zatímco odhad byl o 700 milionů níže. Meziročně to na měnově neutrální bázi představovalo pokles o jedno procento (bez zohlednění tohoto faktoru dokonce +1 %), což je méně, než Wall Street očekávala. Konsenzus porazil také v případě upraveného zisku na akcii, který činil 0,49 dolaru oproti očekávanému 0,27 dolaru.
V zároveň očekávají, že tržby v aktuálním čtvrtletí klesnou o nižší jednociferné číslo, což je v souladu s očekáváním. Vypadá to tak, že společnosti se začínají vyplácet snahy o oživení byznysu, které mj. vedly v oblasti vývoje a marketingu k výraznějšímu přeorientování se z ležérní obuvi na sportovní produkty, zejména běžeckou obuv, uvádí agentura Bloomberg.
Pod (stále relativně) novým generálním ředitele Elliottem Hillem se také zbavuje starých zásob a reorganizuje firemní strukturu včetně výměny na mnoha vrcholných postech. Zároveň se společnost snaží obnovit vztahy s maloobchodními partnery potom, co se pod bývalým vedením od nich odklonila a sázela na vlastní prodejní kanály.
Hill uvedl, že přepracovala své tři velké běžecké franšízy – Vomero, Structure a Pegasus. To vede k více než 20procentnímu růstu tržeb v této kategorii v aktuálním čtvrtletí. Produkty společnosti se poprvé po šesti letech vrací na .com a tenisky jsou zpět v popředí také v prodejnách . Velkoobchodní tržby v minulém čtvrtletí vzrostly na měnově neutrální bázi o pět procent na 6,8 miliardy dolarů, čímž rovněž překonaly průměrný odhad analytiků.
CEO ale upozornil, že pokrok nebude lineární. „Víme, že toho musíme ještě hodně dokázat,“ uznal na konferenčním hovoru s investory a analytiky. Americká cla a obavy z opatrnějšího utrácení spotřebitelů Hillovu misi ztěžují. Kvůli clům podnik počítá s dodatečnými náklady ve výši půldruhé miliardy dolarů. Tarify se negativně propsaly do hrubé marže, která je ukazatelem ziskovosti.
Tržby v regionu Velké Číny zůstaly slabé, protože společnost tam čelí strukturálním problémům. Proto se tam zaměřuje na obměnu své nabídky, v níž se chce více zaměřit na konkrétní sporty. „To bude vyžadovat investice a bude to trvat dlouho,“ poznamenal Hill.
Silná reakce na NikeSkims
V dámské divizi ikonické značky se sídlem v Oregonu došlo minulý týden k velké události: debutovala totiž značka NikeSkims, což je partnerství mezi a Skims, výrobcem spodního prádla Skims, kterého vlastní celebrita Kim Kardashian. V pátek uvedla na trh své první kolekce, globální uvedení na trh je pak naplánováno na příští rok. Prvotní reakce zákazníků byla podle Hilla velmi silná.
„Nike dosáhl lepších výsledků, a to především díky užší spolupráci a posilování vztahů s maloobchodními partnery. Je však potřeba udělat ještě mnoho práce v optimalizaci prodejního úspěchu a narušení užších vztahů, které si konkurenti v maloobchodě vybudovali,“ citoval Bloomberg Neila Saunderse, výkonného ředitele společnosti GlobalData.
Na v úterý zveřejněné výsledky nahlíží pozitivně i investoři. Akcie totiž v aftermarketu reagovaly růstem o 4,3 procenta. Od začátku roku jsou v minusu téměř o osm procent. S poklesem se ale vyrovnává celé odvětví, nikoliv pouze . Například akcie německého rivala Adidasu letos klesly přibližně o čtvrtinu, v případě Pumy (-51 %) a Deckers Outdoor, výrobce běžeckých bot Hoka, je pád ještě výraznější (-50 %). Světlým bodem v odvětví sportovní obuvi je japonský Asics, jehož akcie letos naopak posílily bezmála o 27 procent.