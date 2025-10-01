Hledat v komentářích

Detail - články
Blýská se v Nike na lepší časy? Výsledky za první kvartál fiskálního roku 2026 ukazují zlepšení

Blýská se v Nike na lepší časy? Výsledky za první kvartál fiskálního roku 2026 ukazují zlepšení

01.10.2025 10:23
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Výrobce sportovního oblečení Nike překonal ve svém prvním čtvrtletí fiskálního roku 2026 odhady Wall Street. Tržby amerického giganta dosáhly 11,72 miliardy dolarů, zatímco odhad byl o 700 milionů níže. Meziročně to na měnově neutrální bázi představovalo pokles o jedno procento (bez zohlednění tohoto faktoru dokonce +1 %), což je méně, než Wall Street očekávala. Konsenzus Nike porazil také v případě upraveného zisku na akcii, který činil 0,49 dolaru oproti očekávanému 0,27 dolaru.

V Nike zároveň očekávají, že tržby v aktuálním čtvrtletí klesnou o nižší jednociferné číslo, což je v souladu s očekáváním. Vypadá to tak, že společnosti se začínají vyplácet snahy o oživení byznysu, které mj. vedly v oblasti vývoje a marketingu k výraznějšímu přeorientování se z ležérní obuvi na sportovní produkty, zejména běžeckou obuv, uvádí agentura Bloomberg.

Pod (stále relativně) novým generálním ředitele Elliottem Hillem se Nike také zbavuje starých zásob a reorganizuje firemní strukturu včetně výměny na mnoha vrcholných postech. Zároveň se společnost snaží obnovit vztahy s maloobchodními partnery potom, co se pod bývalým vedením od nich odklonila a sázela na vlastní prodejní kanály.

Hill uvedl, že Nike přepracovala své tři velké běžecké franšízy – Vomero, Structure a Pegasus. To vede k více než 20procentnímu růstu tržeb v této kategorii v aktuálním čtvrtletí. Produkty společnosti se poprvé po šesti letech vrací na Amazon.com a tenisky jsou zpět v popředí také v prodejnách Foot Locker. Velkoobchodní tržby v minulém čtvrtletí vzrostly na měnově neutrální bázi o pět procent na 6,8 miliardy dolarů, čímž rovněž překonaly průměrný odhad analytiků.

CEO ale upozornil, že pokrok nebude lineární. „Víme, že toho musíme ještě hodně dokázat,“ uznal na konferenčním hovoru s investory a analytiky. Americká cla a obavy z opatrnějšího utrácení spotřebitelů Hillovu misi ztěžují. Kvůli clům podnik počítá s dodatečnými náklady ve výši půldruhé miliardy dolarů. Tarify se negativně propsaly do hrubé marže, která je ukazatelem ziskovosti.

Tržby v regionu Velké Číny zůstaly slabé, protože společnost tam čelí strukturálním problémům. Proto se tam zaměřuje na obměnu své nabídky, v níž se chce více zaměřit na konkrétní sporty. „To bude vyžadovat investice a bude to trvat dlouho,“ poznamenal Hill.

tržby

Silná reakce na NikeSkims

V dámské divizi ikonické značky se sídlem v Oregonu došlo minulý týden k velké události: debutovala totiž značka NikeSkims, což je partnerství mezi Nike a Skims, výrobcem spodního prádla Skims, kterého vlastní celebrita Kim Kardashian. V pátek Nike uvedla na trh své první kolekce, globální uvedení na trh je pak naplánováno na příští rok. Prvotní reakce zákazníků byla podle Hilla velmi silná.

„Nike dosáhl lepších výsledků, a to především díky užší spolupráci a posilování vztahů s maloobchodními partnery. Je však potřeba udělat ještě mnoho práce v optimalizaci prodejního úspěchu a narušení užších vztahů, které si konkurenti v maloobchodě vybudovali,“ citoval Bloomberg Neila Saunderse, výkonného ředitele společnosti GlobalData.

Na v úterý zveřejněné výsledky nahlíží pozitivně i investoři. Akcie totiž v aftermarketu reagovaly růstem o 4,3 procenta. Od začátku roku jsou v minusu téměř o osm procent. S poklesem se ale vyrovnává celé odvětví, nikoliv pouze Nike. Například akcie německého rivala Adidasu letos klesly přibližně o čtvrtinu, v případě Pumy (-51 %) a Deckers Outdoor, výrobce běžeckých bot Hoka, je pád ještě výraznější (-50 %). Světlým bodem v odvětví sportovní obuvi je japonský Asics, jehož akcie letos naopak posílily bezmála o 27 procent.

akcie



