Detail - články
Buffettův indikátor bije na poplach. Aktuální ocenění akcií je vyšší než v dotcom bublině

29.09.2025 10:50
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Kdysi oblíbené měřítko legendárního investora Warrena Buffetta pro ocenění akciových trhů se vyšplhalo na historické maximum. Poměr celkové tržní kapitalizace veřejně obchodovaných amerických akcií (index Wilshire 5000) k americkému HDP, tedy tzv. Buffettův indikátor, aktuálně dosahuje 217 procent – číslo nevídané ani v době dot-com bubliny na přelomu tisíciletí. Indikátor tak rozdmýchává obavy, že investoři opět testují limity „tržní hojnosti“.

Pojem Buffettův indikátor vznikl v roce 2001, kdy jej „věštec z Omahy“ ve svém úvodníku v časopisu Fortune označil za "pravděpodobně nejlepší samostatné měřítko toho, jak si ocenění v daném okamžiku vede". Na indikátor později odkazovali také další slavní investoři jako například Paul Tudor Jones.

„Pokud procentuální vztah klesne do oblasti 70 nebo 80 procent, tak bude pro vás nákup akcií pravděpodobně fungovat velmi dobře. Pokud se poměr blíží 200 procentům – jako tomu bylo v roce 1999 a části roku 2000 – zahráváte si s ohněm,“ napsal Buffett ve zmíněném textu. Rok předtím, tedy během dotcom bubliny, atakoval indikátor 150 procent.

Ještě výše se Buffettův indikátor vyšplhal v době koronavirové pandemie v roce 2021, když v jednu dobu činil 190 procent. Výrazně nad tím je ale současných 217 procent, upozornil server CNBC s tím, že podle tohoto měřítka se tak dnes akciový trh nachází v neprobádaných vodách: hodnota akcií nyní roste mnohem rychleji než růst širší americké ekonomiky.

Buffett 

Současnou rally na trhu vehementně podporují technologičtí giganti, kteří dohromady investují stovky miliard dolarů do vývoje umělé inteligence. Trh je odměňuje bohatými násobky za příslib této nové éry, jejíž dopad má podle mnohých být stejně velký jako v případě nástupu internetu.

Varovné signály naznačující, že trh je silně přehřátý, ale vykazují i další valuační měřítka. Poměr ceny k tržbám (P/S) indexu S&P 500 se nedávno vyšplhal na 3,33, což je historické maximum, uvedla společnost Bespoke Investment Group. Pro srovnání, vrchol internetové bubliny v roce 2000 dosáhl 2,27, za postcovidového boomu to pak bylo 3,21.

Někteří nicméně tvrdí, že Buffettův indikátor už dnes není tak relevantní jako kdysi. Americká ekonomika se totiž v posledních dvou desetiletích dramaticky změnila – stala se méně náročnou na aktiva a je stále více poháněná technologiemi, softwarem a duševním vlastnictvím.

HDP může podhodnocovat hodnotu americké ekonomiky postavené na datových sítích a inovacích, spíše než na fyzických továrnách, a proto může být vyšší ocenění akcií ospravedlnitelné pro to, co zůstává nejproduktivnější a nejinovativnější ekonomikou světa, píše CNBC.

Rekordní hotovost Berkshire Hathaway

Sám Buffett se k tomuto ukazateli už roky nevyjádřil, už delší dobu je však ve své aktivitě na trzích opatrný. Jeho investiční konglomerát Berkshire Hathaway sedí na rekordní hotovosti, jež po zveřejnění hospodářských výsledků za druhé čtvrtletí činila 344,1 miliardy dolarů. Kvartál předtím to bylo dokonce 347,7 miliardy.

Minulý týden například vyšlo najevo, že se Buffettova společnost kompletně zbavila podílu v čínském výrobci elektromobilů BYD. Akcie této automobilky poprvé nakoupila už v roce 2008, od srpna 2022 se jich ale začala postupně zbavovat. Agentura Reuters nedávno citovala zvláštního poradce BYD Alfreda Altavilla, jenž k této investici řekl, že Buffett „dosáhl zisku 20krát vyššího než kapitálu, který investoval“.

 

Váš názor
