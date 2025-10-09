Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Posun veřejných financí k udržitelnosti, další konsolidace je ale nutná, myslí si NRR

Posun veřejných financí k udržitelnosti, další konsolidace je ale nutná, myslí si NRR

09.10.2025 11:38
Autor: ČTK

České veřejné finance se v letech 2024 a 2025 posunuly k udržitelnosti, zatím je ale stále nelze označit za dlouhodobě zdravé a stabilní. Ve výroční Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí to dnes uvedla Národní rozpočtová rada (NRR). Zároveň zdůraznila, že je potřeba přijaté změny zachovat a pokračovat v další rozpočtové konsolidaci. Upozornila také, že kvůli zvýšení výdajů na obranu se o rok přiblížil náraz do dluhové brzdy, bez dalších opatření nastane v roce 2037.

Ke zlepšení stavu veřejných financí přispěla opatření ve vládním konsolidačním balíčku a úpravy důchodového systému, uvedl předseda NRR Mojmír Hampl. "Pokud má cesta k větší udržitelnosti veřejných financí pokračovat, tak nejpozději při přípravě rozpočtu na rok 2027 bude nutné přijít s dalšími konsolidačními opatřeními," upozornil. Už připravovaný rozpočet na rok 2026 je podle něj na hraně pravidel, která nastavuje zákon o rozpočtové odpovědnosti.

Hampl také varoval, že Evropa i Česko přijímají nové fiskálně náročné priority, mezi které patří i postupné zvýšení výdajů na obranu členských zemí NATO na pět procent hrubého domácího produktu (HDP) do roku 2035. "Zároveň se nezdá, že by chtěl kdokoli cokoli dělat s těmi současnými, rovněž drahými prioritami. To vytváří pro veřejné rozpočty stále větší napětí," řekl. Vzhledem k tomu, že Česko zatím neplánuje kompenzovat růst obranných výdajů omezením jiných výdajů nebo zvýšením daní, přiblížil se náraz do dluhové brzdy.

Zákon o rozpočtové odpovědnosti také nastavuje takzvanou dluhovou brzdu při zadlužení 55 procent HDP. V případě překonání dluhové brzdy musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.

 

Čtěte více:

Největší německé IPO roku. Výrobce protéz Ottobock zažil silný burzovní start, akcie rostou o 11 procent
09.10.2025 10:28
Největší německé IPO roku. Výrobce protéz Ottobock zažil silný burzovní start, akcie rostou o 11 procent
Německý výrobce protetických pomůcek Ottobock zažil silný burzovní deb...
Šéf CoreWeave obavy z kruhových investic v AI nemá. Firmy podle něj vyhovují poptávce
09.10.2025 10:33
Šéf CoreWeave obavy z kruhových investic v AI nemá. Firmy podle něj vyhovují poptávce
Na Wall Street se v posledních dnech hojně diskutuje o tom, že masivní...
Evropské akcie se drží zpátky a zlato dnes mírně koriguje zisky
09.10.2025 11:21
Evropské akcie se drží zpátky a zlato dnes mírně koriguje zisky
Po včerejším růstu na Wall Street přichází opět přestávka, když se evr...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.10.2025
14:06JPMorgan: Krátkodobě může ekonomice pomoci další fiskální stimulace, směřuje ale k útlumu
13:00PepsiCo překonala odhady na zisku i tržbách, pomahá poptávka po nápojích v USA
12:48Novo Nordisk kupuje společnost zaměřenou na léčbu jaterních onemocnění
11:45Evropská odpověď na Hedvábnou stezku. EU míří k 400 miliardám eur pro Global Gateway
11:38Posun veřejných financí k udržitelnosti, další konsolidace je ale nutná, myslí si NRR
11:28Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
11:28Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
11:27Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 3. čtvrtletí 2025
11:21Evropské akcie se drží zpátky a zlato dnes mírně koriguje zisky  
10:33Šéf CoreWeave obavy z kruhových investic v AI nemá. Firmy podle něj vyhovují poptávce
10:28Největší německé IPO roku. Výrobce protéz Ottobock zažil silný burzovní start, akcie rostou o 11 procent
9:32Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
8:53Vytrvalý americký deficit, expandující ASML a další varování před tržní korekcí. Futures jsou dnes smíšené  
8:45Rozbřesk: Česko po volbách: skokové navýšení rozpočtového deficitu
5:53Zelené akcie jsou opět v kurzu. Porážejí zlato, ropu i benchmarky  
08.10.2025
17:29Po sto letech tentokrát jinak?
16:08AI bublina, dluhy a geopolitika. Britská centrální banka varuje před tržní korekcí  
15:20Německá vláda nově čeká růst ekonomiky o 0,2 procenta, dosud čekala stagnaci
14:53V rozpočtu na příští rok chybí podle Babiše až 80 miliard
14:32Akcie Verisure rostly při svém debutu o více než 20 procent

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět