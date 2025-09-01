Hledat v komentářích

Místo ekologických projektů vojenské. První obranný dluhopis cílí na investiční horečku

Místo ekologických projektů vojenské. První obranný dluhopis cílí na investiční horečku

01.09.2025 6:09
Autor: Redakce, Patria.cz

První dluhopis navržený k financování evropských výdajů na obranu je od čtvrtka nabízen francouzskou bankou, která se snaží využít silného zájmu investorů o tento sektor.

Váš názor
  • Přidat názor
     
    01.09.2025 8:12

    tohle by lidi už z principu kupovat neměli aby vyjádřily svůj názor
    kubis35
    • Přidat názor
      A kteří lidi?
      01.09.2025 9:48

      Všichni lidi nejsou stejní. Obrana je důležitá! Zvlášť, když totality ve velkém zbrojí, tak musí reagovat i ostatní. Rusko+KLDR+Írán+Čína ve velkém zbrojí, tak je třeba reagovat
      Josef Anděl
    • Přidat názor
       
      01.09.2025 9:20

      ...To prostě na skladech nezůstane...
      Yuki16
Aktuální komentáře
01.09.2025
10:35Na cenovou válku mezi výrobci elektromobilů v Číně doplácí i sama BYD
10:25ČEZ, a.s.: Pololetní finanční zpráva za rok 2025
10:23Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v srpnu mírně zhoršily
10:14Šéfka ECB varuje, že Trumpovo chování vůči Fedu může poškodit světovou ekonomiku
8:56Evropské indexy chtějí růst, Wall Street vlažná a zavřená. BYD -8 %, Alibaba +15 %  
8:52Rozbřesk: Česká ekonomika dál roste díky spotřebě a investicím
8:28Ministerstvo financí navrhlo rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun
6:09Místo ekologických projektů vojenské. První obranný dluhopis cílí na investiční horečku  
31.08.2025
16:59Damodaran: Trh ví nejlépe, kde mají být valuace. Sazby nejsou důležité
8:16Víkendář: Může dolar zůstat dominantní světovou měnou i při jeho výrazném oslabení?
30.08.2025
16:14Čína za volantem: Její elektromobily přepisují globální automobilový trh
8:13Víkendář: USA potřebují slabší dolar
29.08.2025
22:02Wall Street zkorigovala předešlé rekordy: technologie táhly trh dolů, inflace prozatím potvrzuje zářijové snížení sazeb  
17:48Perly týdne: AI obavy, atraktivní finanční sektor
15:57Čínský gigant Alibaba vyvíjí vlastní AI čip
14:54Čtvrtletní zisk čínské automobilky BYD poprvé za tři a půl roku klesl
14:35Míra inflace v Německu vzrostla v srpnu na 2,2 procenta, uvedli statistici
14:25Některé ekonomické teorie možná stojí za připomenutí. Třeba ta o vytěsňování
13:06Malé zásilky už nejsou „příliš malé na to, aby na nich záleželo". USA skoncovaly s celní výjimkou
12:53SAB Finance a.s.: Pozvánka na valnou hromadu SAB Finance a.s

