Detail - články  
Evropské akcie se drží zpátky a zlato dnes mírně koriguje zisky

09.10.2025 11:21
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Po včerejším růstu na Wall Street přichází opět přestávka, když se evropské akciové indexy ani americké futures dál nahoru neposouvají. Indexy DAX , CAC40 nebo AEX se stejně jako futures na S&P 500 a Nasdaq 100 drží kolem včerejších hodnot. Z řady vystupuje londýnský FTSE100, tažený půl procenta do záporu především bankami po negativních zprávách od HSBC a Lloyds

Firemní zprávy budou velmi zajímavé i v dalších dnech, blíží se výsledková sezóna a samozřejmě se budou výsledky i výhledy firem konfrontovat s velkým optimismem, který na trzích nyní vládne. Spolu klidnějšími akciemi dnes lehce ustupují dluhopisy i zlato. Sledujeme mírný nárůst výnosů na obou stranách Atlantiku, zatímco cena žlutého kovu je zhruba půl procenta pod včerejškem. Eurodolar se sice zkoušel ráno posunout výš, ale nic z toho nebylo a nyní se kurz nachází na 1,1615. Koruna na hlavních párech lehce posiluje, proti euru se obchoduje na 24,32.

Investoři budou dál zpracovávat sérii nových dohod v technologickém sektoru a přesouvat svou pozornost k výsledkům. Z makro oblasti dostaneme několik komentářů od amerických centrálních bankéřů, zatímco z dat vyjdou pouze žádosti o dávky v nezaměstnanosti. Výhledově je v kalendáři inflace, ale její zveřejnění závisí na průlomu v Senátu ohledně dluhového stropu. 

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:20 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3227 -0.1965 24.3812 24.3184
CZK/USD 20.9370 -0.0978 20.9975 20.9180
HUF/EUR 391.3685 -0.0067 393.0554 390.8864
PLN/EUR 4.2569 0.0706 4.2603 4.2530
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2780 -0.0117 8.3055 8.2687
JPY/EUR 177.4680 0.0158 177.9637 177.2365
JPY/USD 152.7350 0.0865 153.2190 152.4110
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8687 0.1153 0.8699 0.8676
CHF/EUR 0.9313 -0.1148 0.9331 0.9311
NOK/EUR 11.6226 0.1482 11.6372 11.5982
SEK/EUR 10.9936 0.2115 11.0245 10.9618
USD/EUR 1.1617 -0.0847 1.1648 1.1603
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5181 -0.0296 1.5220 1.5127
CAD/USD 1.3951 -0.0047 1.3964 1.3934
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



 

