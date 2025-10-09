Evropské akcie se drží zpátky a zlato dnes mírně koriguje zisky

Po včerejším růstu na Wall Street přichází opět přestávka, když se evropské akciové indexy ani americké futures dál nahoru neposouvají. Indexy DAX , CAC40 nebo AEX se stejně jako futures na S&P 500 a Nasdaq 100 drží kolem včerejších hodnot. Z řady vystupuje londýnský FTSE100, tažený půl procenta do záporu především bankami po negativních zprávách od a .
Firemní zprávy budou velmi zajímavé i v dalších dnech, blíží se výsledková sezóna a samozřejmě se budou výsledky i výhledy firem konfrontovat s velkým optimismem, který na trzích nyní vládne. Spolu klidnějšími akciemi dnes lehce ustupují dluhopisy i zlato. Sledujeme mírný nárůst výnosů na obou stranách Atlantiku, zatímco cena žlutého kovu je zhruba půl procenta pod včerejškem. Eurodolar se sice zkoušel ráno posunout výš, ale nic z toho nebylo a nyní se kurz nachází na 1,1615. Koruna na hlavních párech lehce posiluje, proti euru se obchoduje na 24,32.
Investoři budou dál zpracovávat sérii nových dohod v technologickém sektoru a přesouvat svou pozornost k výsledkům. Z makro oblasti dostaneme několik komentářů od amerických centrálních bankéřů, zatímco z dat vyjdou pouze žádosti o dávky v nezaměstnanosti. Výhledově je v kalendáři inflace, ale její zveřejnění závisí na průlomu v Senátu ohledně dluhového stropu.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:20 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3227
|-0.1965
|24.3812
|24.3184
|CZK/USD
|20.9370
|-0.0978
|20.9975
|20.9180
|HUF/EUR
|391.3685
|-0.0067
|393.0554
|390.8864
|PLN/EUR
|4.2569
|0.0706
|4.2603
|4.2530
|CNY/EUR
|8.2780
|-0.0117
|8.3055
|8.2687
|JPY/EUR
|177.4680
|0.0158
|177.9637
|177.2365
|JPY/USD
|152.7350
|0.0865
|153.2190
|152.4110
|GBP/EUR
|0.8687
|0.1153
|0.8699
|0.8676
|CHF/EUR
|0.9313
|-0.1148
|0.9331
|0.9311
|NOK/EUR
|11.6226
|0.1482
|11.6372
|11.5982
|SEK/EUR
|10.9936
|0.2115
|11.0245
|10.9618
| USD/EUR
|1.1617
|-0.0847
|1.1648
|1.1603
|AUD/USD
|1.5181
|-0.0296
|1.5220
|1.5127
|CAD/USD
|1.3951
|-0.0047
|1.3964
|1.3934