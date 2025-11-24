Itálie poprvé po 23 letech získává vyšší rating Moody's díky stabilitě a fiskální disciplíně

Moody’s poprvé po 23 letech zvýšila úvěrový rating Itálie na Baa2 a změnila výhled ze „pozitivního“ na „stabilní“. Agentura ocenila politickou a strategickou stabilitu této země, pokrok v plnění národního plánu obnovy a očekávané snížení fiskálního deficitu pod 3 % HDP. Vyšší rating může Itálii zajistit levnější financování a posílit důvěru investorů.
Globální ratingová agentura zvýšila hodnocení úvěrové spolehlivosti Itálie o jeden stupeň na známku Baa2. Ke zvýšení ratingu přistoupila poprvé za 23 let a jako důvod uvedla, že země vykazuje dlouhodobou politickou a strategickou stabilitu. Informovala o tom agentura Reuters. "Itálie dosahuje dobrého pokroku v plnění milníků a cílů národního plánu pro oživení a odolnost," uvedla.
Agentura naposledy zvýšila rating Itálie v květnu 2002, tehdy na známku Aa2. Od snížení v říjnu 2018 rating země nezměnila. "Jsme potěšeni zvýšením ratingu agenturou , prvním za 23 let. Je to další potvrzení obnovení důvěry v tuto vládu, a tedy i v Itálii," komentoval rozhodnutí italský ministr hospodářství Giancarlo Giorgetti.
Itálie očekává, že v letošním roce její fiskální deficit klesne pod tři procenta hrubého domácího produktu (HDP). To bude dříve, než původně plánovala. Dříve se zavázala, že letos sníží fiskální deficit na 3,3 procenta HDP z 3,4 procenta HDP loni. Snížení fiskálního deficitu pod tři procenta HDP v letošním roce by Itálii umožnilo do poloviny roku 2026 ukončit řízení EU kvůli nadměrnému deficitu.
"Očekáváme, že vysoké zadlužení italské vlády se od roku 2027 bude postupně snižovat," dodala . Agentura také revidovala výhled ratingu Itálie z pozitivního na stabilní. To znamená, že v nejbližších měsících neplánuje rating měnit.
Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému podniku či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.