Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Itálie poprvé po 23 letech získává vyšší rating Moody's díky stabilitě a fiskální disciplíně

Itálie poprvé po 23 letech získává vyšší rating Moody's díky stabilitě a fiskální disciplíně

24.11.2025 9:02
Autor: ČTK

Moody’s poprvé po 23 letech zvýšila úvěrový rating Itálie na Baa2 a změnila výhled ze „pozitivního“ na „stabilní“. Agentura ocenila politickou a strategickou stabilitu této země, pokrok v plnění národního plánu obnovy a očekávané snížení fiskálního deficitu pod 3 % HDP. Vyšší rating může Itálii zajistit levnější financování a posílit důvěru investorů.

Globální ratingová agentura Moody's zvýšila hodnocení úvěrové spolehlivosti Itálie o jeden stupeň na známku Baa2. Ke zvýšení ratingu přistoupila poprvé za 23 let a jako důvod uvedla, že země vykazuje dlouhodobou politickou a strategickou stabilitu. Informovala o tom agentura Reuters. "Itálie dosahuje dobrého pokroku v plnění milníků a cílů národního plánu pro oživení a odolnost," uvedla.

Agentura Moody's naposledy zvýšila rating Itálie v květnu 2002, tehdy na známku Aa2. Od snížení v říjnu 2018 rating země nezměnila. "Jsme potěšeni zvýšením ratingu agenturou Moody's, prvním za 23 let. Je to další potvrzení obnovení důvěry v tuto vládu, a tedy i v Itálii," komentoval rozhodnutí italský ministr hospodářství Giancarlo Giorgetti.

Itálie očekává, že v letošním roce její fiskální deficit klesne pod tři procenta hrubého domácího produktu (HDP). To bude dříve, než původně plánovala. Dříve se zavázala, že letos sníží fiskální deficit na 3,3 procenta HDP z 3,4 procenta HDP loni. Snížení fiskálního deficitu pod tři procenta HDP v letošním roce by Itálii umožnilo do poloviny roku 2026 ukončit řízení EU kvůli nadměrnému deficitu.

"Očekáváme, že vysoké zadlužení italské vlády se od roku 2027 bude postupně snižovat," dodala Moody's. Agentura také revidovala výhled ratingu Itálie z pozitivního na stabilní. To znamená, že v nejbližších měsících neplánuje rating měnit.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému podniku či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.


Čtěte více:

Británie sčítá rostoucí náklady zdanění bohatých, pro ekonomiku se může stát čistou zátěží
13.06.2025 15:44
Británie sčítá rostoucí náklady zdanění bohatých, pro ekonomiku se může stát čistou zátěží
Sotva uplyne den, aniž by nějaký velký investor nebo podnikatel neodeš...
Víkendář: Přeceňované sjednocení Itálie a ta horší stránka finanční podpory regionům
12.07.2025 10:20
Víkendář: Přeceňované sjednocení Itálie a ta horší stránka finanční podpory regionům
Ekonom Guglielmo Barone a jeho kolegové analyzují na stránkách VoxEU t...
Důvěryhodnost amerických obligací na úrovni Řecka a Itálie?
14.07.2025 18:05
Důvěryhodnost amerických obligací na úrovni Řecka a Itálie?
Americká aktiva jsou stále atraktivní, ale je zřejmé, že k nějakým změ...
Více než 10 let po krizi v eurozóně: Kdo je dluhový „premiant“ a kdo zaostává?
05.09.2025 17:01
Více než 10 let po krizi v eurozóně: Kdo je dluhový „premiant“ a kdo zaostává?
Eurozóna jako celek může mít v některých ohledech lepší vládně-dluhový...
Francouzské náklady na půjčky překonaly poprvé v historii eurozóny ty italské
09.09.2025 13:11
Francouzské náklady na půjčky překonaly poprvé v historii eurozóny ty italské
Náklady na půjčky Francie v úterý ráno poprvé v historii eurozóny přek...
Německý dluhový obrat a americký tah na italský dluhový „standard“
18.09.2025 17:19
Německý dluhový obrat a americký tah na italský dluhový „standard“
Německo provedlo velký fiskální obrat a to by mělo posunout i jeho dlu...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.11.2025
9:39DoubleLine Capital: Dluhopisy jsou hodně zranitelné, akcie tak maximálně na 40 % portfolia
9:07Nokia zainvestuje 4 miliardy dolarů do AI v USA
9:02Itálie poprvé po 23 letech získává vyšší rating Moody's díky stabilitě a fiskální disciplíně
8:53Moody’s zvedá rating Itálie, BHP vzdává boj o Anglo American a Alibaba boduje s AI aplikací  
8:48Rozbřesk: Češi hodně spoří, úspory však domácí ekonomice příliš nepomáhají
8:34Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
23.11.2025
10:06Víkendář: EU propadla regulačnímu šílenství, zanedbává prosté fungování volného trhu
22.11.2025
10:10Víkendář: EU se zabývá příliš mnoha věcmi, to podstatné jí uniká
21.11.2025
17:20Kde jsou vlastně „standardní“ valuace a jak jsou na tom relativně k nim ty současné?
16:53Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
14:16Pozvánka na setkání s analytikem a makléřem Patrie ve středu 3. prosince v Praze
14:12Centrální banka nemusí být neomylná, ale musí být zodpovědná
12:30Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
11:21Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa  
11:00Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl
10:49Nové doporučení Patrie: Moneta atraktivní pro dividendy, prostor pro růst omezený  
10:35ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
10:03FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
9:04Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí
8:48Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět