Rozbřesk: Češi hodně spoří, úspory však domácí ekonomice příliš nepomáhají

Češi začínají být národem spořílků a podobně jako Němci budou značnou část svého jmění ukládat dál stranou. To je v zásadě závěr analýzy ČNB zveřejněné v poslední Zprávě o měnové politice. Centrální banka předpokládá, že míra úspor zůstane v nejbližších letech na 18 procentech - tedy přibližně šest procentních bodů nad dlouhodobým průměrem.
To samo o sobě není špatná zpráva, protože vyšší míra úspor může zvyšovat odolnost bilancí domácností i celého finančního systému a ulehčovat financování “perspektivních” projektů v české ekonomice. Tady však narážíme na dva problémy. Za prvé, české domácnosti jsou relativně konzervativní a zdráhají se peníze aktivně “vracet do ekonomiky”. A za druhé , když už to “risknou”, narazí na nerozvinutý domácí kapitálový trh a peníze častokrát končí buď v nemovitostech nebo v zahraničních akciích a fondech.
Konzervativnost českých domácností se projevuje v tom, že značná část úspor historicky mířila do “málo produktivních” bankovních vkladů, například formou spořících účtů. Se startem energetické a inflační krize v letech 2022-2023 tomu navíc hrálo do karet lákadlo vyšších domácích úrokových sazeb.
Až s jejich poklesem se situace trochu začala měnit, a to pravděpodobně proto, že míra úspor vzrostla disproporčně u vyšších příjmových skupin, které se v průběhu pandemie a inflační krize naučily aktivněji řídit své investice. I tak však podle našich odhadů podíl vkladů na čistém jmění českých domácností zůstává přibližně třetinový - což je viditelně nad evropským průměrem (viz graf).
Jedním z důvodů může být právě i málo rozvinutý domácí kapitálový trh, který neumožňuje Čechům umístit úspory atraktivně na domácím trhu. Část peněz domácností pak utíká - i podle analýzy ČNB - do zahraničních akcií a fondů, což může být pro řadu zajímavých domácích projektů škoda. V zahraničí navíc investoři nesou devizové riziko, což může některé z nich opět odrazovat od odvážnějších investic. Výsledkem jsou příliš “konzervativní” a “málo výnosná” portfolia českých domácností, která málo podporují českou ekonomiku.
Když pomineme Maďarsko nebo Bulharsko s výrazným podílem investic domácností v nemovitostech, mají nejnižší podíl “neproduktivních” vkladů na čistém jmění domácnosti v Dánsku a Švédsku, kde domácí kapitálový trh patří k nejrozvinutějším - podíl investic do akcií a fondů na čistém jmění domácností se tam pohybuje okolo 50%. Česko by mělo mít ambici posouvat se právě tímto směrem, i když je jasné, že to bude v každém případě běh na dlouhou trať.
TRHY
Koruna
Česká koruna se v závěru týdne kvůli ziskům dolaru otočila do lehké defenzivy a dostala se nad 24,20 EUR/CZK. Výraznější impulsy pro obchodování však české měně chybí. V tomto týdnu bude hlavní událostí zpřesněný odhad HDP za třetí kvartál a jeho struktura, které s vysokou pravděpodobností i v případě mírné negativní revize skončí vysoko nad poslední prognózou ČNB.
Eurodolar
Holubičí intervence šéfa newyorského Fedu Johna Williamse v pátek odpoledne obrátila nejen směr akcií ale i eurodolaru. Vlivný člen vedení Fedu uvedl, že vidí v nejbližší době prostor pro snížení sazeb, což zcela otočilo očekávání směrem k prosincovému zasedání (nyní trh vidí již 69% šanci na redukci sazeb Fedu).
Dnes bude muže trh holubičí otočku Fedu dále vstřebávat, přičemž ve hře budou první den v týdnu je měkké indikátory v čele s německým indexem podnikatelské nálady Ifo.