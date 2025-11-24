Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Češi hodně spoří, úspory však domácí ekonomice příliš nepomáhají

Rozbřesk: Češi hodně spoří, úspory však domácí ekonomice příliš nepomáhají

24.11.2025 8:48
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Češi začínají být národem spořílků a podobně jako Němci budou značnou část svého jmění ukládat dál stranou. To je v zásadě závěr analýzy ČNB zveřejněné v poslední Zprávě o měnové politice. Centrální banka předpokládá, že míra úspor zůstane v nejbližších letech na 18 procentech - tedy přibližně šest procentních bodů nad dlouhodobým průměrem.

To samo o sobě není špatná zpráva, protože vyšší míra úspor může zvyšovat odolnost bilancí domácností i celého finančního systému a ulehčovat financování “perspektivních” projektů v české ekonomice. Tady však narážíme na dva problémy. Za prvé, české domácnosti jsou relativně konzervativní a zdráhají se peníze aktivně “vracet do ekonomiky”. A za druhé , když už to “risknou”, narazí na nerozvinutý domácí kapitálový trh a peníze častokrát končí buď v nemovitostech nebo v zahraničních akciích a fondech.

Konzervativnost českých domácností se projevuje v tom, že značná část úspor historicky mířila do “málo produktivních” bankovních vkladů, například formou spořících účtů. Se startem energetické a inflační krize v letech 2022-2023 tomu navíc hrálo do karet lákadlo vyšších domácích úrokových sazeb.

Až s jejich poklesem se situace trochu začala měnit, a to pravděpodobně proto, že míra úspor vzrostla disproporčně u vyšších příjmových skupin, které se v průběhu pandemie a inflační krize naučily aktivněji řídit své investice. I tak však podle našich odhadů podíl vkladů na čistém jmění českých domácností zůstává přibližně třetinový - což je viditelně nad evropským průměrem (viz graf).

gr

Jedním z důvodů může být právě i málo rozvinutý domácí kapitálový trh, který neumožňuje Čechům umístit úspory atraktivně na domácím trhu. Část peněz domácností pak utíká - i podle analýzy ČNB - do zahraničních akcií a fondů, což může být pro řadu zajímavých domácích projektů škoda. V zahraničí navíc investoři nesou devizové riziko, což může některé z nich opět odrazovat od odvážnějších investic. Výsledkem jsou příliš “konzervativní” a “málo výnosná” portfolia českých domácností, která málo podporují českou ekonomiku.

Když pomineme Maďarsko nebo Bulharsko s výrazným podílem investic domácností v nemovitostech, mají nejnižší podíl “neproduktivních” vkladů na čistém jmění domácnosti v Dánsku a Švédsku, kde domácí kapitálový trh patří k nejrozvinutějším - podíl investic do akcií a fondů na čistém jmění domácností se tam pohybuje okolo 50%. Česko by mělo mít ambici posouvat se právě tímto směrem, i když je jasné, že to bude v každém případě běh na dlouhou trať. 

TRHY

Koruna

Česká koruna se v závěru týdne kvůli ziskům dolaru otočila do lehké defenzivy a dostala se nad 24,20 EUR/CZK. Výraznější impulsy pro obchodování však české měně chybí. V tomto týdnu bude hlavní událostí zpřesněný odhad HDP za třetí kvartál a jeho struktura, které s vysokou pravděpodobností i v případě mírné negativní revize skončí vysoko nad poslední prognózou ČNB.

Eurodolar

Holubičí intervence šéfa newyorského Fedu Johna Williamse v pátek odpoledne obrátila nejen směr akcií ale i eurodolaru. Vlivný člen vedení Fedu uvedl, že vidí v nejbližší době prostor pro snížení sazeb, což zcela otočilo očekávání směrem k prosincovému zasedání (nyní trh vidí již 69% šanci na redukci sazeb Fedu).

Dnes bude muže trh holubičí otočku Fedu dále vstřebávat, přičemž ve hře budou první den v týdnu je měkké indikátory v čele s německým indexem podnikatelské nálady Ifo.

 

Čtěte více:

Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl
21.11.2025 11:00
Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl
Podnikatelská aktivita v eurozóně v listopadu zůstala solidní, ukazují...
Víkendář: EU se zabývá příliš mnoha věcmi, to podstatné jí uniká
22.11.2025 10:10
Víkendář: EU se zabývá příliš mnoha věcmi, to podstatné jí uniká
Luis Garicano, Bengt Holmström a Nicolas Petit na stránkách „The Const...
Víkendář: EU propadla regulačnímu šílenství, zanedbává prosté fungování volného trhu
23.11.2025 10:06
Víkendář: EU propadla regulačnímu šílenství, zanedbává prosté fungování volného trhu
Evropa musí dělat méně, ale lépe. Tvrdí to ekonomové Luis Garicano, Be...
Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
21.11.2025 16:53
Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
Prezidentka ECB Christine Lagardeová na konferenci ve Frankfurtu uvedl...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.11.2025
9:39DoubleLine Capital: Dluhopisy jsou hodně zranitelné, akcie tak maximálně na 40 % portfolia
9:07Nokia zainvestuje 4 miliardy dolarů do AI v USA
9:02Itálie poprvé po 23 letech získává vyšší rating Moody's díky stabilitě a fiskální disciplíně
8:53Moody’s zvedá rating Itálie, BHP vzdává boj o Anglo American a Alibaba boduje s AI aplikací  
8:48Rozbřesk: Češi hodně spoří, úspory však domácí ekonomice příliš nepomáhají
8:34Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
23.11.2025
10:06Víkendář: EU propadla regulačnímu šílenství, zanedbává prosté fungování volného trhu
22.11.2025
10:10Víkendář: EU se zabývá příliš mnoha věcmi, to podstatné jí uniká
21.11.2025
17:20Kde jsou vlastně „standardní“ valuace a jak jsou na tom relativně k nim ty současné?
16:53Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
14:16Pozvánka na setkání s analytikem a makléřem Patrie ve středu 3. prosince v Praze
14:12Centrální banka nemusí být neomylná, ale musí být zodpovědná
12:30Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
11:21Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa  
11:00Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl
10:49Nové doporučení Patrie: Moneta atraktivní pro dividendy, prostor pro růst omezený  
10:35ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
10:03FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
9:04Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí
8:48Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět