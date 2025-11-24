Hledat v komentářích

Rusinko: Česká spotřebitelská důvěra je nejvyšší za šest let

Rusinko: Česká spotřebitelská důvěra je nejvyšší za šest let

24.11.2025 10:07
Autor: Dominik Rusinko, Patria Finance

Nálada v české ekonomice se v listopadu mírně zhoršila, přesto zůstává nad dlouhodobým průměrem, uvádí hlavní ekonom Patrie Dominik Rusinko. Spotřebitelé jsou nejoptimističtější od roku 2019, zatímco podnikatelská důvěra klesla kvůli slabé zahraniční poptávce a problémům ve stavebnictví. Hlavním motorem růstu zůstává spotřeba domácností, průmysl však dál přešlapuje. Patria očekává v roce 2025 růst českého HDP o 2,5 %.

Nálada v tuzemské ekonomice se v listopadu mírně zhoršila, avšak zůstává nad svým dlouhodobým průměrem. Za zhoršením stojí zejména vývoj v podnikatelském sektoru, zatímco spotřebitelská nálada se opětovně výrazně vylepšila. Celkově jsou listopadová čísla v souladu s naším očekáváním pokračujícího růstu tuzemské ekonomiky.

Spotřebitelé jsou aktuálně nejoptimističtější od konce roku 2019. Ke skokovému růstu jejich důvěry došlo především v posledních dvou měsících. Zlepšení lze částečně přičíst lepším makroekonomickým číslům, ta však sama o sobě nevysvětlují tak výrazný nárůst důvěry. Dalším impulsem byl podle nás výsledek parlamentních voleb. V listopadu i díky tomu očekává poprvé od října 2018 více respondentů zlepšení hospodářské situace než její zhoršení.

Zlepšilo se také očekávání domácností ohledně finanční situace v příštích dvanácti měsících. V listopadu zároveň dále poklesly obavy domácností z vyšší inflace. To může souviset s probíhající diskuzí o zlevnění elektřiny pro domácnosti díky odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, které by mohlo lednovou inflaci snížit v meziročním vyjádření pod 2 %. Vyšší očekávané deficity veřejných financí ale budou dle nás střednědobě spíše působit proinflačním směrem (v závislosti na konkrétních vládních opatřeních).

Podnikatelská důvěra naopak v listopadu poklesla a dostala se lehce pod svůj dlouhodobý průměr. Negativní korekce zasáhla zpracovatelský průmysl, který nadále bojuje se slabou zahraniční poptávkou, ale také stavebnictví, kde se viditelně snížilo očekávání ohledně počtu nově přijímaných pracovníků. Jediným sektorem, kde se důvěra zlepšila, byl obchod.

2

Dnešní čísla potvrzují, že hlavním motorem růstu české ekonomiky zůstává spotřeba domácností. Tu pohání obnovený růst reálných mezd v kombinaci s podstatným zlepšením spotřebitelské důvěry. Brzdou růstu naopak zůstává průmysl, který přešlapuje na místě, a s viditelnějším (byť stále křehkým) oživením počítáme až v průběhu příštího roku. I tak v roce 2025 odhadujeme souhrnný růst české ekonomiky o 2,5 %, lehce nad naším dlouhodobým potenciálem.

 

