Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Příliš AI ovlivňuje lidský mozek

Víkendář: Příliš AI ovlivňuje lidský mozek

12.10.2025 9:03
Autor: Redakce, Patria.cz

Umělá inteligence již nyní ukazuje, že je schopna zvýšit produktivitu, objevuje se u ní ale i chování, které může lidem škodit. Je například schopna vyhrožovat tím, že poskytne důvěrné firemní informace konkurenci. Nejde přitom o chybu specifického modelu, ale o obecnější jev. Na stránkách VoxEU to píše Shunsuke Managi (viz včerejší Víkendář). AI pak podle něj může mít vliv také na chování lidí.

Experimenty a studie podle profesora ukazují, že „nástroje umělé inteligence mohou snižovat naši schopnost kritického myšlení. V jednom testu zaměřeném na psaní esejí měla skupina používající umělou inteligenci nejnižší mozkovou aktivitu a měla tendenci se stále více spoléhat na kopírovaný a vložený obsah. Tvorba této skupiny byla pak hodnocena jako citově plochá a postrádající originální myšlení. Naproti tomu skupina, která psala eseje bez použití nástrojů umělé inteligence, měla vyšší mozkovou činnost a pozitivní aktivitu mozkových vln související s kreativitou, pamětí a sémantickým zpracováním. To naznačuje, že nadměrné spoléhání se na umělou inteligenci, zejména u mladých lidí, může mít negativní dopad na vývoj mozku.“

Takové výsledky studií by podle experta měly vybízet k úvahám o tom, jak bychom měli s umělou inteligencí vlastně zacházet. I když je umělá inteligence užitečným nástrojem, její špatné používání může negativně ovlivnit naši schopnost myslet. Přitom například rozsáhlá analýza dat prováděná umělou inteligencí může být užitečná pro přesné pochopení sociálních problémů, jako je chudoba a nerovnost ve vzdělávání, i pro identifikaci jejich příčin a účinných intervencí. Simulace založené na umělé inteligenci mají potenciál předpovídat dopady politik zaměřených na změny klimatu, technologie může být používána pro řešení sporů, může navrhovat možnosti, které podporují budování konsensů a tak dále. Podle profesora jsou dokonce možné technologie, které dekódují mozkové signály k ovládání externích zařízení.

Profesor také píše, že „zvyšování produktivity lidských zdrojů je prospěšné, ale nahrazování lidské práce robotizací postupuje ještě rychleji. V tomto scénáři se může tvorba hodnoty lidskou prací snížit a příjmy budou generovány umělou inteligencí a dalšími technologiemi, ne přímo lidmi. To je jeden z důvodů, proč se objevují diskuse o systému základního příjmu, který by všem jednotlivcům poskytoval pravidelný bezpodmínečný finanční příspěvek.“ Managi k tomu dodává, že sama umělá inteligence přitom může přispívat k řešení sociálních problémů. Ale „je nezbytné vybudovat systém správy a řízení, který zajistí etické používání umělé inteligence a spravedlivé rozdělení relevantních výhod pro společnost.“

O umělé inteligenci se samozřejmě intenzivně diskutuje i na akciovém trhu. Včetně toho, zda jsou ceny akcií společností spojovaných s touto technologií v bublině, nebo ne. Následující graf ukazuje vývoj investic tzv. hyperscalerů, tedy velkých technologických společností s datovými centry zaměřenými na cloudové a související služby:

Víkendář: Příliš AI ovlivňuje lidský mozek

Podle očekávání analytiků bude tempo růstu investičních výdajů zmíněných společností v následujících čtvrtletích znatelně klesat směrem k úrovním kolem 10 %. 

Zdroj: VoxEU



Čtěte více:

Analytický radar: AI znovu táhne trhy. Vyplatí se ale nakonec obří investice?
26.09.2025 23:19
Analytický radar: AI znovu táhne trhy. Vyplatí se ale nakonec obří investice?
Druhý kvartál roku 2025 přinesl na americké trhy silný růst. Index S&P...
Tom Lee z Fundstrat: V AI neuspěje každý, ale trh je stále zdravější než v devadesátkách
30.09.2025 6:34
Tom Lee z Fundstrat: V AI neuspěje každý, ale trh je stále zdravější než v devadesátkách
Tom Lee z investiční společnosti Fundstrat se domnívá, že probíhá inve...
Proti AI trendu se nevyplácí bojovat. Kocovina ale jednou přijde, varuje Molavi z Goldman Sachs
08.10.2025 5:53
Proti AI trendu se nevyplácí bojovat. Kocovina ale jednou přijde, varuje Molavi z Goldman Sachs
Technologický sektor zažívá rally, kterou pohání investice do umělé in...
Peníze vydávané na AI se točí v kruhu. Hlavními aktéry jsou Nvidia a OpenAI
08.10.2025 10:55
Peníze vydávané na AI se točí v kruhu. Hlavními aktéry jsou Nvidia a OpenAI
Před dvěma týdny se Nvidia zavázala investovat až 100 miliard dolarů ...
Traders Talk: Raketový růst AMD, zlato a bublina na AI. Které tituly mají prostor pro růst?
09.10.2025 16:11
Traders Talk: Raketový růst AMD, zlato a bublina na AI. Které tituly mají prostor pro růst?
Růst akcií AMD, rekordní zlato i otázka, zda už vzniká bublina kolem...
Víkendář: AI může pomáhat, ale i zradit a vyhrožovat nám
11.10.2025 8:57
Víkendář: AI může pomáhat, ale i zradit a vyhrožovat nám
Shunsuke Managi je univerzitní profesor studující vývoj v oblasti nový...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.10.2025
9:03Víkendář: Příliš AI ovlivňuje lidský mozek
11.10.2025
8:57Víkendář: AI může pomáhat, ale i zradit a vyhrožovat nám
10.10.2025
22:08Prudká korekce na amerických akciích  
17:10Bublina na trhu být nemůže…
16:02Bankrot First Brands odhaluje slabiny systému. Pojišťovny se připravují na vlnu nároků
15:57Ray Dalio: USA směřují k dluhové krizi a společenskému konfliktu
13:54Dolar otáčí a posiluje. Sázky na jeho pokles se začínají hroutit  
13:10Dodávky Stellantis oživují. Nový CEO přepisuje plány
12:31Richard Podpiera sjednotí řízení investičních produktů a služeb skupiny ČSOB
12:11Perly týdne: Další vývoj ceny zlata, stále lepší dlouhé než krátké pozice na akciích a AI v bankách
11:27Technologická přestřelka mezi Čínou a USA trhy nerozhází, pozornost míří k výsledkům  
11:20UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu
10:44Datová centra Microsoftu jsou pod tlakem. Kapacita nestačí ani po rekordních investicích
9:08Rozbřesk: Nová vláda bude chtít “řešit” ceny energií
8:55Moneta překvapuje mimořádnou dividendou, Fed čelí inflačním tlakům a Trump míří do Izraele  
8:50UNICAPITAL Invest VI a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025
8:40Představenstvo Monety navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny
6:02Investiční boom v USA, rizikem je ale budoucí návratnost
09.10.2025
17:56MONETA Money Bank, a.s.: Představenstvo navrhne výplatu mimořádné dividendy ve výši 4 Kč
17:45První pohled někdy mate…

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět