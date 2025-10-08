Hledat v komentářích

Proti AI trendu se nevyplácí bojovat. Kocovina ale jednou přijde, varuje Molavi z Goldman Sachs

08.10.2025 5:53
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Technologický sektor zažívá rally, kterou pohání investice do umělé inteligence – a podle Bobbyho Molaviho z Goldman Sachs se proti tomuto trendu nevyplácí jít. Přestože se trh jeví jako překoupený, investoři zůstávají optimističtí. Zábava pokračuje, ale může přijít kocovina.

Jedním z nepsaných pravidel investování vždy bylo „nebojuj s Fedem“. Podobně to podle Bobbyho Molaviho, makroobchodníka z Goldman Sachs, platí i pro silný akciový trend spojený s umělou inteligencí. Index Nasdaq 100 letos uzavřel na rekordních hodnotách už třicetkrát, zatímco velké technologické firmy těží z nadšení kolem investic do AI. Molavi ve zprávě klientům uvedl, že sázet proti tomuto růstu se zatím nevyplácí, píše Bloomberg.

„Je těžké jít proti současným kapitálovým výdajům – pokud se do toho pustíte příliš brzy nebo se spletete, nemusíte to ustát,“ říká Molavi, šéf oddělení EMEA Execution Services v Goldman Sachs. „Ať už se AI vyvine jakkoliv a kdykoliv, směr a dynamika jsou zatím jasné.“ Většina tematických akciových košů je přímo či nepřímo propojena s technologiemi a AI, což přináší investorům výrazné výnosy, ale zároveň vytváří jeden z nejpřekoupenějších segmentů trhu.

Investice do AI zůstávají masivní a kapitálové výdaje dosahují rekordních hodnot. Podle generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga vzroste cílový trh datacenter pro AI do konce dekády vzroste na tři až čtyři biliony dolarů, což naznačuje, že prostor pro další růst je stále obrovský. Zásadní otázkou je však monetizace těchto investic. „Celý trh po této příležitosti jde… ale všichni se budeme muset nechat překvapit, jestli skutečně monetizovatelná bude,“ říká analytik Patrie Branislav Soták v Analytickém radaru

Nejnovější impuls pro růstu technologií dodaly velké dohody OpenAI s firmami Nvidia a AMD ohledně vybudování AI infrastruktury a datových center. Podle Molaviho se technologie nachází v „generačním růstu“, který mění podobu akciového trhu. Technologické firmy nyní tvoří 56 % celkové tržní kapitalizace, zatímco defenzivní sektory jen 16 %, což je historické minimum.

Některé výkonnostní ukazatele, jako poměr velkých firem vůči malým nebo těch růstových vůči hodnotovým, jsou výrazně vychýlené oproti historickým průměrům. Přesto se podle Molaviho nálada investorů zatím nemění. „Je to jako večírek ve tři ráno – nepřijde vám, že je čas jít domů. Myslíte si, že zábava bude trvat věčně. Ale kocovina přijde téměř vždy. Otázkou není jestli, ale kdy,“ napsal. „Zůstává otázkou, co nám AI nakonec přinese – dobrého i špatného – ale jisté je, že stopu zanechá.“

 

