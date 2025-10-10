Bankrot First Brands odhaluje slabiny systému. Pojišťovny se připravují na vlnu nároků

Bankrot amerického výrobce autodílů First Brands Group, jehož závazky přesahují 11 miliard dolarů, vyvolal vlnu obav mezi pojišťovnami, investory i regulátory. Pojišťovací giganti jako či začali omezovat krytí už před krachem, který se řadí mezi největší firemní pády posledních let. Vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti a zmizení miliard z účetnictví firmy naznačují, že dopady mohou být hlubší, než se zdá.
Pojišťovny se připravují na vlnu možnou nároků souvisejících s bankrotem výrobce automobilových dílů First Brands Group, který se zařadil mezi největší krachy firem z Wall Street za poslední roky a který otřásá finančním systémem. Napsal to list Financial Times (FT), podle kterého vysoce postavení manažeři některých velkých pojišťoven uvedli, že ještě před bankrotem First Brands v hodnotě téměř 12 miliard USD (více než 252 miliard Kč) omezili související pojištění.
Mezi pojišťovacími skupinami, které poskytly ochranu obchodním partnerům či investorům proti ztrátám prostřednictvím obchodního úvěrového pojištění, jsou , a Coface, což je vystavuje riziku v souvislosti s dodavatelským řetězcem firmy.
Jeden manažer oddělení pohledávek FT řekl, že jeho pojistitel začal snižovat krytí téměř rok před pádem First Brands, poté, co přišel na platební problémy v jedné z dceřiných společností skupiny. "Pojišťovny to vždy vědí jako první," řekl.
Americké ministerstvo spravedlnosti už mezitím začalo vyšetřovat bankrot firmy a její jednání s věřiteli, uvedly zdroje agentury Reuters a FT. Vyšetřování je zatím v rané fázi a jeden ze zdrojů upozornil, že je běžné, když prokurátoři vyšetřují společnosti, jejichž ztráty mají dopad na velkou skupinu investorů. Důkazy o protiprávním jednání zatím nebyly zjištěny.
Jeden z věřitelů First Brands, finanční firma Raistone, požádala tento týden soud o jmenování nezávislého znalce. Tvrdí, že z First Brands "prostě zmizelo" 2,3 miliardy USD.
Společnost First Brands, která vyrábí filtry, brzdové a osvětlovací systémy pro automobilový průmysl, v září požádala o bankrotovou ochranu. Její věřitelé předtím začali prověřovat nesrovnalosti ve finančním výkaznictví firmy. Podle soudních dokumentů činí celkové závazky společnosti 11,6 miliardy USD. Výrobce autodílů zároveň jmenoval zvláštní výbor nezávislých členů správní rady, který má prošetřit jeho financování mimo rozvahu a zjistit, zda neyly faktury v účetnictví zahrnuty vícekrát.
Finanční potíže společnosti First Brands a nedávný bankrot poskytovatele půjček rizikovým klientům Tricolor Holdings znepokojily investory do dluhopisů a vyvolaly obavy z širšího napětí na trhu firemních dluhů, uvádějí držitelé dluhopisů a odborníci na bankroty.
Mezi finančními firmami, které jsou vystaveny riziku spojenému s First Brands, jsou například americká společnost Jefferies, jež uvedla expozici 715 milionů USD přes platformu Leucadia Asset Management, a největší švýcarská banka , která nyní posuzuje expozici přesahující 500 milionů USD spojenou s touto společností.
Pojišťování faktur, které je základem globálního obchodu, se stalo jedním z nejziskovějších segmentů na pojistném trhu. Zatímco dodavatelé surovin či drobných výrobků pro velké korporace dlouhodobě využívají pojištění k ochraně proti riziku neplacení, úvěrové pojištění se vyvinulo i jako nástroj pro finanční instituce poskytující půjčky kryté fakturami.
Společnost First Brands hodně spoléhala na financování faktur – prodávala zákaznické faktury za hotovost a využívala třetí strany k financování vlastních závazků vůči dodavatelům. Někteří z největších poskytovatelů financování faktur mimo rozvahu u First Brands přitom tento produkt hojně využívali, píše FT.