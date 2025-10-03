Jeff Bezos: Umělá inteligence je v "sektorové bublině", ale je skutečná a změní každé odvětví

Po šéfovi OpenAI Samu Altmanovi se k tématu možné AI bubliny vyjádřila další významná osobnost z technologického světa – Jeff Bezos, zakladatel Amazonu. Umělá inteligence se podle něj v současnosti nachází v "sektorové bublině", nicméně technologie je "skutečná" a přinese společnosti velké výhody.
Bezos se k možné AI bublině vyjádřil na přímý dotaz na italském technologickém týdnu v Turíně. „Je to jakási sektorová bublina,“ uznal jeden z nejbohatších lidí na světě. Následně popsal některé z klíčových charakteristik bublin a poznamenal, že když k nim dojde, ceny akcií jsou "odpojeny od základů" podnikání.
Poté ale přepnul na pozitivní notu a prohlásil, že lidé budou časem stejně jako dnes velmi nadšení z umělé inteligence. Během bublin je podle něj zkrátka každý experiment nebo nápad hned financován. „A investoři mají uprostřed tohoto vzrušení problém rozlišovat mezi dobrými a špatnými nápady. A to se pravděpodobně děje i dnes. Ale to neznamená, že cokoli, co se děje, není skutečné. Umělá inteligence je skutečná a změní každé odvětví,“ citoval Bezose server CNBC.
"Bubliny, které jsou sektorové, nejsou zdaleka tak špatné, mohou být dokonce dobré, protože když se usadí prach a vidíte, kdo jsou vítězové, tak společnost z těchto vynálezů těží. To je to, co se stane i teď. Je to skutečné. Přínosy umělé inteligence budou pro společnost gigantické," dodal.
Na současnou situaci tedy 61letý miliardář nahlíží podobné jako již zmíněný Altman, podle kterého je umělá inteligence – i přes možnost bubliny – nejdůležitější věcí za velmi dlouhou dobu.
Termín bublina se v souvislosti s finančními trhy vztahuje k období přemrštěných (nafouknutých) cen akcií či ocenění společností. Snad nejznámější je tzv. dotcom (internetová) bublina, jež praskla na přelomu tisíciletí. Mezi březnem 2000 a říjnem 2002 ztratil technologický index Nasdaq 100 téměř 80 procent své hodnoty. Důvodem byla skutečnost, že společnosti nedokázaly generovat příjmy, které by jejich ocenění reflektovaly.
I proto se objevují varování, že k něčemu podobnému se nyní schyluje také v případě umělé inteligence, protože američtí technologičtí giganti investují do rozvoje AI stovky miliard dolarů ročně, zatímco v monetizaci AI nástrojů zatím pokulhávají.