USA utahují šrouby. Výroba čipů v Číně bude pro TSMC, Samsung a SK Hynix těžší

03.09.2025 15:01
Autor: Redakce, Patria.cz

Spojené státy zrušily výjimku, která umožňovala společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) převážet součástky a technologie pro výrobu čipů z Tchaj-wanu do její továrny v čínském Nankingu. Tento krok je součástí úsilí Washingtonu o zpomalení technologického pokroku Pekingu v oblasti polovodičů.

Společnost TSMC ve středu potvrdila CNBC, že jí bude k 31. prosinci odebrán privilegovaný režim rychlého vývozu známý jako status „validated end user“ (VEU). Tento status získala krátce po zavedení prvních omezení ze strany amerického ministerstva obchodu v roce 2022, které se týkaly vývozu zařízení na výrobu čipů amerického původu.

Podle nové politiky budou nyní dodávky těchto zařízení do výrobních závodů TSMC v čínském Nankingu podléhat schválení prostřednictvím amerických vývozních licencí. „Situaci aktuálně analyzujeme a podnikáme příslušné kroky, včetně komunikace s americkou vládou. Zároveň zůstáváme plně odhodláni zajistit nepřerušený provoz továrny TSMC Nanjing,“ uvedla firma.

Podle záznamu ve Federálním věstníku byly v pátek o výjimku VEU připraveny také jihokorejské společnosti SK Hynix a Samsung, které provozují výrobní závody na paměťové čipy v Číně.

Jeffrey Kessler, náměstek ministra obchodu pro průmysl a bezpečnost, uvedl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa je „odhodlána uzavírat mezery v kontrolách vývozu – zejména ty, které staví americké firmy do konkurenčně nevýhodné pozice. Dnešní rozhodnutí je důležitým krokem k naplnění tohoto závazku".

Podle Brandyho Wanga, zástupce ředitele společnosti Counterpoint Research, změny v politice „odrážejí širší snahu Washingtonu zpřísnit kontrolu nad vývozem polovodičového vybavení a technologií do Číny, čímž posilují vliv USA na výrobu čipů v Číně".

Finanční dopad bude minimální

TSMC provozuje dvě výrobní zařízení v Číně – jedno v Šanghaji a druhé, technologicky pokročilejší, právě v Nankingu. K provozu svých továren používá hardware od několika amerických dodavatelů vybavení pro výrobu čipů včetně společností Applied Materials a KLA Corp.

Podle Wanga však továrna TSMC v Nankingu přispívá méně než třemi procenty k celkovým příjmům společnosti TSMC a představuje jen malý podíl na její globální kapacitě, takže finanční dopad na společnost „by měl být minimální.“

Zrušení VEU každopádně může některé překvapit, protože následuje po oznámení Trumpovy administrativy, že zmírní kontroly vývozu některých amerických čipů umělé inteligence. Minulý měsíc totiž USA uvedly, že Nvidia a AMD budou moci obnovit vývoz svých dříve zakázaných AI čipů navržených speciálně pro čínský trh.

Zrušení omezení ve vývozu pokročilých čipů prezentují američtí představitelé jako způsob udržení světové nadvlády USA v oblasti technologií spojených s umělou inteligencí. Zrušení výjimek VEU však ukazuje, že stejná logika pravděpodobně nebude uplatněna na paměťové čipy a zařízení pro jejich výrobu.

Zdroj: CNBC

 

