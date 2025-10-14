BlackRock ve třetím čtvrtletí pod svou správu přilákal 205 miliard, pomáhá expanze na trhu privátních aktiv

Společnost v rámci zveřejnění svých výsledků za třetí čtvrtletí známila, že v tomto období přilákala pod svou správu od klientů 205 miliard dolarů. Největšímu správce fondů na světě k tomu napomohlo rozšíření své působnosti v oblasti soukromých úvěrů a alternativních aktiv.
Do akciových, dluhopisových a dalších burzovně obchodovaných fondů investoři poslali čistých 153 miliard dolarů, celková hodnota jmění v těchto třídách tak poprvé překročila 5 bilionů dolarů. Přítoky odráží masivní růst těchto produktů v letošním roce, uvedla společnost .
Čisté toky do dlouhodobých investičních fondů dosáhly 171 miliard dolarů, čímž překonaly průměrný odhad analytiků oslovených agenturou Bloomberg, které byly nastaveny na 161,6 miliardy dolarů. Celková aktiva ve správě dosáhla rekordních 13,5 bilionu dolarů díky rychlému růstu trhů. Celkové čisté toky do fondů společnosti zahrnovaly 34 miliard dolarů do fondů peněžního trhu a správy hotovosti, což je část podnikání, která poprvé dosáhla 1 bilionu dolarů v aktivech.
„Věřím, že rozsah příležitostí, které nás čekají, , naše klienty i akcionáře, dalece přesahuje vše, co jsme kdy viděli,“ uvedl generální ředitel Larry Fink v prohlášení. „Vstupujeme do našeho sezónně nejsilnějšího čtvrtého čtvrtletí s rostoucí dynamikou.“
Upravený zisk na akcii ve čtvrtletí vzrostl meziročně o 1 % na 11,55 dolaru, čímž překonal průměrný odhad analytiků ve výši 11,47 dolaru. Tržby vzrostly meziročně o 25 % na 6,5 miliardy dolarů.
Na začátku třetího čtvrtletí dokončil akvizici společnosti HPS Investment Partners za 12 miliard dolarů. Akvizice HPS přidala pod správu 165 miliard dolarů klientských aktiv.
Za posledních zhruba 18 měsíců se jednalo o třetí velkou akvizici v rámci plánu firmy stát se lídrem v oblasti alternativních aktiv. Dříve společnost koupila firmu na data z privátních trhů Preqin and Global Infrastructure Partners.
Akcie společnosti vzrostly za poslední rok do pondělí o 17 %, čímž překonaly 14% růst indexu S&P 500. Na zveřejněná čísla reagovaly akcie poklesem o 0,3 %.