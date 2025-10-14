Čínská eskalace vrací trhy dolů, na programu výsledky velkých bank

Americko-čínské soupeření není pouze o technologiích, ačkoli na ně se upírá asi největší pozornost. Důležitou oblastí je rovněž lodní doprava, či obecněji převaha na moři. Čína už delší dobu dominuje sektoru stavby velkých plavidel, a to obchodních i vojenských. USA naproti tomu toto pole prakticky vyklidily a momentálně jsou jejich kapacity na stavbu lodí minimální. Stavba či obnovení loděnic je velmi nákladná operace, navíc časově náročná. Proto Spojené státy začaly více spolupracovat se zeměmi, které vedle Číny dostatečnými kapacitami loděnic disponují. To je hlavně Korea a Japonsko. A právě na americko-korejské aktivity se nyní Čína zaměřuje.
Čínská vláda uvalila sankce na pět amerických poboček korejské společnosti Hanwha Ocean, poté co obě země navzájem uvalily speciální přístavní poplatky pro lodě té druhé. Podstatnější je ale jiná věc. Čína minulý týden zavedla kontrolu vývozu vzácných kovů a zprvu to vypadalo, že pouze zkouší, jestli by si mohla trochu vylepšit pozici před dalším kolem obchodních jednání. Rázná americká odpověď měla takovým pokusům učinit přítrž, načež po vzájemných ústupcích by se dalo opět sednout k jednáním. Jenže Čína se evidentně cítí silná a situaci dál eskaluje.
Odvahu jí může dodávat nečekaně příznivý vývoj zahraničního obchodu, když se omezení exportu do USA daří kompenzovat zvýšeným vývozem do jiných zemí. Zranitelnost ekonomiky z tohoto směru, na kterou americká vláda tolik sázela, tedy nakonec není velká. A svou roli mohlo sehrát i TACO, tedy smířlivý víkendový komentář prezidenta Trumpa, který naznačil, že se jednáními dají cla a restrikce snadno odvolat.
Nejen pro americkou vládu, ale i pro finanční trhy je čínský krok nepříjemným překvapením, které snižuje pravděpodobnost rychlého vyřešení poslední vlny odvet. Akciové trhy dopoledne trpí a klíčové indexy jako DAX nebo CAC40 jsou asi 0,7 pct v záporu. Velmi podobně jsou na tom futures na S&P500, takže po včerejším nadechnutí to vypadá opět na změnu směru. Dluhopisy v tomto případě fungují jako bezpečný přístav a jejich výnosy míří dál dolů. Zlato pokračuje v růstovém trendu a obchoduje se u 4140 USD. Eurodolar vykazuje poměrně malé změny, když se nyní nachází na 1,1560.
Čína ovšem není to jediné, co bude investory dnes zajímat. Na programu jsou výsledky , , , a . To znamená, že dnes před otevřením trhu reportuje většina klíčových jmen amerického bankovního sektoru. Očekávání pro sektor jsou nastavena na 13procentní růst zisků a podle nás by banky optimismus narušit neměly. Podporou je jim velmi odolná, respektive překvapivě dynamická ekonomika, ale i aktivita na finančních trzích.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:45 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3340
|0.0872
|24.3648
|24.3058
|CZK/USD
|21.0465
|0.1856
|21.1030
|20.9800
|HUF/EUR
|392.5541
|0.1702
|393.1122
|391.6262
|PLN/EUR
|4.2627
|0.0618
|4.2685
|4.2586
|CNY/EUR
|8.2560
|0.0208
|8.2746
|8.2414
|JPY/EUR
|175.7500
|-0.2404
|176.4796
|175.3689
|JPY/USD
|152.0350
|-0.1297
|152.6110
|151.6200
|GBP/EUR
|0.8708
|0.3405
|0.8720
|0.8667
|CHF/EUR
|0.9293
|-0.1134
|0.9309
|0.9282
|NOK/EUR
|11.7554
|0.6740
|11.7612
|11.6642
|SEK/EUR
|11.0035
|-0.0086
|11.0358
|10.9923
| USD/EUR
|1.1560
|-0.0983
|1.1594
|1.1543
|AUD/USD
|1.5487
|0.9122
|1.5504
|1.5333
|CAD/USD
|1.4065
|0.2305
|1.4067
|1.4031