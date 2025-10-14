Prodeje Michelin v Severní Americe ztrácí trakci. Výhled sjíždí z plánované trasy, akcie odepisují 9 procent

Akcie společnosti Michelin klesly poté, co tento výrobce pneumatik snížil svůj finanční výhled na letošní rok kvůli většímu propadu prodejů v Severní Americe, než očekával. Akcie se na pařížské burze propadly až o 11 %, což je největší intradenní pokles za více než pět let. Od začátku roku ztratily přibližně pětinu hodnoty, aktuálně odepisují necelých 9 procent. Dolů šly i akcie konkurenční společnosti ve Frankfurtu.
Francouzská firma nyní očekává, že její provozní zisk za rok 2025 bude v rozmezí 2,6 až 3 miliardy eur při konstantních směnných kurzech, když původní cíl byl více než 3,4 miliardy eur. A ke snížení výhledu přispěl i slabší dolar. Společnost zároveň snížila výhled volného cash flow pro rok 2025, který nyní očekává v rozmezí 1,5 až 1,8 miliardy eur, zatímco dříve počítala s více než 1,7 miliardy eur.
Prodeje v Severní Americe ve třetím čtvrtletí klesly podle firmy téměř o 10 %, zejména kvůli slábnoucí poptávce po nákladních a těžkých vozidlech používaných v zemědělství. Americká cla navíc negativně ovlivnila ziskové marže.
Ačkoli se snížení výhledu očekávalo, podle analytika Rosse MacDonalda z překvapilo negativně. Upozornil, že faktory jako slabá poptávka po nákladních vozech a zemědělské a stavební technice, riziko přesunu k levnějším produktům a celní překážky mohou přetrvávat až do roku 2026.
Americká cla oslabily poptávku po pneumatikách, protože logistické firmy omezují nákupy nákladních vozidel za prvé kvůli poklesu výroby a za druhé kvůli zpomalení přepravní aktivity. Michelin uvedl, že působí v „chaotickém obchodním prostředí“, které negativně dopadá jak na spotřebitele, tak na zákazníky z oblasti nákladní dopravy.