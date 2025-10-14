Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Prodeje Michelin v Severní Americe ztrácí trakci. Výhled sjíždí z plánované trasy, akcie odepisují 9 procent

Prodeje Michelin v Severní Americe ztrácí trakci. Výhled sjíždí z plánované trasy, akcie odepisují 9 procent

14.10.2025 10:45
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Akcie společnosti Michelin klesly poté, co tento výrobce pneumatik snížil svůj finanční výhled na letošní rok kvůli většímu propadu prodejů v Severní Americe, než očekával. Akcie se na pařížské burze propadly až o 11 %, což je největší intradenní pokles za více než pět let. Od začátku roku ztratily přibližně pětinu hodnoty, aktuálně odepisují necelých 9 procent. Dolů šly i akcie konkurenční společnosti Continental ve Frankfurtu.

michelin

Francouzská firma nyní očekává, že její provozní zisk za rok 2025 bude v rozmezí 2,6 až 3 miliardy eur při konstantních směnných kurzech, když původní cíl byl více než 3,4 miliardy eur. A ke snížení výhledu přispěl i slabší dolar. Společnost zároveň snížila výhled volného cash flow pro rok 2025, který nyní očekává v rozmezí 1,5 až 1,8 miliardy eur, zatímco dříve počítala s více než 1,7 miliardy eur.

Prodeje v Severní Americe ve třetím čtvrtletí klesly podle firmy téměř o 10 %, zejména kvůli slábnoucí poptávce po nákladních a těžkých vozidlech používaných v zemědělství. Americká cla navíc negativně ovlivnila ziskové marže.

Ačkoli se snížení výhledu očekávalo, podle analytika Rosse MacDonalda z Citi překvapilo negativně. Upozornil, že faktory jako slabá poptávka po nákladních vozech a zemědělské a stavební technice, riziko přesunu k levnějším produktům a celní překážky mohou přetrvávat až do roku 2026.

Americká cla oslabily poptávku po pneumatikách, protože logistické firmy omezují nákupy nákladních vozidel za prvé kvůli poklesu výroby a za druhé kvůli zpomalení přepravní aktivity. Michelin uvedl, že působí v „chaotickém obchodním prostředí“, které negativně dopadá jak na spotřebitele, tak na zákazníky z oblasti nákladní dopravy.



Čtěte více:

Druhý kvartál: Evropské firmy rostou navzdory clům. Finanční sektor září, spotřebitelský ztrácí
13.08.2025 13:57
Druhý kvartál: Evropské firmy rostou navzdory clům. Finanční sektor září, spotřebitelský ztrácí
Evropské firmy navzdory americkým dovozním clům vykazují růst zisků ji...
Thyssenkrupp prohloubil čistou ztrátu a zhoršil celoroční výhled
14.08.2025 13:09
Thyssenkrupp prohloubil čistou ztrátu a zhoršil celoroční výhled
Německý ocelářský a strojírenský gigant Thyssenkrupp ve čtvrtek zveřej...
Konkurence na domácím trhu je neúprosná. BYD snížila celoroční výhled prodejů
04.09.2025 11:24
Konkurence na domácím trhu je neúprosná. BYD snížila celoroční výhled prodejů
Čínský výrobce elektromobilů BYD snížil svůj celoroční výhled prodejů,...
Perly týdne: Vrchol technologického cyklu na akciích ještě nebyl dosažen
03.10.2025 15:59
Perly týdne: Vrchol technologického cyklu na akciích ještě nebyl dosažen
JPMorgan se podle CNBC snaží přeměnit na banku intenzivně využívající ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.10.2025
13:09Johnson & Johnson překonal očekávání, zvyšuje výhled tržeb a plánuje oddělení ortopedické divize
12:45BlackRock ve třetím čtvrtletí pod svou správu přilákal 205 miliard, pomáhá expanze na trhu privátních aktiv
11:45Čínská eskalace vrací trhy dolů, na programu výsledky velkých bank  
11:23FX Strategie: Eurodolar čeká na politické rozuzlení, koruna na globální impulzy  
10:45Prodeje Michelin v Severní Americe ztrácí trakci. Výhled sjíždí z plánované trasy, akcie odepisují 9 procent
10:29Londýnské trezory se stříbrem jsou pod náporem, cenu kovu to poslalo na historický rekord
9:53Čínsko-americký spor eskaluje. Dopadá na globální obchod
9:32Zájem o hypotéky dál roste. V září jejich objem stoupl o 14 procent
8:55Rozbřesk: Politický a rozpočtový chaos ve Francii. Pomohla by ECB se záchranou?
8:55Komerční banka, a.s.: Hlavní akcionáři KB k 30.9.2025
8:53Obchodní válka Čína-USA se prohlubuje, americký shutdown spěje do klíčového momentu a futures jsou v červeném  
6:05Dalio: Neudržitelné investiční a obchodní vztahy mezi USA a Čínou, investice od dluhopisů ke zlatu
13.10.2025
18:46Investiční šok
17:25PODCAST Týdenní výhled: Obchodní válka, rekordní zlato a start výsledkové sezony  
16:30OpenAI kvůli výrobě vlastních procesorů pro AI spojí síly s Broadcomem
16:05Bloomberg: Evropské automobilky jedou na půl plynu, v příštích letech ztratí miliony aut ve prospěch Číny
15:35MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení k dluhopisům
14:55Medvěd Wilson: Trumpova cla překvapila trhy. S&P 500 může odepsat 11 procent  
13:58MONETA Money Bank, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
13:31Nobelovka za ekonomii míří letos trojici Mokyr, Aghion a Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Archer Aviation Inc (09/25 Q3)
Blackrock Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
Domino's Pizza Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
7:00Telefonaktiebolaget LM Ericsson (09/25 Q3)
11:00DE - Index očekávání ZEW
12:45Johnson & Johnson (09/25 Q3)
13:00JPMorgan Chase & Co (09/25 Q3)
13:00Wells Fargo & Co (09/25 Q3)
13:30Goldman Sachs Group Inc/The (09/25 Q3)
14:00Citigroup Inc (09/25 Q3)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět