Wall Street po krátké pauze opět roste, investoři sledují výsledkovou sezónu a obchodní napětí

Americké akcie dnes zažily výraznou volatilitu, když investoři reagovali na obnovené obchodní napětí mezi USA a Čínou. Index S&P 500 nejprve posílil až o 1,2 %, následně ztráty smazal, a nakonec opět rostl, podpořen pozitivními výsledky bank a optimismem ohledně začínající výsledkové sezóny.
Akcie bank, včetně a , posílily po zveřejnění lepších než očekávaných výsledků. povzbudil trh pozitivními komentáři o rostoucí poptávce po čipech v souvislosti s rozvojem umělé inteligence. Investoři nadále využívají poklesy k nákupům, což podle analytiků udržuje pozitivní sentiment navzdory známkám technického vyčerpání trhu.
Stephen Miran z Fedu uvedl, že rostoucí obchodní nejistota zvyšuje rizika pro ekonomický růst a podporuje potřebu rychlého snižování sazeb. Podle slabý dolar pomůže americkým akciím v následujících čtvrtletích, přičemž očekávání růstu zisků zůstávají nízká, což otevírá prostor pro další pozitivní překvapení.
Analytici se shodují, že klíčová bude především budoucí výhled firem. Pozitivní výhledy mohou posílit důvěru spotřebitelů i podniků a podpořit reálnou ekonomiku. Podle zůstává býčí trh nadále v platnosti díky kombinaci stabilního růstu zisků a očekávaného uvolňování měnové politiky.
Z firemních zpráv zaujalo: překonal očekávání díky silnému výkonu obchodníků s akciemi a nulovým opravným položkám na úvěry. těžila z oživení fúzí a akvizic a vyšších čistých úrokových výnosů. získala zvýšené doporučení od díky pokračujícímu růstu AI. uzavřel čtvrtou dohodu s Nscale na výstavbu AI datového centra v Texasu. Dollar Tree očekává růst zisku až o 15 % ročně v příštích třech letech. snížil kapacitu letů do Německa kvůli sporům o daně a poplatky.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: +0,40 %, NASDAQ 100: +0,68 % a Dow Jones : -0,04 %.