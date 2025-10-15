Hledat v komentářích

Wall Street po krátké pauze opět roste, investoři sledují výsledkovou sezónu a obchodní napětí

15.10.2025 22:02
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes zažily výraznou volatilitu, když investoři reagovali na obnovené obchodní napětí mezi USA a Čínou. Index S&P 500 nejprve posílil až o 1,2 %, následně ztráty smazal, a nakonec opět rostl, podpořen pozitivními výsledky bank a optimismem ohledně začínající výsledkové sezóny.

Akcie bank, včetně Morgan Stanley a Bank of America, posílily po zveřejnění lepších než očekávaných výsledků. ASML povzbudil trh pozitivními komentáři o rostoucí poptávce po čipech v souvislosti s rozvojem umělé inteligence. Investoři nadále využívají poklesy k nákupům, což podle analytiků udržuje pozitivní sentiment navzdory známkám technického vyčerpání trhu.

Stephen Miran z Fedu uvedl, že rostoucí obchodní nejistota zvyšuje rizika pro ekonomický růst a podporuje potřebu rychlého snižování sazeb. Podle HSBC slabý dolar pomůže americkým akciím v následujících čtvrtletích, přičemž očekávání růstu zisků zůstávají nízká, což otevírá prostor pro další pozitivní překvapení.

Analytici se shodují, že klíčová bude především budoucí výhled firem. Pozitivní výhledy mohou posílit důvěru spotřebitelů i podniků a podpořit reálnou ekonomiku. Podle UBS zůstává býčí trh nadále v platnosti díky kombinaci stabilního růstu zisků a očekávaného uvolňování měnové politiky.
Z firemních zpráv zaujalo: Morgan Stanley překonal očekávání díky silnému výkonu obchodníků s akciemi a nulovým opravným položkám na úvěry. Bank of America těžila z oživení fúzí a akvizic a vyšších čistých úrokových výnosů. Nvidia získala zvýšené doporučení od HSBC díky pokračujícímu růstu AI. Microsoft uzavřel čtvrtou dohodu s Nscale na výstavbu AI datového centra v Texasu. Dollar Tree očekává růst zisku až o 15 % ročně v příštích třech letech. Ryanair snížil kapacitu letů do Německa kvůli sporům o daně a poplatky.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: +0,40 %, NASDAQ 100: +0,68 % a Dow Jones : -0,04 %.



