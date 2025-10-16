Hledat v komentářích

Detail - články
Investice Alibaby do AI už přinášejí zisky. Nasazuje ji velkém a sází na růst během Singles Day

Investice Alibaby do AI už přinášejí zisky. Nasazuje ji velkém a sází na růst během Singles Day

16.10.2025 16:18
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Čínský technologický gigant Alibaba začíná sklízet první plody svých masivních investic do umělé inteligence. Podle viceprezidenta společnosti Kaifu Čanga už AI přináší měřitelné výsledky v e-commerce, včetně 12% nárůstu návratnosti reklamních výdajů. Firma plánuje další miliardové investice do AI a cloudové infrastruktury a očekává, že se pozitivní dopad projeví i během letošního Singles Day, největší nákupní události v Číně.

Čínskému technologickému gigantu Alibaba už se investice do umělé inteligence v e-commerce divizi začínají vyplácet, uvedl ve čtvrtek viceprezident Kchaj-fu Čang. Alibaba vsadila na to, že jí investice do AI přinesou zisk, a to navzdory obavám trhu, že firmy do této technologie investují příliš mnoho bez viditelných výsledků, píše CNBC.

Čang, který má v Alibabě na starosti AI aplikace v e-commerce, uvedl, že firma už nasadila řadu nástrojů umělé inteligence – od personalizace výsledků vyhledávání až po zlepšení přesnosti virtuálního zkoušení oblečení. Aby Alibaba pomohla zákazníkům zorientovat se ve více než dvou miliardách produktů, spustila první rozsáhlé nasazení generativní umělé inteligence na platformách Taobao a Tmall. Společnost také uvedla, že její nástroje pro generování obsahu pomocí AI pomáhají obchodníkům vytvářet měsíčně 200 milionů obrázků a 5 milionů poutavých marketingových videí, což vedlo k více než 10% nárůstu míry prokliků (CTR), uvádí South China Morning Post.

Alibaba tak využívá umělou inteligenci k transformaci svého online tržiště na „komplexní spotřebitelskou platformu“, zatímco se snaží znovu nastartovat dynamiku na extrémně konkurenčním trhu. A předběžné testy podle Čanga ukázaly konzistentní výsledky, včetně 12% nárůstu návratnosti investic do reklamy. „Dvojciferné změny v takových testech jsou velmi vzácné,“ řekl Čang.

Čang dále předpověděl, že díky integraci AI bude mít Alibaba během letošního Singles Day „velmi výrazný“ pozitivní dopad na objem prodaného zboží (GMV). Nákupní festival, známý také jako Double 11 nebo 11.11, je bedlivě sledován investory a analytiky jako barometr výkonnosti e-commerce byznysu společnosti. Založil ho zakladatel Alibaby Jack Ma v roce 2009, když navázal na trend mezi mladými nezadanými, kteří si 11. listopadu (kvůli čtyřem jedničkám v datu) kupovali dárky sami pro sebe. Z jednodenní akce se postupně stal několikatýdenní propagační maraton, který zahrnuje jak online prodeje, tak kamenné obchody, píše South China Morning Post.

E-commerce divize v Číně zůstává největším zdrojem příjmů Alibaby, s meziročním růstem o 10 %, což odpovídá 19,53 miliardy dolarů. Na srpnovém hovoru k výsledkům označila společnost umělou inteligenci a spotřebu za „dvě historické příležitosti“, které vyžadují investice historického rozsahu. „Naší prioritou je nyní tyto investice realizovat,“ uvedl tehdy finanční ředitel Toby Sü. „To znamená, že v tuto chvíli možná klademe menší důraz na ziskové marže. Ale to neznamená, že nám na nich nezáleží.“ Minulý měsíc Alibaba oznámila, že navýší investice do AI a cloudové infrastruktury, poté co už v únoru slíbila, že během tří let do této oblasti vloží 380 miliard jüanů.

Navzdory slabé spotřebitelské poptávce v Číně v posledních letech výzkumná firma Syntun odhadla, že během loňského Singles Day vzrostly tržby na platformách Alibaba Tmall, JD.com a PDD meziročně o 20,1 % na 1,11 bilionu jüanů.

 

 

 
 
 
 

