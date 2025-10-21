Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Vzácné zeminy jako geopolitická zbraň. USA a Austrálie zahajují miliardové projekty

Vzácné zeminy jako geopolitická zbraň. USA a Austrálie zahajují miliardové projekty

21.10.2025 10:22
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Spojené státy a Austrálie uzavřely strategickou dohodu o společné investici ve výši 3 miliard dolarů do těžby a zpracování vzácných zemin a dalších kritických nerostů. Chtějí tak omezit závislost na Číně, která ovládá většinu globální produkce. Americký prezident Trump si od dohody slibuje surovinovou hojnost už do roka, zatímco odborníci varují, že nahrazení čínské infrastruktury může trvat až dekádu.

V rámci rozsáhlé dohody se Spojené státy a Austrálie zavázaly společně investovat 3 miliardy dolarů do těžebních a zpracovatelských projektů. Obě země se rovněž dohodly na financování, které zahrnuje právo na odběr produkce. Podle Bílého domu americké investice v Austrálii zpřístupní ložiska kritických nerostů v hodnotě 53 miliard dolarů, i když podrobnosti nebyly zveřejněny. Trump se tak snaží čelit silnému vlivu Číny na globální dodavatelské řetězce těchto klíčových kovů.

„Máme připravený investiční plán v hodnotě 8,5 miliardy dolarů,“ uvedl Albanese při setkání v Bílém domě. Trump dodal: „Za rok budeme mít tolik kritických nerostů a vzácných zemin, že nebudeme vědět, co s nimi.“

USA se dostaly do sporu s Čínou ohledně kovů vzácných zemin poté, co Peking reagoval na Trumpovu obchodní ofenzivu zavedením vývozních omezení, která od té doby dále zpřísnil. To urychlilo americké úsilí vybudovat alternativní výrobní kapacity, i když odborníci varují, že nahrazení rozsáhlé sítě dolů a rafinérií nebude rychlé.

„Kovy vzácných zemin nejsou až tak vzácné, protože se vyskytují v mnoha nalezištích, ať už například v Austrálii nebo i v USA,“ vysvětluje analytik Patria Finance Jakub Blaha ve včerejším podcastu Týdenní výhled. „Problém je však to, že Čína byla od devadesátých let schopná si vyvinout dobrou vertikální infrastrukturu pro následné zpracování surového materiálu,“ dodává s tím, že postavit podobnou vertikální infrastrukturu může trvat až dekádu. Čína má podle Reuters na svědomí 90 % světové kapacity na rafinaci vzácných zemin a zároveň ovládá 69 % světové těžby vzácných zemin a 98 % výroby magnetů.

„Obecně se v odvětví vzácných zemin nic neděje rychle. Nemyslím si, že nás čeká záplava nových dodávek – a rozhodně ne během jednoho roku. Možná se růst nabídky dostaví za 5 až 7 let,“ uvedl Dan Morgan z Barrenjoey.

Dohoda, která v úterý vyvolala prudký růst australských akcií v oblasti vzácných zemin a kritických nerostů, začne tím, že USA a Austrálie každá investují do počátečních projektů více než 1 miliardu dolarů během následujících šesti měsíců. Podle australského premiéra budou následovat další projekty v obou zemích. Dokument však neobsahuje podrobnosti o tom, které subjekty financování poskytnou, uvádí Bloomberg.

Austrálie, která disponuje čtvrtými největšími zásobami vzácných zemin na světě, se již dlouho snaží profilovat jako životaschopná alternativa k Číně v dodávkách klíčových surovin pro odvětví jako polovodiče, obranné technologie, obnovitelné zdroje energie a další sektory. Země je zároveň sídlem jediného producenta tzv. těžkých vzácných zemin mimo Čínu – společnosti Lynas Rare Earths.

Trump nicméně naznačil, že Austrálii pravděpodobně neposkytne celní úlevy, o které Canberra jako země s obchodním deficitem vůči USA usiluje. Trump uvalil na australské zboží clo ve výši 10 %, což je základní sazba, kterou prezident uplatnil i na produkty z mnoha dalších zemí. „Austrálie platí velmi nízká cla – opravdu velmi nízká,“ podotkl Trump.

Australský premiér zároveň usiluje o užší obchodní vztahy s Čínou, která je největším obchodním partnerem jeho země. V červenci navštívil Peking – již podruhé od nástupu do úřadu.



 
 

Čtěte více:

Vzácné kovy za studenty. Čína a USA se dohodly na klíčových komoditách i omezení cel
11.06.2025 16:28
Vzácné kovy za studenty. Čína a USA se dohodly na klíčových komoditách i omezení cel
Čína a Spojené státy se při obchodním jednání v Londýně dohodly na sní...
Ceny komodit trzích v pololetí spíše rostly, nejvíce zdražily drahé kovy a měď
02.07.2025 11:23
Ceny komodit trzích v pololetí spíše rostly, nejvíce zdražily drahé kovy a měď
Ceny komodit letos na světových trzích spíše rostou, v prvním pololet...
Když Čína zavře kohoutky. Ceny vzácných zemin letí vzhůru
08.07.2025 11:06
Když Čína zavře kohoutky. Ceny vzácných zemin letí vzhůru
Omezování vývozu v Číně zdražuje kovy vzácných zemin, za květen stoupl...
Čína obnovuje vývoz vzácných zemin. Je nejvyšší za půl roku
18.08.2025 11:41
Čína obnovuje vývoz vzácných zemin. Je nejvyšší za půl roku
Čínský vývoz produktů ze vzácných zemin, zejména magnetů, v červenci v...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.10.2025
13:58General Motors (+9 %) šlape na plyn. Navyšuje výhled, zisky ve 3Q táhly pickupy
13:56Coca-Cola překonala odhady, poptávka na klíčových trzích ale zůstává slabší
13:10Před lety selhala, nyní se francouzská DBV Technologies znovu pokouší prorazit s náplastí na arašídovou alergii
12:07Evropa dopoledne jen přešlapuje v očekávání výsledků a americko-čínského jednání  
11:39RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
11:38Výhled na výsledky: MONETA míří k meziročnímu růstu zisku o 11 %  
10:22Vzácné zeminy jako geopolitická zbraň. USA a Austrálie zahajují miliardové projekty
10:11Méně atraktivní paměťové čipy jsou díky rozkvětu AI v kurzu
8:56Zelenskyj odjíždí z USA s prázdnou, Apple se vrací na vrchol a ECB chce silnější euro  
8:45Rozbřesk: Centrální bankéři v Maďarsku podrží sazby na úrovni 6,5 procenta
6:04Summers: Americká pomoc Argentině je nová a nekonvenční
20.10.2025
17:22Na trhu se neodměňuje za dosažené, ale za nedosažené. A odměnou je pokles valuací
17:05PODCAST Týdenní výhled: Inflace, bankovní nervozita a výsledky Tesly i Netflixu  
16:05Klíčové výsledky týdne: Netflix sází na obsah, Tesla čelí tlaku, GM mění strategii  
13:02Ponorková divize Thyssenkruppu se oddělila a vyplula na burzu, akcie prudce vzrostly
12:01Vstup do nového týdne je pozitivní, Francii ale kazí den horší rating  
11:58Investice do DIP nabírají na tempu. Letos podle AKAT překoná 200 tisíc smluv
11:46BNP Paribas (-10 procent) může čelit až miliardovým nárokům kvůli její roli v genocidě v Súdánu
11:44Cloud od Amazonu měl výpadek. Nefungovala řada webů a aplikací
10:33Kering snižuje zadlužení, kosmetickou divizi prodá L´Oréalu za 4 miliardy eur

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět