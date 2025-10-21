Vzácné zeminy jako geopolitická zbraň. USA a Austrálie zahajují miliardové projekty

Spojené státy a Austrálie uzavřely strategickou dohodu o společné investici ve výši 3 miliard dolarů do těžby a zpracování vzácných zemin a dalších kritických nerostů. Chtějí tak omezit závislost na Číně, která ovládá většinu globální produkce. Americký prezident Trump si od dohody slibuje surovinovou hojnost už do roka, zatímco odborníci varují, že nahrazení čínské infrastruktury může trvat až dekádu.
V rámci rozsáhlé dohody se Spojené státy a Austrálie zavázaly společně investovat 3 miliardy dolarů do těžebních a zpracovatelských projektů. Obě země se rovněž dohodly na financování, které zahrnuje právo na odběr produkce. Podle Bílého domu americké investice v Austrálii zpřístupní ložiska kritických nerostů v hodnotě 53 miliard dolarů, i když podrobnosti nebyly zveřejněny. Trump se tak snaží čelit silnému vlivu Číny na globální dodavatelské řetězce těchto klíčových kovů.
„Máme připravený investiční plán v hodnotě 8,5 miliardy dolarů,“ uvedl Albanese při setkání v Bílém domě. Trump dodal: „Za rok budeme mít tolik kritických nerostů a vzácných zemin, že nebudeme vědět, co s nimi.“
USA se dostaly do sporu s Čínou ohledně kovů vzácných zemin poté, co Peking reagoval na Trumpovu obchodní ofenzivu zavedením vývozních omezení, která od té doby dále zpřísnil. To urychlilo americké úsilí vybudovat alternativní výrobní kapacity, i když odborníci varují, že nahrazení rozsáhlé sítě dolů a rafinérií nebude rychlé.
„Kovy vzácných zemin nejsou až tak vzácné, protože se vyskytují v mnoha nalezištích, ať už například v Austrálii nebo i v USA,“ vysvětluje analytik Patria Finance Jakub Blaha ve včerejším podcastu Týdenní výhled. „Problém je však to, že Čína byla od devadesátých let schopná si vyvinout dobrou vertikální infrastrukturu pro následné zpracování surového materiálu,“ dodává s tím, že postavit podobnou vertikální infrastrukturu může trvat až dekádu. Čína má podle Reuters na svědomí 90 % světové kapacity na rafinaci vzácných zemin a zároveň ovládá 69 % světové těžby vzácných zemin a 98 % výroby magnetů.
„Obecně se v odvětví vzácných zemin nic neděje rychle. Nemyslím si, že nás čeká záplava nových dodávek – a rozhodně ne během jednoho roku. Možná se růst nabídky dostaví za 5 až 7 let,“ uvedl Dan Morgan z Barrenjoey.
Dohoda, která v úterý vyvolala prudký růst australských akcií v oblasti vzácných zemin a kritických nerostů, začne tím, že USA a Austrálie každá investují do počátečních projektů více než 1 miliardu dolarů během následujících šesti měsíců. Podle australského premiéra budou následovat další projekty v obou zemích. Dokument však neobsahuje podrobnosti o tom, které subjekty financování poskytnou, uvádí Bloomberg.
Austrálie, která disponuje čtvrtými největšími zásobami vzácných zemin na světě, se již dlouho snaží profilovat jako životaschopná alternativa k Číně v dodávkách klíčových surovin pro odvětví jako polovodiče, obranné technologie, obnovitelné zdroje energie a další sektory. Země je zároveň sídlem jediného producenta tzv. těžkých vzácných zemin mimo Čínu – společnosti Lynas Rare Earths.
Trump nicméně naznačil, že Austrálii pravděpodobně neposkytne celní úlevy, o které Canberra jako země s obchodním deficitem vůči USA usiluje. Trump uvalil na australské zboží clo ve výši 10 %, což je základní sazba, kterou prezident uplatnil i na produkty z mnoha dalších zemí. „Austrálie platí velmi nízká cla – opravdu velmi nízká,“ podotkl Trump.
Australský premiér zároveň usiluje o užší obchodní vztahy s Čínou, která je největším obchodním partnerem jeho země. V červenci navštívil Peking – již podruhé od nástupu do úřadu.