Na trzích převažuje pozitivní nálada, vyčkává se na setkání Trumpa s Putinem

Na globálních finančních trzích dnes přetrvává převážně pozitivní nálada. S&P 500 aktuálně mírně posiluje o 0,12 %, zatímco Dow Jones roste výrazněji o 0,59 %. Naopak Nasdaq dnes mírně oslabuje o 0,11 %. Evropské akciové trhy rovněž vykazují smíšený růst. Francouzský CAC 40 přidává 0,58 %, německý DAX roste o 0,01 % a panevropský Euronext 100 o 0,19 %. Britský FTSE 100 se však mírně oslabuje a zatím ztrácí 0,23 %.
Na trzích s drahými kovy dnes dochází k mírnému zotavení ceny zlata, které po včerejším propadu posiluje o 0,15 %. Ceny ostatních drahých kovů však naopak padají. Stříbro klesá o 0,61 %, platina o 1,49 % % a paladium dokonce o 2,49 %. Cena ropy rovněž klesá o 1,24 %. Naopak zemní plyn výrazně roste o 3,66 %.
Na měnových trzích dnes dominuje posilování JPY a EUR. Mírné zisky zaznamenávají také GBP a CHF. Česká koruna dnes rovněž výrazně posiluje. Naopak USD dnes výrazně oslabuje vůči většině hlavních měn.
Z makroekonomického pohledu dnes byla důležitá data o růstu japonské ekonomiky, která překonala očekávání analytiků a přispěla k pozitivnímu vývoji na asijských trzích.
Klíčovou událostí dne je však setkání prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce. Tématem jednání je válka na Ukrajině a její možné ukončení. Přestože se od dnešní schůzky nepředpokládá žádné finální řešení, výsledek jejich schůzky a následný vývoj geopolitické situace může zásadně ovlivnit finanční trhy.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:56 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4734
|-0.0880
|24.5104
|24.4570
|CZK/USD
|20.9125
|-0.5303
|21.0340
|20.9065
|HUF/EUR
|394.6753
|-0.1828
|395.7527
|394.4692
|PLN/EUR
|4.2561
|-0.1217
|4.2646
|4.2555
|CNY/EUR
|8.4057
|0.4783
|8.4094
|8.3618
|JPY/EUR
|171.9770
|-0.0988
|172.2185
|171.5080
|JPY/USD
|146.9600
|-0.5539
|147.8700
|146.7580
|GBP/EUR
|0.8626
|0.1864
|0.8627
|0.8605
|CHF/EUR
|0.9428
|0.1464
|0.9427
|0.9405
|NOK/EUR
|11.9107
|0.0269
|11.9185
|11.8704
|SEK/EUR
|11.1721
|0.0107
|11.1799
|11.1477
| USD/EUR
|1.1703
|0.4627
|1.1708
|1.1647
|AUD/USD
|1.5339
|-0.3087
|1.5415
|1.5333
|CAD/USD
|1.3801
|-0.1064
|1.3815
|1.3788