Detail - články  
Na trzích převažuje pozitivní nálada, vyčkává se na setkání Trumpa s Putinem

15.08.2025 16:00
Autor: David Dvořák, Patria Finance

Na globálních finančních trzích dnes přetrvává převážně pozitivní nálada. S&P 500 aktuálně mírně posiluje o 0,12 %, zatímco Dow Jones roste výrazněji o 0,59 %. Naopak Nasdaq dnes mírně oslabuje o 0,11 %. Evropské akciové trhy rovněž vykazují smíšený růst. Francouzský CAC 40 přidává 0,58 %, německý DAX roste o 0,01 % a panevropský Euronext 100 o 0,19 %. Britský FTSE 100 se však mírně oslabuje a zatím ztrácí 0,23 %.

Na trzích s drahými kovy dnes dochází k mírnému zotavení ceny zlata, které po včerejším propadu posiluje o 0,15 %. Ceny ostatních drahých kovů však naopak padají. Stříbro klesá o 0,61 %, platina o 1,49 % % a paladium dokonce o 2,49 %. Cena ropy rovněž klesá o 1,24 %. Naopak zemní plyn výrazně roste o 3,66 %.

Na měnových trzích dnes dominuje posilování JPY a EUR. Mírné zisky zaznamenávají také GBP a CHF. Česká koruna dnes rovněž výrazně posiluje. Naopak USD dnes výrazně oslabuje vůči většině hlavních měn.

Z makroekonomického pohledu dnes byla důležitá data o růstu japonské ekonomiky, která překonala očekávání analytiků a přispěla k pozitivnímu vývoji na asijských trzích.

Klíčovou událostí dne je však setkání prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce. Tématem jednání je válka na Ukrajině a její možné ukončení. Přestože se od dnešní schůzky nepředpokládá žádné finální řešení, výsledek jejich schůzky a následný vývoj geopolitické situace může zásadně ovlivnit finanční trhy.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:56 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4734 -0.0880 24.5104 24.4570
CZK/USD 20.9125 -0.5303 21.0340 20.9065
HUF/EUR 394.6753 -0.1828 395.7527 394.4692
PLN/EUR 4.2561 -0.1217 4.2646 4.2555
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.4057 0.4783 8.4094 8.3618
JPY/EUR 171.9770 -0.0988 172.2185 171.5080
JPY/USD 146.9600 -0.5539 147.8700 146.7580
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8626 0.1864 0.8627 0.8605
CHF/EUR 0.9428 0.1464 0.9427 0.9405
NOK/EUR 11.9107 0.0269 11.9185 11.8704
SEK/EUR 11.1721 0.0107 11.1799 11.1477
USD/EUR 1.1703 0.4627 1.1708 1.1647
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5339 -0.3087 1.5415 1.5333
CAD/USD 1.3801 -0.1064 1.3815 1.3788
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


