Novo Nordisk kupuje společnost zaměřenou na léčbu jaterních onemocnění

Novo Nordisk oznámil, že kupuje americkou společnost Akero Therapeutics, díky čemuž získá přístup k experimentálnímu léku na onemocnění jater. Dánský farmaceutický gigant se totiž kromě hubnoucích léků soustředí právě také na tuto oblast, kde vlajkový lék společnosti proti obezitě Wegovy nedávno ukázal slibné výsledky. Cena transakce se může vyšplhat až na 5,2 miliardy dolarů.
Experimentální lék od Akero Therapeutics zvaný efruxifermin se zaměřuje na léčbu metabolické steatohepatitidy (MASH), což je forma zánětu jater, která vzniká v důsledku metabolických poruch, jako je obezita či diabetes 2. typu a způsobuje ji ukládání tuků v játrech.
Lék je v současnosti ve třetí fázi klinických studií, poté co ve druhé fázi vykázal významnou regresi fibrózy u pacientů s kompenzovanou (časnou) cirhózou.
Novo Nordisk se na toto jaterní onemocnění zaměřuje už v rámci svého současného portfolia. Již zmíněný lék Wegovy byl v srpnu schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) právě pro léčbu MASH.
Podle dohody mezi oběma společnostmi zaplatí Novo Nordisk akcionářům Akero Therapeutics 54 dolarů za akcii v hotovosti, což je přibližně 16procentní prémie oproti středeční závěrečné ceně. Dalších šest dolarů za akcii mohou akcionáři dostat po plném schválení efruxiferminu ve Spojených státech pro léčbu kompenzované cirhózy způsobené MASH do 30. června 2031.
Akcie Novo Nordisku reagovaly na zprávu poklesem zhruba o dvě procenta. Akcie Akero Therapeutics naopak v premarketu rostou o více než 19 procent.
