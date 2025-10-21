Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Méně atraktivní paměťové čipy jsou díky rozkvětu AI v kurzu

Méně atraktivní paměťové čipy jsou díky rozkvětu AI v kurzu

21.10.2025 10:11
Autor: ČTK

Snaha výrobců čipů po celém světě vyrábět čipy pro umělou inteligenci (AI) omezuje nabídku méně atraktivních paměťových čipů používaných v chytrých telefonech, počítačích a serverech. To vyvolává panické nákupy u některých zákazníků a způsobuje prudký růst cen těchto čipů. Agentuře Reuters to řekli analytici a představitelé odvětví.

Nečekaný dominový efekt rozkvětu AI poskytuje tolik potřebný impuls výrobcům paměťových čipů, včetně společnosti Samsung Electronics, která zaostává za konkurencí v nabídce pokročilých čipů pro AI a v růstu ceny svých akcií. Nabídka méně atraktivních čipů se stala tak omezená a poptávka vysoká, že globální odvětví paměťových čipů se podle některých analytiků chystá vstoupit do tzv. supercyklu, tedy do období výrazného a dlouhodobého růstu cen a poptávky.

Prezident firmy na distribuci polovodičů Fusion Worldwide Tobey Gonnerman upozornil, že v posledním měsíci až dvou poptávka po paměťových čipech prudce vzrostla a objevil se boj o zboží, který bude nadále sílit. Objednávky jsou nyní dvojnásobné až trojnásobné ve srovnání s tím, co se objevilo v minulosti při jejich nedostatcích.

Výrobci paměťových čipů začali větší část své výrobní kapacity věnovat čipům s vysokou propustností, tzv. HBM, které dokážou rychle přenášet data a používají se při výrobě výkonných čipsetů pro AI společnosti Nvidia. Stalo se tak poté, co v listopadu 2022 ChatGPT odstartoval boom generativní AI a spustil celosvětový závod ve stavbě datových center pro AI. Rostoucí konkurence levnějších čipů od čínských firem jako CXMT také přiměla jihokorejské firmy Samsung a SK Hynix, které mají pod kontrolou zhruba 70 procent trhu s paměťovými čipy DRAM, urychlit přechod na výrobu vyspělejších čipů.

Velké technologické společnosti, včetně firem Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft a CoreWeave, by letos měly utratit za infrastrukturu pro AI kolem 400 miliard USD (8,4 bilionu Kč), odhaduje banka Morgan Stanley. Tento růst se časově shoduje s cyklem výměny tradičních datových center a osobních počítačů a lepším prodejem telefonů, než se očekávalo. To podle analytiků zhoršuje nedostatek paměťových čipů jiných než HBM a zvyšuje jejich ceny.

Tradiční provozovatelé datových center začínají modernizovat nebo nahrazovat servery, které koupili v letech 2017 až 2018. V důsledku toho podle analytiků prudce rostou ceny běžných serverových pamětí DDR5 a čipů DRAM používaných pro různé přístroje. Například ceny DRAM se podle společnosti TechInsights v září téměř ztrojnásobily proti stejnému období loňského roku. Navíc zatímco na začátku roku 2023 činila průměrná zásoba těchto čipů až 31 týdnů, nyní klesla na pouhých osm týdnů.

Běžné paměťové čipy, jiné než HBM, by mohly příští rok překonat HBM paměti v ziskovosti, pokud současný růst cen bude pokračovat, upozornil šéf výzkumu ve společnosti KB Securities Jeff Kim. V období červenec až září provozní marže Samsungu činila přibližně 40 procent u běžných DRAM a 60 procent u HBM, odhadl Kim. Společnost Micron v příštím roce očekává zdravé marže u obou typů pamětí.

Na druhou stranu rychlý růst cen čipů ohrožuje marže výrobců spotřební elektroniky a serverů, kteří se už potýkají s rostoucími náklady kvůli vyšším americkým clům a možným problémům v dodavatelském řetězci souvisejícím s dalším omezením vývozu vzácných zemin z Číny. Někteří výrobci tyto zvýšené náklady přenášejí na zákazníky – například britská společnost Raspberry Pi nedávno oznámila zvýšení cen svých počítačů s odůvodněním, že náklady na paměťové čipy jsou zhruba o 120 procent vyšší než před rokem.

Prudký růst akcií

Zlepšující se ziskovost u jiných čipů než HBM letos podpořila růst cen akcií výrobců paměťových čipů. Akcie firmy Samsung posílily o více než 80 procent, společnosti SK Hynix o 170 procent a firmy Micron o 140 procent. Za poslední měsíc také prudce stouply ceny akcií tchajwanských firem zabývajících se výrobou čipů a paměťových modulů kvůli nedostatku DDR4, což je čtvrtá generace typu čipu DRAM používaná v počítačích, serverech a dalších elektronických zařízeních.

Podle některých analytiků je ale označení supercyklus přehnané a současný prudký růst v odvětví je spíše klasickým nedostatkem čipů, který obvykle trvá rok či dva. Firma TechInsights předpovídá, že čipové odvětví se v roce 2027 dostane do útlumu.

 

Čtěte více:

Kdy vstoupí OpenAI jako největší neobchodovaná firma na akciový trh?
20.10.2025 6:09
Kdy vstoupí OpenAI jako největší neobchodovaná firma na akciový trh?
OpenAI je podle Yahoo Finance nyní největší neobchodovanou společností...
Investice Alibaby do AI už přinášejí zisky. Nasazuje ji velkém a sází na růst během Singles Day
16.10.2025 16:18
Investice Alibaby do AI už přinášejí zisky. Nasazuje ji velkém a sází na růst během Singles Day
Čínský technologický gigant Alibaba začíná sklízet první plody svých m...
Bilionová AI bublina? Investoři se neshodnou na budoucnosti této technologie
20.10.2025 10:13
Bilionová AI bublina? Investoři se neshodnou na budoucnosti této technologie
Investice do firem vyvíjejících umělou inteligenci dosáhly bilionu do...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.10.2025
13:58General Motors (+9 %) šlape na plyn. Navyšuje výhled, zisky ve 3Q táhly pickupy
13:56Coca-Cola překonala odhady, poptávka na klíčových trzích ale zůstává slabší
13:10Před lety selhala, nyní se francouzská DBV Technologies znovu pokouší prorazit s náplastí na arašídovou alergii
12:07Evropa dopoledne jen přešlapuje v očekávání výsledků a americko-čínského jednání  
11:39RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
11:38Výhled na výsledky: MONETA míří k meziročnímu růstu zisku o 11 %  
10:22Vzácné zeminy jako geopolitická zbraň. USA a Austrálie zahajují miliardové projekty
10:11Méně atraktivní paměťové čipy jsou díky rozkvětu AI v kurzu
8:56Zelenskyj odjíždí z USA s prázdnou, Apple se vrací na vrchol a ECB chce silnější euro  
8:45Rozbřesk: Centrální bankéři v Maďarsku podrží sazby na úrovni 6,5 procenta
6:04Summers: Americká pomoc Argentině je nová a nekonvenční
20.10.2025
17:22Na trhu se neodměňuje za dosažené, ale za nedosažené. A odměnou je pokles valuací
17:05PODCAST Týdenní výhled: Inflace, bankovní nervozita a výsledky Tesly i Netflixu  
16:05Klíčové výsledky týdne: Netflix sází na obsah, Tesla čelí tlaku, GM mění strategii  
13:02Ponorková divize Thyssenkruppu se oddělila a vyplula na burzu, akcie prudce vzrostly
12:01Vstup do nového týdne je pozitivní, Francii ale kazí den horší rating  
11:58Investice do DIP nabírají na tempu. Letos podle AKAT překoná 200 tisíc smluv
11:46BNP Paribas (-10 procent) může čelit až miliardovým nárokům kvůli její roli v genocidě v Súdánu
11:44Cloud od Amazonu měl výpadek. Nefungovala řada webů a aplikací
10:33Kering snižuje zadlužení, kosmetickou divizi prodá L´Oréalu za 4 miliardy eur

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět