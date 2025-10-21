Méně atraktivní paměťové čipy jsou díky rozkvětu AI v kurzu

Snaha výrobců čipů po celém světě vyrábět čipy pro umělou inteligenci (AI) omezuje nabídku méně atraktivních paměťových čipů používaných v chytrých telefonech, počítačích a serverech. To vyvolává panické nákupy u některých zákazníků a způsobuje prudký růst cen těchto čipů. Agentuře Reuters to řekli analytici a představitelé odvětví.
Nečekaný dominový efekt rozkvětu AI poskytuje tolik potřebný impuls výrobcům paměťových čipů, včetně společnosti Samsung Electronics, která zaostává za konkurencí v nabídce pokročilých čipů pro AI a v růstu ceny svých akcií. Nabídka méně atraktivních čipů se stala tak omezená a poptávka vysoká, že globální odvětví paměťových čipů se podle některých analytiků chystá vstoupit do tzv. supercyklu, tedy do období výrazného a dlouhodobého růstu cen a poptávky.
Prezident firmy na distribuci polovodičů Fusion Worldwide Tobey Gonnerman upozornil, že v posledním měsíci až dvou poptávka po paměťových čipech prudce vzrostla a objevil se boj o zboží, který bude nadále sílit. Objednávky jsou nyní dvojnásobné až trojnásobné ve srovnání s tím, co se objevilo v minulosti při jejich nedostatcích.
Výrobci paměťových čipů začali větší část své výrobní kapacity věnovat čipům s vysokou propustností, tzv. HBM, které dokážou rychle přenášet data a používají se při výrobě výkonných čipsetů pro AI společnosti . Stalo se tak poté, co v listopadu 2022 ChatGPT odstartoval boom generativní AI a spustil celosvětový závod ve stavbě datových center pro AI. Rostoucí konkurence levnějších čipů od čínských firem jako CXMT také přiměla jihokorejské firmy Samsung a SK Hynix, které mají pod kontrolou zhruba 70 procent trhu s paměťovými čipy DRAM, urychlit přechod na výrobu vyspělejších čipů.
Velké technologické společnosti, včetně firem Alphabet, , Meta Platforms, a CoreWeave, by letos měly utratit za infrastrukturu pro AI kolem 400 miliard USD (8,4 bilionu Kč), odhaduje banka . Tento růst se časově shoduje s cyklem výměny tradičních datových center a osobních počítačů a lepším prodejem telefonů, než se očekávalo. To podle analytiků zhoršuje nedostatek paměťových čipů jiných než HBM a zvyšuje jejich ceny.
Tradiční provozovatelé datových center začínají modernizovat nebo nahrazovat servery, které koupili v letech 2017 až 2018. V důsledku toho podle analytiků prudce rostou ceny běžných serverových pamětí DDR5 a čipů DRAM používaných pro různé přístroje. Například ceny DRAM se podle společnosti TechInsights v září téměř ztrojnásobily proti stejnému období loňského roku. Navíc zatímco na začátku roku 2023 činila průměrná zásoba těchto čipů až 31 týdnů, nyní klesla na pouhých osm týdnů.
Běžné paměťové čipy, jiné než HBM, by mohly příští rok překonat HBM paměti v ziskovosti, pokud současný růst cen bude pokračovat, upozornil šéf výzkumu ve společnosti Securities Jeff Kim. V období červenec až září provozní marže Samsungu činila přibližně 40 procent u běžných DRAM a 60 procent u HBM, odhadl Kim. Společnost v příštím roce očekává zdravé marže u obou typů pamětí.
Na druhou stranu rychlý růst cen čipů ohrožuje marže výrobců spotřební elektroniky a serverů, kteří se už potýkají s rostoucími náklady kvůli vyšším americkým clům a možným problémům v dodavatelském řetězci souvisejícím s dalším omezením vývozu vzácných zemin z Číny. Někteří výrobci tyto zvýšené náklady přenášejí na zákazníky – například britská společnost Raspberry Pi nedávno oznámila zvýšení cen svých počítačů s odůvodněním, že náklady na paměťové čipy jsou zhruba o 120 procent vyšší než před rokem.
Prudký růst akcií
Zlepšující se ziskovost u jiných čipů než HBM letos podpořila růst cen akcií výrobců paměťových čipů. Akcie firmy Samsung posílily o více než 80 procent, společnosti SK Hynix o 170 procent a firmy o 140 procent. Za poslední měsíc také prudce stouply ceny akcií tchajwanských firem zabývajících se výrobou čipů a paměťových modulů kvůli nedostatku DDR4, což je čtvrtá generace typu čipu DRAM používaná v počítačích, serverech a dalších elektronických zařízeních.
Podle některých analytiků je ale označení supercyklus přehnané a současný prudký růst v odvětví je spíše klasickým nedostatkem čipů, který obvykle trvá rok či dva. Firma TechInsights předpovídá, že čipové odvětví se v roce 2027 dostane do útlumu.