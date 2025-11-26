Hledat v komentářích

Růst akcií se upevňuje, ačkoli Evropa dnes postupuje pouze pomalu

Růst akcií se upevňuje, ačkoli Evropa dnes postupuje pouze pomalu

26.11.2025 11:22
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Postupný růst akciového trhu jednak dostává S&P500 na dosah říjnových maxim a jednak vylepšuje sentiment. S každým nárůstem, který nespustil prodeje, resp. výběry zisků, se upevňuje důvěra, že se letošní rally ještě nemusí lámat. 

Podporou je dál i měnová politika, tedy očekávání, že Fed sníží sazby už v prosinci a bude pokračovat v příštím roce. Včera pro tuto variantu hovořila slabší data o maloobchodu a spotřebitelské důvěře, ale také spekulace, že favoritem na budoucího šéfa Fedu je Kevin Hassett, velmi loajální poradce prezidenta Trumpa. 

Dnes se v Evropě daří hlavním akciovým indexům růst zhruba o čtvrt procenta, přičemž podobný start věstí futures také americkému trhu. Výnosy dluhopisů se po poklesu konsolidují. Eurodolar mezitím stoupl na 1,1575, kde se dnes stabilizuje. Zlato pokračuje v růstu už menším tempem. 

Zveřejněna bude statistika žádostí o dávky v nezaměstnanosti a také průzkum aktivity z Chicaga. Večer pak vydá Fed svou Béžovou knihu s hodnocením ekonomiky podle distriktů. Bude to další doplnění informací z období, kdy chodilo málo dat, ale podstatný dopad na trhy z tohoto směru nečekáme.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:22 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1728 0.1092 24.1857 24.1302
CZK/USD 20.8805 0.0455 20.9045 20.8245
HUF/EUR 381.8593 -0.0030 382.3196 381.6299
PLN/EUR 4.2358 0.3104 4.2365 4.2199
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1943 -0.0281 8.2128 8.1896
JPY/EUR 181.0390 0.3014 181.2791 180.3545
JPY/USD 156.3830 0.2378 156.5050 155.6540
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8788 0.0228 0.8796 0.8778
CHF/EUR 0.9333 -0.1097 0.9349 0.9322
NOK/EUR 11.8339 0.0139 11.8413 11.8119
SEK/EUR 11.0243 -0.0340 11.0325 11.0113
USD/EUR 1.1576 0.0627 1.1596 1.1563
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5383 -0.5077 1.5463 1.5354
CAD/USD 1.4080 -0.1418 1.4105 1.4068
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



