Růst akcií se upevňuje, ačkoli Evropa dnes postupuje pouze pomalu

Postupný růst akciového trhu jednak dostává S&P500 na dosah říjnových maxim a jednak vylepšuje sentiment. S každým nárůstem, který nespustil prodeje, resp. výběry zisků, se upevňuje důvěra, že se letošní rally ještě nemusí lámat.
Podporou je dál i měnová politika, tedy očekávání, že Fed sníží sazby už v prosinci a bude pokračovat v příštím roce. Včera pro tuto variantu hovořila slabší data o maloobchodu a spotřebitelské důvěře, ale také spekulace, že favoritem na budoucího šéfa Fedu je Kevin Hassett, velmi loajální poradce prezidenta Trumpa.
Dnes se v Evropě daří hlavním akciovým indexům růst zhruba o čtvrt procenta, přičemž podobný start věstí futures také americkému trhu. Výnosy dluhopisů se po poklesu konsolidují. Eurodolar mezitím stoupl na 1,1575, kde se dnes stabilizuje. Zlato pokračuje v růstu už menším tempem.
Zveřejněna bude statistika žádostí o dávky v nezaměstnanosti a také průzkum aktivity z Chicaga. Večer pak vydá Fed svou Béžovou knihu s hodnocením ekonomiky podle distriktů. Bude to další doplnění informací z období, kdy chodilo málo dat, ale podstatný dopad na trhy z tohoto směru nečekáme.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:22 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1728
|0.1092
|24.1857
|24.1302
|CZK/USD
|20.8805
|0.0455
|20.9045
|20.8245
|HUF/EUR
|381.8593
|-0.0030
|382.3196
|381.6299
|PLN/EUR
|4.2358
|0.3104
|4.2365
|4.2199
|CNY/EUR
|8.1943
|-0.0281
|8.2128
|8.1896
|JPY/EUR
|181.0390
|0.3014
|181.2791
|180.3545
|JPY/USD
|156.3830
|0.2378
|156.5050
|155.6540
|GBP/EUR
|0.8788
|0.0228
|0.8796
|0.8778
|CHF/EUR
|0.9333
|-0.1097
|0.9349
|0.9322
|NOK/EUR
|11.8339
|0.0139
|11.8413
|11.8119
|SEK/EUR
|11.0243
|-0.0340
|11.0325
|11.0113
| USD/EUR
|1.1576
|0.0627
|1.1596
|1.1563
|AUD/USD
|1.5383
|-0.5077
|1.5463
|1.5354
|CAD/USD
|1.4080
|-0.1418
|1.4105
|1.4068