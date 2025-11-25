Hledat v komentářích

Evropa se včerejším americkým růstem neinspiruje, obchoduje s malými změnami

25.11.2025 12:22
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Úvod týdne se americkým trhům vydařil, když sentiment vylepšila rostoucí důvěra v prosincové snížení úrokových sazeb, a zároveň se investoři začali vracet do levnějších technologických akcií. Dnešní dopoledne v Evropě už tak dobře nevypadá, když se hlavní zdejší akciové indexy nacházejí jen poblíž včerejšího závěru.

Ve vzduchu stále visí otázka, jestli se znovu vrhat do investic do AI akcií, a také do jakých. Zaběhané pořádky mění především Google, který nečekaně vstupuje mezi polovodičové hráče. Své čipy TPU zatím využíval jen ve svých datacentrech, ale poté, co se ukázaly efektivní i pro trénování nejlepších AI modelů, s nimi nejspíš půjde na trh.

Podle neoficiálních informací si bude Meta v nejbližších letech nejen pronajímat výpočetní kapacitu těchto čipů, ale také je má od Googlu přímo kupovat. Když k tomu přidáme, že své čipy vyvíjí i Microsoft, Amazon či právě Meta, může to být náznak, že se sektor proměňuje a dosud silně deficitní nabídka může stoupnout díky novým hráčům.

Akciové investory dále může znervózňovat i vývoj na kryptoměnách, které nedokázaly udržet včerejší pozice a klesají. Futures na americké akciové trhy jsou nyní pár desetin procenta v záporu. Výnosy dluhopisů se dnes příliš nehýbou. Eurodolar sice mírně stoupá na 1,1540, ale v kontextu posledních několika dní se posouvá jen do strany. Zlato stouplo o další procento.

Na programu dnes máme americké maloobchodní tržby a PPI. V obou případech jde o data teprve za září. Maloobchod by měl vykázat další solidní nárůst, PPI stabilitu meziroční výrobní inflace. Při nejistotě o nejbližších krocích Fedu může trh na data reagovat, ačkoli běžně by asi podstatný vliv neměla. Možná důležitější ale budou aktuální zprávy o tom, jak se projeví síla spotřebitele po Black friday.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:20 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1431 -0.1131 24.1812 24.1376
CZK/USD 20.9345 -0.1764 21.0005 20.9200
HUF/EUR 382.0552 -0.0603 382.8332 381.5951
PLN/EUR 4.2316 -0.0891 4.2388 4.2264
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1726 -0.1676 8.1892 8.1681
JPY/EUR 180.4520 -0.1812 180.8769 180.1084
JPY/USD 156.4730 -0.2553 156.9800 156.1450
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8791 -0.0006 0.8796 0.8780
CHF/EUR 0.9341 0.2673 0.9348 0.9311
NOK/EUR 11.8240 0.2708 11.8326 11.7801
SEK/EUR 11.0431 0.3733 11.0439 10.9999
USD/EUR 1.1532 0.0746 1.1541 1.1512
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5511 0.2618 1.5514 1.5456
CAD/USD 1.4122 0.1109 1.4124 1.4106
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

Čtěte více:

Amazon plánuje posílit AI infrastrukturu pro vládu USA za 50 miliard dolarů
25.11.2025 9:00
Amazon plánuje posílit AI infrastrukturu pro vládu USA za 50 miliard dolarů
Technologická společnost Amazon plánuje investovat až 50 miliard dola...
Dominance Nvidie v ohrožení? O čipy Googlu má zájem Meta
25.11.2025 10:27
Dominance Nvidie v ohrožení? O čipy Googlu má zájem Meta
Meta Platforms jedná s Googlem o investici v řádu miliard dolarů do j...
Alibaba překonala odhady tržeb, růst cloudové divize zrychluje
25.11.2025 12:05
Alibaba překonala odhady tržeb, růst cloudové divize zrychluje
Čínský technologický gigant Alibaba překonal ve druhém fiskálním čtvrt...


