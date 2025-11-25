Evropa se včerejším americkým růstem neinspiruje, obchoduje s malými změnami

Úvod týdne se americkým trhům vydařil, když sentiment vylepšila rostoucí důvěra v prosincové snížení úrokových sazeb, a zároveň se investoři začali vracet do levnějších technologických akcií. Dnešní dopoledne v Evropě už tak dobře nevypadá, když se hlavní zdejší akciové indexy nacházejí jen poblíž včerejšího závěru.
Ve vzduchu stále visí otázka, jestli se znovu vrhat do investic do AI akcií, a také do jakých. Zaběhané pořádky mění především , který nečekaně vstupuje mezi polovodičové hráče. Své čipy TPU zatím využíval jen ve svých datacentrech, ale poté, co se ukázaly efektivní i pro trénování nejlepších AI modelů, s nimi nejspíš půjde na trh.
Podle neoficiálních informací si bude Meta v nejbližších letech nejen pronajímat výpočetní kapacitu těchto čipů, ale také je má od Googlu přímo kupovat. Když k tomu přidáme, že své čipy vyvíjí i , či právě Meta, může to být náznak, že se sektor proměňuje a dosud silně deficitní nabídka může stoupnout díky novým hráčům.
Akciové investory dále může znervózňovat i vývoj na kryptoměnách, které nedokázaly udržet včerejší pozice a klesají. Futures na americké akciové trhy jsou nyní pár desetin procenta v záporu. Výnosy dluhopisů se dnes příliš nehýbou. Eurodolar sice mírně stoupá na 1,1540, ale v kontextu posledních několika dní se posouvá jen do strany. Zlato stouplo o další procento.
Na programu dnes máme americké maloobchodní tržby a PPI. V obou případech jde o data teprve za září. Maloobchod by měl vykázat další solidní nárůst, PPI stabilitu meziroční výrobní inflace. Při nejistotě o nejbližších krocích Fedu může trh na data reagovat, ačkoli běžně by asi podstatný vliv neměla. Možná důležitější ale budou aktuální zprávy o tom, jak se projeví síla spotřebitele po Black friday.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:20 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1431
|-0.1131
|24.1812
|24.1376
|CZK/USD
|20.9345
|-0.1764
|21.0005
|20.9200
|HUF/EUR
|382.0552
|-0.0603
|382.8332
|381.5951
|PLN/EUR
|4.2316
|-0.0891
|4.2388
|4.2264
|CNY/EUR
|8.1726
|-0.1676
|8.1892
|8.1681
|JPY/EUR
|180.4520
|-0.1812
|180.8769
|180.1084
|JPY/USD
|156.4730
|-0.2553
|156.9800
|156.1450
|GBP/EUR
|0.8791
|-0.0006
|0.8796
|0.8780
|CHF/EUR
|0.9341
|0.2673
|0.9348
|0.9311
|NOK/EUR
|11.8240
|0.2708
|11.8326
|11.7801
|SEK/EUR
|11.0431
|0.3733
|11.0439
|10.9999
| USD/EUR
|1.1532
|0.0746
|1.1541
|1.1512
|AUD/USD
|1.5511
|0.2618
|1.5514
|1.5456
|CAD/USD
|1.4122
|0.1109
|1.4124
|1.4106