Detail - články  
WBD znovu odmítne Paramount, Fed zveřejnil záznam z prosincového jednání, v Evropě se obchoduje jen půl dne

31.12.2025 8:49
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Záznam z jednání Fedu odhalil vůli po dalším snížení sazeb, podle Si Ťin-pchinga Čína splní své letošní ekonomické cíle, Warner Bros. Discovery odmítne další nabídku Paramountu na převzetí, Trump Mobile odkládá vydání mobilního telefonu.

Váš názor
Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
