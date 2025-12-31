Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Co čekat od centrálních bank v roce 2026?

Rozbřesk: Co čekat od centrálních bank v roce 2026?

31.12.2025 9:17
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Měnová politika byla i letos jedním z hlavních hybatelů finančních trhů. Po razantním zvyšování sazeb v reakci na inflační šok se Fed i ECB vydaly opačným směrem a měnové podmínky dále uvolňovaly. Co čekat od roku 2026?

Fed velkou část letošního roku pauzíroval, ale na jeho konci doručil hned trojí snížení sazeb. Zatím však nemá hotovo. Ochlazující trh práce i cenové tlaky otevírají prostor pro ještě minimálně dva poklesy sazeb hned ze startu roku do koridoru 3–3,25 %. Tedy na centrální bankou odhadovanou rovnovážnou úroveň. O tom, jak razantní nakonec bude redukce sazeb, rozhodne nejen (ne)kondice ekonomiky, ale také personální změny ve vedení Fedu. Aneb čekejme ještě výraznější tlak prezidenta Trumpa na povolení měnově-politických šroubů.

ECB má naopak v tomto cyklu již hotovo. Po červnovém snížení sazeb na 2 % se centrální banka nachází „in a good place“, jak zdůrazňuje její šéfka Christine Lagardeová. Jinak řečeno, laťka pro pohyb sazeb jedním, nebo druhým směrem je nastavena hodně vysoko. Nejpravděpodobnějším scénářem je proto v roce 2026 stabilita úrokových sazeb, s čímž jsou za jedno i aktuální tržní sázky.

A co čekat v Česku? Na prosincovém zasedání ponechala ČNB po páté v řadě svou základní sazbu beze změny na 3,5 %, lehce však zmírnila svou jestřábí rétoriku. Nově vidí rizika prognózy jako vyrovnaná, což může v roce 2026 – při viditelnějším poklesu inflace – znovu otevřít debatu o jemném ladění sazeb směrem dolů. Náš základní scénář se však nemění – očekáváme delší stabilitu úrokových sazeb z důvodu přetrvávajících proinflačních rizik.

Shrnuto, podtrženo, i příští rok se ponese ve znamení scénáře „higher for longer“, tedy vyšších úrokových sazeb po delší dobu. Série postpandemických šoků, které ukončily éru super levných peněz, nás ale vlastně vrací jen do normálu – viditelně pozitivních nominálních sazeb.

TRHY

Koruna

Česká koruna má za sebou povedený rok, který končí v úzkém pásmu 24,20-24,30 EUR/CZK. Vůči euru přidala tuzemská měna k dobru více než tři procenta, na frontě s dolarem pak posílila o 15 %. Dnešní obchodní seance by se měla nést v poklidném duchu s ohledem na nižší likviditu na trzích.

Eurodolar

Včera zveřejněný zápis z posledního zasedání Fedu neodhalil nic převratného, a tak eurodolar končí rok 2025 absolutně v klidu. V zápise se nicméně objevilo, že někteří američtí centrální bankéři navrhovali určitý čas počkat, než se opět přikročí k dalšímu snížení sazeb. I díky tomuto lehce jestřábímu signálu se eurodolar tlačí opatrně směrem dolů.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
31.12.2025
11:13Ceny drahých kovů poslední den roku klesají, za rok ale vykazují vysoké zisky
11:01Trump rozpoutal celní války po celém světě. Jak vypadala jeho obchodní ofenziva v roce 2025?
9:17Rozbřesk: Co čekat od centrálních bank v roce 2026?
8:49WBD znovu odmítne Paramount, Fed zveřejnil záznam z prosincového jednání, v Evropě se obchoduje jen půl dne  
6:11Moody’s Analytics: Křehký růst kolem 2 % moc pracovních míst nevytvoří
30.12.2025
22:01Zápis z jednání Fedu podporuje sázky na snížení sazeb, trhy zůstaly klidné  
17:50S čím vstupují trhy do nového roku?
17:10Vývoz ruského plynu do Evropy letos prudce klesl, slabší je i vývoz LNG
15:47Humanoidní roboti se blíží. Počátečním králem na trhu ale nebude Muskova Tesla, nýbrž Čína
15:46Globální vývoz LNG letos vzrostl o čtyři procenta, nejvíce za tři roky
14:34Investiční výhled 2026: Čína přispívá k růstu i rizikům  
13:08Jan Bureš: Český růst zpomalí, spotřeba posílí a trh práce zůstane napjatý
12:59Japonský index Nikkei poprvé končí rok nad 50 000 body, letos přidal 26 procent
11:29Meta koupí čínský start-up Manus, posílí v oblasti pokročilé AI
11:20Cenová válka mezi čínskými výrobci elektromobilů bude pokračovat i příští rok
9:42Rozbřesk: Málo pravděpodobné scénáře roku 2026, aneb s čím trhy nepočítají
8:47SoftBank a Meta oznámily nové akvizice, stříbro se vrací k růstu, evropské futures v červeném  
8:06Trump opět pohrozil podáním žaloby na šéfa Fedu Powella
6:18Rally má reálné základy. Tom Lee vidí prostor pro další růst sentimentu
29.12.2025
22:01Akciové indexy v USA letos nedoručují „Santa Rally“  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět