Rozbřesk: Co čekat od centrálních bank v roce 2026?

Měnová politika byla i letos jedním z hlavních hybatelů finančních trhů. Po razantním zvyšování sazeb v reakci na inflační šok se Fed i ECB vydaly opačným směrem a měnové podmínky dále uvolňovaly. Co čekat od roku 2026?
Fed velkou část letošního roku pauzíroval, ale na jeho konci doručil hned trojí snížení sazeb. Zatím však nemá hotovo. Ochlazující trh práce i cenové tlaky otevírají prostor pro ještě minimálně dva poklesy sazeb hned ze startu roku do koridoru 3–3,25 %. Tedy na centrální bankou odhadovanou rovnovážnou úroveň. O tom, jak razantní nakonec bude redukce sazeb, rozhodne nejen (ne)kondice ekonomiky, ale také personální změny ve vedení Fedu. Aneb čekejme ještě výraznější tlak prezidenta Trumpa na povolení měnově-politických šroubů.
ECB má naopak v tomto cyklu již hotovo. Po červnovém snížení sazeb na 2 % se centrální banka nachází „in a good place“, jak zdůrazňuje její šéfka Christine Lagardeová. Jinak řečeno, laťka pro pohyb sazeb jedním, nebo druhým směrem je nastavena hodně vysoko. Nejpravděpodobnějším scénářem je proto v roce 2026 stabilita úrokových sazeb, s čímž jsou za jedno i aktuální tržní sázky.
A co čekat v Česku? Na prosincovém zasedání ponechala ČNB po páté v řadě svou základní sazbu beze změny na 3,5 %, lehce však zmírnila svou jestřábí rétoriku. Nově vidí rizika prognózy jako vyrovnaná, což může v roce 2026 – při viditelnějším poklesu inflace – znovu otevřít debatu o jemném ladění sazeb směrem dolů. Náš základní scénář se však nemění – očekáváme delší stabilitu úrokových sazeb z důvodu přetrvávajících proinflačních rizik.
Shrnuto, podtrženo, i příští rok se ponese ve znamení scénáře „higher for longer“, tedy vyšších úrokových sazeb po delší dobu. Série postpandemických šoků, které ukončily éru super levných peněz, nás ale vlastně vrací jen do normálu – viditelně pozitivních nominálních sazeb.
TRHY
Koruna
Česká koruna má za sebou povedený rok, který končí v úzkém pásmu 24,20-24,30 EUR/CZK. Vůči euru přidala tuzemská měna k dobru více než tři procenta, na frontě s dolarem pak posílila o 15 %. Dnešní obchodní seance by se měla nést v poklidném duchu s ohledem na nižší likviditu na trzích.
Eurodolar
Včera zveřejněný zápis z posledního zasedání Fedu neodhalil nic převratného, a tak eurodolar končí rok 2025 absolutně v klidu. V zápise se nicméně objevilo, že někteří američtí centrální bankéři navrhovali určitý čas počkat, než se opět přikročí k dalšímu snížení sazeb. I díky tomuto lehce jestřábímu signálu se eurodolar tlačí opatrně směrem dolů.