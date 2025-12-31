Hledat v komentářích

Detail - články
ČNB: Dluhy domácností v ČR u bank v listopadu stouply na 2,565 bilionu Kč

ČNB: Dluhy domácností v ČR u bank v listopadu stouply na 2,565 bilionu Kč

31.12.2025 16:35
Autor: ČTK

Dluhy domácností v Česku u bank letos v listopadu meziměsíčně stouply asi o 19,4 miliardy na zhruba 2,565 bilionu korun. Stoupl také objem úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům, a to o 26,9 miliardy na přibližně 1,491 bilionu korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). V meziročním srovnání stoupl objem úvěrů poskytnutých domácnostem o 196 miliard a u firem se zvýšil objem úvěrů o zhruba 56 miliard korun.

Dluhy domácností u bank se trvale zvyšují už od února 2016. Výjimkou byl duben 2022, kdy se meziměsíčně snížily, což byl ale podle ČNB důsledek odebrání bankovní licence české pobočce ruské Sberbank.

Naprostou většinu dluhů domácností dlouhodobě představují úvěry na bydlení. Letos v říjnu tvořily 77 procent objemu dluhů domácností. Jejich objem se podle komentáře ČNB v listopadu meziměsíčně zvýšil o 0,7 procenta na 1,972 bilionu korun.

Objem dluhů firem na rozdíl od domácností kolísá. V závěru loňského roku se dluhy nefinančních podniků snížily, poté letos od ledna do června rostly a následně střídavě klesaly a rostly.

Nejvýznamnější podíl u dluhů firem mají dlouhodobé úvěry, které v listopadu tvořily asi 54 procent celkového objemu úvěrů nefinančních podniků. V listopadu podle ČNB narostly dlouhodobé úvěry firem o 14 miliard na celkových 806 miliard korun. Stouply i objemy ostatních úvěrů. Střednědobé úvěry se zvýšily o deset miliard na 360 miliard korun a krátkodobé o tři miliardy na 322 miliard.

ČNB zveřejňuje bankovní statistiku každý měsíc. V listopadu byla sestavena ze zdrojových dat 43 aktivně působících bank a poboček zahraničních bank, bez ČNB.

 

