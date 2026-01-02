Hledat v komentářích

Detail - články
Průmysl zakončil rok 2025 nadějně. Nálada je nejlepší za více než tři roky

02.01.2026 10:38
Autor: Dominik Rusinko, Patria Finance

Český průmysl zakončil rok 2025 v překvapivě dobré kondici. Index nákupních manažerů (PMI) se v prosinci zvýšil ze 48 na 50,4 bodu a poprvé od června se posunul do pásma velmi mírného růstu. Zároveň jde o nejlepší hodnotu od května 2022. Ačkoli průmysl po většinu loňského roku přešlapoval na místě, lepší prosincová nálada dává naději na postupné oživení v roce 2026.

Průmyslové firmy v loňském roce žehraly především na slabou zahraniční poptávku. Ta zůstává nadále pod tlakem, v prosinci ale došlo k viditelnému oživení – narostl jak objem nových zakázek, tak i výroby. Lepší podmínky hlásí výrobci jak na zahraničním, tak i domácím trhu. Povzbudivě vyznívá i zaměstnanost, která stoupla poprvé za více než tři roky a opatrně signalizuje stabilizaci na trhu práce v letošním roce.

Za celý minulý rok dle našeho odhadu vzrostla průmyslová výroba jen velmi zlehka okolo 1 %, což ale ve světle německé průmyslové recese není vůbec špatný výsledek, ale spíše známka odolnosti. Do roku 2026 navíc hledíme o něco optimističtěji. Sázíme totiž na oživení německé ekonomiky tažené vyššími veřejnými výdaji na infrastrukturu a obranu, jež by mělo zvýšit poptávku po průmyslovém zboží.

Oživení průmyslové výroby ale čelí celé řadě rizik a nejistot. Německá fiskální bazuka se zatím rozjíždí pomalu a její celkový dopad na růst může být spíše méně významný než naopak. Část vyšších výdajů navíc představují dotace energií pro německý průmysl, což je z pohledu české ekonomiky dvousečné.

Na jedné straně nám sice svižnější růst německého průmyslu může dodat poptávkový impuls, na straně druhé ale vytváří na jednotném trhu konkurenční výhodu pro německé podniky. S otazníkem je pro tento rok také případný zpožděný dopad Trumpových cel a vůbec jeho nevyzpytatelné politiky, stejně jako zostřená konkurence ze strany Číny.

11

 

