Akcie vstupují do nového roku růstově, znovu se zvedá zlato

Akcie vstupují do nového roku růstově, znovu se zvedá zlato

02.01.2026 11:10
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Zatímco Amerika končila kratší silvestrovské obchodování v červeném, po novoročních oslavách se nálada opět otočila pozitivním směrem a hlavní trhy si připisují zisky. Směr udala Čína, respektive trh v Hong Kongu. Pár hodin po přelomu roku vylepšil sentiment kolem AI Deepseek představením efektivnějšího řešení pro inferenci. Následují zprávy o IPO čipové divize Baidu a úspěšný vstup jiného čipaře Shanghai Biren Technology na burzu. Při startu si jeho akcie připsaly přes 80 procent.
Optimismus či pesimismus kolem umělé inteligence bude i letos rozhodovat o směru celých trhů. Platí to hned od začátku, kdy se růst přesouvá do Evropy. Nizozemský AEX exponovaný na technologický sektor si připisuje 1,5 procenta, zatímco další klíčové indexy rostou asi o půlprocento. Americké futures jsou také slušně v plusu, Nasdaq by podle nich měl startovat asi procento do zeleného.

Obchodování s dluhopisy sice startovalo lehce negativně, ale hlavní trhy už ztráty stáhly, respektive výnosy klesají zhruba na úroveň předchozího závěru. Eurodolar otáčí dolů a mírně klesá na 1,1720. Zlato sice koncem roku zaváhalo, ale znovu se začíná zvedat a obchoduje se nad 4385 USD. Pro korunu je začátek roku nezajímavý a její kurz k euru zůstává těsně pod 24,20.

Během pátku se dá čekat ještě tlumená aktivita jak v obchodování, tak ve zveřejňování důležitých zpráv. Makro kalendář na zbytek dne už nic neslibuje. Z firemní sféry se dá zmínit plánované zveřejnění dodávek aut za 4Q od Tesly; měl by to podle odhadů být asi 11procentní meziroční pokles, ale akcie se už nějakou dobu zdaleka neobchodují podle výroby aut.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:09 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1824 0.0000 24.1824 24.1824
CZK/USD 20.5865 0.0000 20.5865 20.5865
HUF/EUR 384.7293 0.0000 384.7293 384.7293
PLN/EUR 4.2168 0.0000 4.2168 4.2168
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2153 0.0000 8.2153 8.2153
JPY/EUR 183.8910 -0.0894 184.0174 183.8880
JPY/USD 156.9010 0.1283 156.6540 156.6540
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8711 0.0212 0.8718 0.8709
CHF/EUR 0.9304 0.0382 0.9316 0.9298
NOK/EUR 11.8078 -0.3228 11.8445 11.8015
SEK/EUR 10.8212 0.0717 10.8287 10.7970
USD/EUR 1.1720 -0.2129 1.1765 1.1720
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4986 0.0000 1.4986 1.4986
CAD/USD 1.3722 -0.0186 1.3723 1.3701
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

