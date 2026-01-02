Akcie vstupují do nového roku růstově, znovu se zvedá zlato

Zatímco Amerika končila kratší silvestrovské obchodování v červeném, po novoročních oslavách se nálada opět otočila pozitivním směrem a hlavní trhy si připisují zisky. Směr udala Čína, respektive trh v Hong Kongu. Pár hodin po přelomu roku vylepšil sentiment kolem AI Deepseek představením efektivnějšího řešení pro inferenci. Následují zprávy o IPO čipové divize a úspěšný vstup jiného čipaře Shanghai Biren Technology na burzu. Při startu si jeho akcie připsaly přes 80 procent.
Optimismus či pesimismus kolem umělé inteligence bude i letos rozhodovat o směru celých trhů. Platí to hned od začátku, kdy se růst přesouvá do Evropy. Nizozemský AEX exponovaný na technologický sektor si připisuje 1,5 procenta, zatímco další klíčové indexy rostou asi o půlprocento. Americké futures jsou také slušně v plusu, Nasdaq by podle nich měl startovat asi procento do zeleného.
Obchodování s dluhopisy sice startovalo lehce negativně, ale hlavní trhy už ztráty stáhly, respektive výnosy klesají zhruba na úroveň předchozího závěru. Eurodolar otáčí dolů a mírně klesá na 1,1720. Zlato sice koncem roku zaváhalo, ale znovu se začíná zvedat a obchoduje se nad 4385 USD. Pro korunu je začátek roku nezajímavý a její kurz k euru zůstává těsně pod 24,20.
Během pátku se dá čekat ještě tlumená aktivita jak v obchodování, tak ve zveřejňování důležitých zpráv. Makro kalendář na zbytek dne už nic neslibuje. Z firemní sféry se dá zmínit plánované zveřejnění dodávek aut za 4Q od Tesly; měl by to podle odhadů být asi 11procentní meziroční pokles, ale akcie se už nějakou dobu zdaleka neobchodují podle výroby aut.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:09 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1824
|0.0000
|24.1824
|24.1824
|CZK/USD
|20.5865
|0.0000
|20.5865
|20.5865
|HUF/EUR
|384.7293
|0.0000
|384.7293
|384.7293
|PLN/EUR
|4.2168
|0.0000
|4.2168
|4.2168
|CNY/EUR
|8.2153
|0.0000
|8.2153
|8.2153
|JPY/EUR
|183.8910
|-0.0894
|184.0174
|183.8880
|JPY/USD
|156.9010
|0.1283
|156.6540
|156.6540
|GBP/EUR
|0.8711
|0.0212
|0.8718
|0.8709
|CHF/EUR
|0.9304
|0.0382
|0.9316
|0.9298
|NOK/EUR
|11.8078
|-0.3228
|11.8445
|11.8015
|SEK/EUR
|10.8212
|0.0717
|10.8287
|10.7970
| USD/EUR
|1.1720
|-0.2129
|1.1765
|1.1720
|AUD/USD
|1.4986
|0.0000
|1.4986
|1.4986
|CAD/USD
|1.3722
|-0.0186
|1.3723
|1.3701