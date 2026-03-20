Teroristický útok v Pardubicích? Firma vyrábí i drony, sejde se Bezpečnostní rada státu

V průmyslovém areálu v Pardubicích dnes časně ráno hořelo v hale firmy Holding, která mimo jiné vyrábí drony. Podle policejního prezidenta Martina Vondráška policisté pracují se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech s podezřením z úmyslného zavinění. Pátrají po pachatelích. Server Aktuálně.cz napsal, že se k založení požáru v e-mailu přihlásila skupina The Earthquake Faction. Podle některých bezpečnostních analytiků ale může jít pouze o krycí krok a událost může být dílem zahraničních zpravodajských služeb. Premiér Babiš na dnešní večer svolal Bezpečnostní radu státu.
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla, že v případu je podezření ze spáchání teroristického útoku. Nejsou informace o tom, že by v souvislosti s požárem hrozilo další bezprostřední nebezpečí, řekl na tiskové konferenci ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Premiér Andrej Babiš (ANO) svolal na dnešních 18:00 jednání Bezpečnostní rady státu. "Od rána jsem v permanentním kontaktu s ministrem vnitra i ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS, Michalem Koudelkou)," uvedl Babiš na síti X. Na základě informací, které dostal, svolal mimořádné zasedání bezpečnostní rady. "Po jednání budeme občany informovat," dodal.
Požár vypukl kolem 4:20 v Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Hořela skladovací hala a oheň se rozšířil na administrativní budovu, která stojí vedle. Kolem 8:00 hasiči na síti X napsali, že dohašují skrytá ohniska, odpoledne požár zlikvidovali. Podle mluvčího hasičů Miroslava Poláka byla hala prázdná, nikdo nebyl zraněn.
Firma Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici. Spolupracuje také s izraelským koncernem Elbit Systems, který patří k lídrům v oblasti létajících a pozemních dronů. Jeden z projektů, na němž se s firmou Elbit podílí, se týká izraelské armády.
"Dnes brzy ráno bylo klíčové výrobní centrum izraelských zbraní zapáleno podzemní skupinou, aby ukončilo svou roli v probíhající izraelské genocidě v Gaze," citovalo Aktuálně.cz z e-mailu, který ráno obdržel jeho reportér. Na síti X bylo zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje.
Organizátoři sbírky Dárek pro Putina dnes uvedli, že Holding vyrábí i drony Divoká svině pro Ukrajinu. Podle jejich vyjádření na síti X bylo jen otázkou času, kdy se v Česku stane další teroristický útok na zbrojní výrobu. V říjnu a prosinci 2014 vybuchly v muničním areálu u Vrbětic na Zlínsku sklady vojenského materiálu. Podle sbírky Dárek pro Putina snad dodávka dronů na Ukrajinu, na něž vybírá peníze, situací ohrožena není.
Holding nechce o okolnostech vzniku spekulovat, spolupracuje s orgány, které věc vyšetřují. Na prověřování se podílí kriminalistický ústav, pyrotechnická služba a experti z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Ohledání místa podle policejního prezidenta potrvá minimálně v řádu dnů. Na případu spolupracuje také Bezpečnostní informační služba a Vojenské zpravodajství.
"Intenzivně pátráme po možném pachateli nebo pachatelích tohoto trestného činu," řekl Vondrášek. Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, Nejvyšší státní zastupitelství podle Bradáčové zajišťuje mezinárodní právní pomoc pro případ, že by v případu figurovala skupina, která působí na území více států.
Metnar upozornil, že se o události mohou objevovat různé dezinformace. "Oficiální informace budou vždy poskytovány prostřednictvím kanálů ministerstva vnitra, policie nebo hasičského záchranného sboru," dodal.
"V tuto chvíli nemáme informace o tom, že by hrozilo jakékoli další bezprostřední nebezpečí. V nejbližší době zasedne znovu společně s krizovým štábem společná zpravodajská skupina, která posoudí případné zvýšení stupně ohrožení terorismem," řekl Metnar. Systém ohrožení terorismem má čtyři stupně A až D, přičemž D je nejkritičtější. Česko je nyní na stupni B, což znamená mírné ohrožení.
V areálu v Dělnické ulici sídlí kromě Holdingu více firem. Jsou zaměřené například na výrobu a prodej obalů, sušených mléčných produktů, dovoz, vývoz a distribuci ovoce a zeleniny nebo dodávky telefonních antén, pasivních a kovových prvků. Do holdingu v areálu patří společnost T-CZ s dlouholetou tradicí ve výrobě a vývoji radiolokačních a radiokomunikačních systémů, jako nástupce firmy Pardubice.