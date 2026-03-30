Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Íránské útoky na blízkovýchodní hutě způsobily šok na trhu s hliníkem

30.03.2026 15:59
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Globální trh s hliníkem čelí historickému šoku. Víkendové útoky Íránu na blízkovýchodní hutě totiž ochromily průmysl, který nyní čeká výpadky. Kvůli hrozbě v podobě nedostatku dodávek tak letí ceny kovu prudce nahoru.

Koordinované dronové a raketové útoky Íránu na dva z největších hliníkových producentů na světě – Emirates Global Aluminium v Abú Dhabí a Aluminium Bahrain – vyhnaly v pondělí ceny hliníku na londýnské burze LME až o šest procent nahoru.

Emirates Global Aluminium hlásí, že utrpěla „významné škody“, Aluminium Bahrain rozsah dopadů na své provozy stále ještě zkoumá. Blízký východ představuje přibližně devět procent světové produkce hliníku, přičemž kombinovaná roční kapacita obou zmíněných producentů přesahuje 3,2 milionu tun, což je objem, který představuje kritický pilíř pro globální nabídku, upozorňuje agentura Bloomberg.

Uzavření a opětovné spuštění továren na výrobu hliníku je dlouhý a nákladný úkol. Pozastavení provozu ve dvou největších zařízeních na světě tak zvyšuje riziko, že dopad na globální produkci může přetrvávat dlouho i po potenciálním znovuotevření Hormuzského průlivu.

„Dodavatelský řetězec hliníku vstoupil do nové fáze narušení. Počkáme na vyjádření obou společností, ale je jasné, že systém je nyní vystaven náhlým ztrátám výroby, nikoliv jen postupnému omezení,“ uvedla ve své zprávě společnost AZ Global Consulting.

Hliník je přitom hned po oceli nejpoužívanějším průmyslovým kovem (především díky exportu vysoce kvalitních a speciálních slitin používaných v letectví či automobilovém sektoru) a trvalý nárůst cen by vyvinul další tlak na výrobce, kteří se již tak potýkají s prudkým nárůstem cen energií.



Nízké zásoby

Jedním z nejzávažnějších aspektů krize je nedostatek globálních zásob. Sklady LME se již několik let pohybují blízko historických minim. První týdny konfliktu situaci ještě zhoršily, protože obchodníci začali ve velkém stahovat hliník ze skladů v očekávání budoucích výpadků, píše dále Bloomberg.

Výsledkem je extrémní napětí na trhu, které se odráží i v tzv. backwardace, kdy jsou spotové ceny na burze výrazně vyšší než tříměsíční futures, což signalizuje akutní nedostatek materiálu pro okamžité dodávky.

Značně vyšší jsou už i ceny hliníkových slitin, které se používají k výrobě všeho: od stavebních dílů až po letadla. Jen v Evropě od začátku války vyskočila jejich cena o 63 procent, uvádí agentura Fastmarkets.

Analytici Goldman Sachs, která je již měsíce medvědím hlasem na trhu s hliníkem, 24. března uvedli, že očekávají, že ve druhém čtvrtletí se objeví na trhu deficit 900 tisíc tun, což povede ke globálnímu poklesu zásob, které by pokryly globální trh pouze na 45 dní spotřeby. To je dokonce méně než v roce 2022, kdy energetická krize vytlačila cenu kovu na rekord: 4 073,50 dolaru za tunu.

Některé výrobní závody, které jsou závislé na specifických typech vysoce čistého hliníku, pak varují, že bez rychlé stabilizace zásob budou nuceny přerušit provoz.

„Neskutečná hrozba“ pro evropské firmy

Podstatným problémem je, že hliník je extrémně energeticky náročný na výrobu – elektřina u něj tvoří až 40 procent výrobních nákladů. Zejména evropské hutě, které už tak bojují s vysokými cenami energií, by se tak mohly dostat do velkých obtíží, pokud blokáda Hormuzu bude delší dobu pokračovat, což bude nadále zdražovat ceny ropy a plynu.

Rob Van Gils, šéf společnosti Hammerer Aluminium Industries, jež nakupuje komoditní hliník od hutí na Islandu a v Norsku a prodává produkty s přidanou hodnotou, uvedl, že podnik je nyní mnohem opatrnější při stanovování prémií za tržby ve třetím čtvrtletí vzhledem k nejistotě, které celý trh čelí.

Pro evropský průmysl představuje vyhlídka na uzavření série blízkovýchodních hutí „neuvěřitelnou hrozbu“, přiznal už minulý týden, tedy ještě před víkendovými útoky.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
30.03.2026
18:25Další (ne)recese a signály trhu práce
16:56PODCAST Týdenní výhled: Pozornost se přesouvá od inflace k reálné ekonomice  
15:59Íránské útoky na blízkovýchodní hutě způsobily šok na trhu s hliníkem
15:34SAB Finance a.s.: Pozvánka na valnou hromadu SAB Finance a.s
14:45MakroMixér s Liborem Jelenem o eskalaci konfliktu v Íránu, dražších energiích i dopadech na českou ekonomiku
14:40Primoco dodalo drony za 100 milionů Kč španělské Guardia Civil. Plánuje navýšit produkci až na 300 dronů ročně
11:48Dluhopisy se odrážejí ode dna. Investoři zaceňují rizika recese, výnosy klesají  
11:28Sázky na vyšší sazby ustupují, což svědčí akciím i dluhopisům  
10:28Rohan financing s.r.o.: Oznámení o změně emisních podmínek
10:25Rozbřesk: Situace v Íránu se dál dramatizuje, česká inflace se v březnu může vrátit nad dvě procenta
8:58J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Konference pro investory
8:58Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje
8:56Válka v Íránu dále eskaluje, ropa zpět nad 115 dolary a futures jsou smíšené  
6:09Průzkum Fidelity: Geopolitika zesiluje rostoucí rozdíly na rozvíjejících se trzích  
29.03.2026
16:36Výprodej evropských dluhopisů nemusí být u konce. Výnosy mohou zůstat vysoko i po skončení konfliktu  
8:31Víkendář: Je řešením embargo na Írán?
28.03.2026
14:27Čína zažívá boom „ekonomiky emocí“. Spotřebitelé utrácejí méně racionálně a více pro radost
8:08Víkendář: Přehnané predikce dalšího růstu cen ropy?
27.03.2026
21:45Americké akciové indexy směřují níže
17:29Jak si stojí dolar ve světle úrokových diferenciálů? A co s nimi udělají ceny ropy?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět