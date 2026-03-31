ČSÚ potvrdil loňský růst HDP o 2,6 %. Česká ekonomika má za sebou nejrychlejší rok od 2022

Česká ekonomika v roce 2025 podle zpřesněného odhadu ČSÚ vzrostla o 2,6 %, což potvrzuje předchozí data a představuje nejrychlejší tempo od roku 2022. Růst táhla stabilní spotřeba domácností i postupně oživující investice, zatímco výkon ekonomiky se v jednotlivých čtvrtletích držel nad dvouprocentní hranicí. Zlepšen byl i údaj za poslední kvartál, kde HDP meziročně stoupl o 2,7 % a mezikvartálně o 0,7 %. Současně se zvýšila reálná spotřeba domácností, zatímco míra úspor klesla a ziskovost podniků zůstala nad průměrem EU. Data potvrzují pokračující expanzi, ale zároveň signalizují měnící se strukturu růstu i tlaky na firemní marže.
Česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta. Potvrdil tím svůj předchozí odhad zveřejněný na začátku března. Úřad nyní mírně zlepšil odhad vývoje za samotné čtvrté čtvrtletí loňského roku, kdy hrubý domácí produkt (HDP) stoupl meziročně o 2,7 procenta. Předchozí odhad uváděl růst o 2,6 procenta.
Růst české ekonomiky byl loni nejvyšší od roku 2022. Oproti roku 2024 tempo růstu HDP loni zrychlilo na více než dvojnásobek, předloni totiž ekonomika posílila o 1,1 procenta. HDP roste pět let v řadě, klesl naposledy v roce 2020.
Letos podle aktuálního odhadu rostla ekonomika v každém čtvrtletí meziročně o více než dvě procenta. Nejmenší růst byl v prvním čtvrtletí s 2,4 procenta a nejvyšší ve třetím kvartále, a to 2,8 procenta.
Mezičtvrtletní nárůst HDP činil v posledním kvartále loňského roku 0,7 procenta. Jedná se také o zlepšení oproti předchozímu odhadu, který uváděl růst o 0,6 procenta.
Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2025 stoupl o 1,1 procenta a reálná spotřeba na obyvatele se meziročně zvýšila o tři procenta. Míra úspor naopak klesla proti roku 2024 o 1,2 procentního bodu na 19,1 procenta.
Míra zisku nefinančních podniků v roce 2025 dosáhla 43 procent, což bylo o 1,3 procentního bodu méně než před rokem. Míra zisku v Česku však zůstala nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 procent. Míra investic firem se proti roku 2024 snížila o jeden procentní bod na 26,6 procenta.
"Zisky zahraničních vlastníků korporací vloni dosáhly sedm procent HDP. Ve formě dividend si rozdělili téměř 340 miliard korun a reinvestováno bylo více než 262 miliard," sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.