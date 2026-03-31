Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
ČSÚ potvrdil loňský růst HDP o 2,6 %. Česká ekonomika má za sebou nejrychlejší rok od 2022

ČSÚ potvrdil loňský růst HDP o 2,6 %. Česká ekonomika má za sebou nejrychlejší rok od 2022

31.03.2026 11:36
Autor: ČTK

Česká ekonomika v roce 2025 podle zpřesněného odhadu ČSÚ vzrostla o 2,6 %, což potvrzuje předchozí data a představuje nejrychlejší tempo od roku 2022. Růst táhla stabilní spotřeba domácností i postupně oživující investice, zatímco výkon ekonomiky se v jednotlivých čtvrtletích držel nad dvouprocentní hranicí. Zlepšen byl i údaj za poslední kvartál, kde HDP meziročně stoupl o 2,7 % a mezikvartálně o 0,7 %. Současně se zvýšila reálná spotřeba domácností, zatímco míra úspor klesla a ziskovost podniků zůstala nad průměrem EU. Data potvrzují pokračující expanzi, ale zároveň signalizují měnící se strukturu růstu i tlaky na firemní marže.

Česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta. Potvrdil tím svůj předchozí odhad zveřejněný na začátku března. Úřad nyní mírně zlepšil odhad vývoje za samotné čtvrté čtvrtletí loňského roku, kdy hrubý domácí produkt (HDP) stoupl meziročně o 2,7 procenta. Předchozí odhad uváděl růst o 2,6 procenta.

Růst české ekonomiky byl loni nejvyšší od roku 2022. Oproti roku 2024 tempo růstu HDP loni zrychlilo na více než dvojnásobek, předloni totiž ekonomika posílila o 1,1 procenta. HDP roste pět let v řadě, klesl naposledy v roce 2020.

Letos podle aktuálního odhadu rostla ekonomika v každém čtvrtletí meziročně o více než dvě procenta. Nejmenší růst byl v prvním čtvrtletí s 2,4 procenta a nejvyšší ve třetím kvartále, a to 2,8 procenta.

Mezičtvrtletní nárůst HDP činil v posledním kvartále loňského roku 0,7 procenta. Jedná se také o zlepšení oproti předchozímu odhadu, který uváděl růst o 0,6 procenta.

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2025 stoupl o 1,1 procenta a reálná spotřeba na obyvatele se meziročně zvýšila o tři procenta. Míra úspor naopak klesla proti roku 2024 o 1,2 procentního bodu na 19,1 procenta.

Míra zisku nefinančních podniků v roce 2025 dosáhla 43 procent, což bylo o 1,3 procentního bodu méně než před rokem. Míra zisku v Česku však zůstala nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 procent. Míra investic firem se proti roku 2024 snížila o jeden procentní bod na 26,6 procenta.

"Zisky zahraničních vlastníků korporací vloni dosáhly sedm procent HDP. Ve formě dividend si rozdělili téměř 340 miliard korun a reinvestováno bylo více než 262 miliard," sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

 

Čtěte více:

Naše ekonomika směrem k udržitelné rovnováze?
26.12.2025 17:44
Naše ekonomika směrem k udržitelné rovnováze?
U eurozóny se odhaduje, že potenciální/rovnovážné tempo růstu HDP se ...
Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 pct, upřesnil ČSÚ
02.01.2026 9:40
Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 pct, upřesnil ČSÚ
Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 pr...
Český průmysl lehce nad naším očekáváním, HDP pro rok 2026 může být revidováno lehce vzhůru
08.01.2026 10:58
Český průmysl lehce nad naším očekáváním, HDP pro rok 2026 může být revidováno lehce vzhůru
Listopadová data ukázala solidní meziroční růst produkce a širší zlepš...
Jan Bureš: HDP lehce zpomaluje dynamiku, stále jsme však v „dobrých časech"
30.01.2026 9:57
Jan Bureš: HDP lehce zpomaluje dynamiku, stále jsme však v „dobrých časech"
HDP ve čtvrtém kvartále sice mírně zpomalil na půl procenta, celoroční...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
31.03.2026
13:08CSG koupila 49procentní podíl v rakouské firmě HDS
12:53Goldman Sachs: Rekordní shorty otevírají prostor pro prudký odraz akcií, ale rizika se obrací směrem vzhůru  
12:30Inflace v eurozóně vzrostla na 2,5 procenta
11:36ČSÚ potvrdil loňský růst HDP o 2,6 %. Česká ekonomika má za sebou nejrychlejší rok od 2022
11:17Trump možná couvá z války, akcie díky tomu míří nahoru  
11:02Wilson: Korekce na S&P 500 se blíží svému konci, ale zůstávají tu rizika na straně sazeb  
9:35Michal Strnad z CSG posílil kontrolu nad Tatrou. Jelínkův podíl koupil za více než 600 milionů korun
9:29Ifo: Íránský konflikt dopadá na německý průmysl. Největší hrozbou jsou ceny energií a logistika
9:22Rozbřesk: Íránský konflikt zvyšuje tlak na evropský automotive, sektor čelí zdražení vstupů i slabší poptávce
8:52Dnes vyjde zpřesněné HDP, Trump údajně uvažuje o ukončení války i bez volného Hormuzu a Fed má prostor jen pozorovat  
6:03Proč zlato i akcie obranných společností po propuknutí války oslabily?  
30.03.2026
22:02Wall Street zůstává pod tlakem: Energie nestačí, technologie táhly trh níže  
18:25Další (ne)recese a signály trhu práce
16:56PODCAST Týdenní výhled: Pozornost se přesouvá od inflace k reálné ekonomice  
15:59Íránské útoky na blízkovýchodní hutě způsobily šok na trhu s hliníkem
15:34SAB Finance a.s.: Pozvánka na valnou hromadu SAB Finance a.s
14:45MakroMixér s Liborem Jelenem o eskalaci konfliktu v Íránu, dražších energiích i dopadech na českou ekonomiku
14:40Primoco dodalo drony za 100 milionů Kč španělské Guardia Civil. Plánuje navýšit produkci až na 300 dronů ročně
11:48Dluhopisy se odrážejí ode dna. Investoři zaceňují rizika recese, výnosy klesají  
11:28Sázky na vyšší sazby ustupují, což svědčí akciím i dluhopisům  

Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - HDP, q/q
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět