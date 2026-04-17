Akciové trhy vykazují skromné zisky. Pokračuje rotace do polovodičů, ropa zůstává drahá

Aktivity k ukončení války na Blízkém východě pokračují. Mezi Izraelem a Libanonem bylo dohodnuto 10denní příměří a podle prezidenta Trumpa by měla být velmi brzy ohlášena i dohoda o ukončení války USA - Írán. Zprávy jsou to povzbudivé, ale finanční trhy s ukončením bojů už nějaký čas počítají, takže velkou reakci nečekáme. Otázkou pořád zůstává, jestli se Hormuz rovněž odblokuje velmi brzy, nebo to bude ještě trvat. Zde by mohly vyvstat problémy, neboť trhy jsou nastavené na pokles cen ropy, který se s odblokováním dodávek z Perského zálivu těžko dostaví, respektive se bude oddalovat.
Cena ropy dnes klesá v případě Brentu na 97,6 USD. Stále je to úroveň, která znamená pro globální ekonomiku negativní nákladový šok. Přestože ale energie nadále představují riziko, akciové trhy od něj už odhlédly. Pokračuje rotace do polovodičů, které zůstávají důležitým tahounem. Pozornost dál poutá výsledková sezóna, ohledně které panuje optimismus. Dnes však důležitá jména v kalendáři chybějí.
Hlavní akciové trhy se dnes většinou posouvají pomalu vzhůru. Index DAX stoupá o 0,7 pct, CAC40 je +0,4 pct, AEX a FTSE100 se nacházejí těsně v zeleném. Jen mírně nad nulou jsou dopoledne také americké futures. Eurodolar se po poklesu opět lehce zvedá na 1,1790, zlato dnes zůstává víceméně stabilní. Výnosy dluhopisů po včerejším nárůstu mírně klesají.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:23 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3229
|-0.0112
|24.3456
|24.3150
|CZK/USD
|20.6185
|-0.1525
|20.6690
|20.6150
|HUF/EUR
|363.6310
|-0.3209
|365.4019
|363.3065
|PLN/EUR
|4.2345
|-0.1394
|4.2431
|4.2334
|CNY/EUR
|8.0508
|0.1900
|8.0508
|8.0318
|JPY/EUR
|187.7468
|0.1340
|187.9698
|187.4271
|JPY/USD
|159.1530
|0.0019
|159.5275
|159.0250
|GBP/EUR
|0.8715
|0.0603
|0.8721
|0.8707
|CHF/EUR
|0.9227
|-0.0108
|0.9236
|0.9223
|NOK/EUR
|11.0298
|-0.3317
|11.0338
|11.0087
|SEK/EUR
|10.8097
|-0.1685
|10.8347
|10.8055
| USD/EUR
|1.1797
|0.1416
|1.1797
|1.1773
|AUD/USD
|1.3933
|-0.2077
|1.3976
|1.3922
|CAD/USD
|1.3676
|-0.2043
|1.3705
|1.3670