Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Akciové trhy vykazují skromné zisky. Pokračuje rotace do polovodičů, ropa zůstává drahá

17.04.2026 11:24
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Aktivity k ukončení války na Blízkém východě pokračují. Mezi Izraelem a Libanonem bylo dohodnuto 10denní příměří a podle prezidenta Trumpa by měla být velmi brzy ohlášena i dohoda o ukončení války USA - Írán. Zprávy jsou to povzbudivé, ale finanční trhy s ukončením bojů už nějaký čas počítají, takže velkou reakci nečekáme. Otázkou pořád zůstává, jestli se Hormuz rovněž odblokuje velmi brzy, nebo to bude ještě trvat. Zde by mohly vyvstat problémy, neboť trhy jsou nastavené na pokles cen ropy, který se s odblokováním dodávek z Perského zálivu těžko dostaví, respektive se bude oddalovat.

Cena ropy dnes klesá v případě Brentu na 97,6 USD. Stále je to úroveň, která znamená pro globální ekonomiku negativní nákladový šok. Přestože ale energie nadále představují riziko, akciové trhy od něj už odhlédly. Pokračuje rotace do polovodičů, které zůstávají důležitým tahounem. Pozornost dál poutá výsledková sezóna, ohledně které panuje optimismus. Dnes však důležitá jména v kalendáři chybějí.

Hlavní akciové trhy se dnes většinou posouvají pomalu vzhůru. Index DAX stoupá o 0,7 pct, CAC40 je +0,4 pct, AEX a FTSE100 se nacházejí těsně v zeleném. Jen mírně nad nulou jsou dopoledne také americké futures. Eurodolar se po poklesu opět lehce zvedá na 1,1790, zlato dnes zůstává víceméně stabilní. Výnosy dluhopisů po včerejším nárůstu mírně klesají.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:23 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3229 -0.0112 24.3456 24.3150
CZK/USD 20.6185 -0.1525 20.6690 20.6150
HUF/EUR 363.6310 -0.3209 365.4019 363.3065
PLN/EUR 4.2345 -0.1394 4.2431 4.2334
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.0508 0.1900 8.0508 8.0318
JPY/EUR 187.7468 0.1340 187.9698 187.4271
JPY/USD 159.1530 0.0019 159.5275 159.0250
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8715 0.0603 0.8721 0.8707
CHF/EUR 0.9227 -0.0108 0.9236 0.9223
NOK/EUR 11.0298 -0.3317 11.0338 11.0087
SEK/EUR 10.8097 -0.1685 10.8347 10.8055
USD/EUR 1.1797 0.1416 1.1797 1.1773
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3933 -0.2077 1.3976 1.3922
CAD/USD 1.3676 -0.2043 1.3705 1.3670
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

Čtěte více:

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.04.2026
14:40Další Muskova sázka na nemožné: Chce ovládnout trh výroby čipů, a to „rychlostí světla“
13:17Akcie Alstomu se propadly o 36 %, firma stáhla výhled a oznámila zpoždění projektů
13:02Perly týdne: Tohle je větší věc, než byl Den osvobození
12:29Uber koupí za 270 milionů eur podíl v německé rozvážkové službě Delivery Hero
11:36Netflix překonal očekávání, ale trh zklamal slabším výhledem a odchodem spoluzakladatele  
11:24Akciové trhy vykazují skromné zisky. Pokračuje rotace do polovodičů, ropa zůstává drahá  
8:50Rozbřesk: Nuda na koruně trvá
8:45Příměří v Libanonu, nervozita kolem modelu Mythos a pád Netflixu  
6:07Eisman k tenzím na private equity a credit a defenzivních pohybech na akciovém trhu
16.04.2026
17:36Jak nyní zafunguje jeden doposud poměrně spolehlivý kontrariánský signál?
16:10Prodeje Cybertrucku drží nad vodou Muskovy firmy. Běžní zákazníci se mu vyhýbají
15:13Čipy pro umělou inteligenci ženou TSMC vpřed, firma čeká v 2026 růst tržeb nad 30 %  
14:15Největší průmyslové IPO v USA od roku 1999. Madison Air debutuje na burze
13:57Patria Finance uvádí první korunově zajištěnou investici do atraktivních světových akcií. Je součástí vstupu KBC na rapidně rostoucí trh ETF v Evropě
13:55Zlevnění se vyplatilo. PepsiCo hlásí silné čtvrtletní výsledky
12:27Tuzemská inflace je druhá nejnižší v EU
12:23Akcie Allbirds vzrostly díky AI za jediný den o 582 procent. Paralela s dot-com bublinou je zjevná, varuje Jakub Blaha
10:51Evropské akcie pokračují vzhůru opatrným tempem, poté co Amerika zdolala maxima  
10:48Ve věku 89 let zemřel Mark Mobius, průkopník investování na rozvíjejících se trzích
10:00CSG hlásí nový kontrakt za 300 milionů eur

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět