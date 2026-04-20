Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Trhy fúzí a akvizic se po začátku války v Íránu prudce propadly, nyní začalo zotavení

Trhy fúzí a akvizic se po začátku války v Íránu prudce propadly, nyní začalo zotavení

20.04.2026 15:36
Autor: ČTK

Hodnota globálních fúzí a akvizic se po prudkém propadu v týdnech po začátku útoků Spojených států a Izraele na Írán znovu zvyšuje. Firmy přehlížejí vyšší kolísavost na trzích a pokračují ve větších transakcích. Zatímco ve druhém březnovém týdnu hodnota oznámených obchodů klesla na 39 miliard dolarů (804 miliard Kč), v období čtyř týdnů od 15. března vzrostla průměrná týdenní hodnota globálních fúzí a akvizic na 117 miliard USD (2,4 bilionu Kč), uvedla dnes s odkazem na data LSEG agentura Reuters. Konflikt v Íránu vypukl na konci února.

Částka 39 miliard USD byla podle LSEG nejnižší týdenní částkou od období po oznámení tzv. dne osvobození, když Spojené státy loni v dubnu zavedly rozsáhlá cla. Od té doby se však hodnota globálních obchodů začala zvyšovat díky sérii velkých transakcí, včetně navrhované nabídky společnosti Pershing Square na převzetí nahrávací firmy Universal Music Group v transakci za 68 miliard dolarů a fúze společnosti McCormick s potravinovým portfoliem Unileveru v hodnotě 45 miliard dolarů.

Průměrná týdenní hodnota globálních fúzí a akvizic v objemu 117 miliard dolarů v období čtyř týdnů od 15. března překonala hodnotu transakcí přibližně za 93 miliard dolarů týdně zaznamenaných v lednu a v únoru.

"Důvěra generálních ředitelů mírně klesla, ale význam a logika těchto firemních transakcí zůstává,“ uvedl globální spoluvedoucí pro fúze a akvizice v bance Citigroup Guillermo Baygual. "Geopolitická dynamika může krátkodobě přinést určitou nejistotu, ale z dlouhodobého hlediska ještě více zdůvodňuje potřebu růstu rozsahu, zvyšování nákladové efektivity a schopnosti financovat kapitálové výdaje, které budou téměř nezbytné pro další růst," dodal.

Některé regiony otřesy způsobené konfliktem na Blízkém východě zasáhly více. Hodnota fúzí a akvizic zahrnujících cílovou společnost v oblasti Perského zálivu od začátku roku dosáhla téměř 15 miliard dolarů, což je o 65 procent méně než ve stejném období loni. A to i přes pětiprocentní nárůst počtu oznámených transakcí.

Podle LSEG bylo v únoru v oblasti Perského zálivu oznámeno 70 transakcí, což je měsíční počet překonaný za posledních pět let pouze jednou. V březnu, tedy po začátku současného konfliktu, však bylo oznámeno jen 37 transakcí. To je nejméně od srpna 2025.

Subjekty z Perského zálivu ale vystupují jako kupující. Hodnota akvizic, kde kupujícím byl subjekt z tohoto regionu, dosáhla za šest týdnů od začátku války 28. února 17,1 miliardy dolarů. To je o 244 procent více než za šest týdnů před konfliktem, ale o 21 procent méně než ve stejném období loni.

Zatímco počet transakcí globálně klesl, firmy stále usilují o velké a transformační obchody. Menších transakcí ubylo, pravděpodobně kvůli dopadům geopolitiky a makroekonomického prostředí, uvedl spoluvedoucí oddělení fúzí a akvizic pro Evropu, Blízký východ a Afriku v bance Goldman Sachs Nimesh Khiroya. Oživení podle něj táhnou větší obchody, které se připravovaly delší dobu. "Velké transakce byly připravovány delší dobu a nejsou reakcí na konflikt na Blízkém východě,“ dodal.

Tempo obchodů na akciových kapitálových trzích (ECM) se po velmi příznivých dvou týdnech bezprostředně po začátku konfliktu zpomalilo. Tehdy byly globálně uzavřeny transakce za téměř 50 miliard dolarů, ukazují data LSEG. Od začátku roku do 14. dubna dosáhl globální objem ECM 215 miliard dolarů, což je o 37 procent více než ve stejném období loni.

Týden bezprostředně po útocích byl podle dat nejrušnější z hlediska získaného kapitálu, protože některé firmy a jejich akcionáři využili zájmu investorů dřív, než by se podmínky na trzích mohly dál zhoršit.

V období čtyř týdnů od 15. března činila průměrná týdenní hodnota transakcí ECM zhruba 11 miliard dolarů, proti 13 miliardám v lednu a 18 miliardám USD v únoru. Hodnota obchodů klesla částečně kvůli zpomalení tempa vydávání nových akcií v důsledku války a také kvůli tradičně klidnějšímu období, kdy firmy zveřejňují finanční výsledky.

Tržní podmínky však naznačují, že prostor pro návrat vyšší aktivity existuje. Index volatility sestavovaný burzou CBOE, který je sledovaným ukazatelem nervozity investorů, po vypuknutí konfliktu na konci února prudce vzrostl, ale v dubnu se vrátil pod hodnotu 20. Tento index, často označovaný za ukazatel strachu na Wall Street, signalizuje stabilnější a méně stresující tržní prostředí, pokud se drží pod touto hranicí.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.04.2026
16:57Levná globalizace končí, svět se přepisuje. Jak investovat v nové éře  
15:36Trhy fúzí a akvizic se po začátku války v Íránu prudce propadly, nyní začalo zotavení
14:45Pokud by se v USA obnovily inflační tlaky, neměl by dolar oslabovat?
14:35S DIP lidé investují na důchod již 9,5 miliardy korun. Počet smluv se blíží čtvrt milionu
13:03Siemens hrozí přesunem investic mimo EU kvůli přílišné regulaci průmyslové AI
12:51Týdenní výhled: S koncem války to zase nevyšlo, nová data naznačí dopad energetického šoku  
12:40Klíčový milník pro Dukovany: první projektová fáze splněna. KHNP dokončila koncepční projekt
11:55Jaké příležitosti vidí v energetickém sektoru Goldman Sachs? Na seznamu jsou ConocoPhillips či Vistra
11:24Další víkendový zvrat zhoršil náladu, trhy však stále pracují s přechodností íránského šoku  
10:57Registrace elektromobilů v EU rostou s tím, jak se zvyšují ceny benzinu
10:44Ropa, Írán a trhy: Invesco radí, jak upravit své investice v roce geopolitiky
9:03Rozbřesk: Hormuz stále nefunguje. Kde je Evropa nejzranitelnější?
8:44Opětovné uzavření Hormuzského průlivu zvyšuje cenu ropy i nervozitu investorů  
6:06Eisman o vývoji na softwaru a vlivu AI na zaměstnanost bílých límečků
19.04.2026
9:24Víkendář: Zranitelnost USA by měla vést ke zvyšování odolnosti zbytku světa
18.04.2026
9:48Víkendář: Nejlepší řešení globálních nerovnováh je dobře známé. Proč tedy nepřichází změna?
17.04.2026
22:01Americké trhy na historických maximech také díky dočasnému příměří USD s Íránem  
17:33Roky 2026 – 2028: Návrat ke staré ekonomické rovnováze, ze které by akcie moc nadšené nebyly?
16:48Český státní dluh v prvním čtvrtletí vzrostl o 42,3 mld. Kč na 3,72 bilionu Kč
16:04Írán otevřel Hormuzský průliv pro obchod, podle Trumpa blokáda Íránu trvá

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět