Trhy fúzí a akvizic se po začátku války v Íránu prudce propadly, nyní začalo zotavení

Hodnota globálních fúzí a akvizic se po prudkém propadu v týdnech po začátku útoků Spojených států a Izraele na Írán znovu zvyšuje. Firmy přehlížejí vyšší kolísavost na trzích a pokračují ve větších transakcích. Zatímco ve druhém březnovém týdnu hodnota oznámených obchodů klesla na 39 miliard dolarů (804 miliard Kč), v období čtyř týdnů od 15. března vzrostla průměrná týdenní hodnota globálních fúzí a akvizic na 117 miliard USD (2,4 bilionu Kč), uvedla dnes s odkazem na data LSEG agentura Reuters. Konflikt v Íránu vypukl na konci února.
Částka 39 miliard USD byla podle LSEG nejnižší týdenní částkou od období po oznámení tzv. dne osvobození, když Spojené státy loni v dubnu zavedly rozsáhlá cla. Od té doby se však hodnota globálních obchodů začala zvyšovat díky sérii velkých transakcí, včetně navrhované nabídky společnosti Pershing Square na převzetí nahrávací firmy Universal Music Group v transakci za 68 miliard dolarů a fúze společnosti s potravinovým portfoliem Unileveru v hodnotě 45 miliard dolarů.
Průměrná týdenní hodnota globálních fúzí a akvizic v objemu 117 miliard dolarů v období čtyř týdnů od 15. března překonala hodnotu transakcí přibližně za 93 miliard dolarů týdně zaznamenaných v lednu a v únoru.
"Důvěra generálních ředitelů mírně klesla, ale význam a logika těchto firemních transakcí zůstává,“ uvedl globální spoluvedoucí pro fúze a akvizice v bance Guillermo Baygual. "Geopolitická dynamika může krátkodobě přinést určitou nejistotu, ale z dlouhodobého hlediska ještě více zdůvodňuje potřebu růstu rozsahu, zvyšování nákladové efektivity a schopnosti financovat kapitálové výdaje, které budou téměř nezbytné pro další růst," dodal.
Některé regiony otřesy způsobené konfliktem na Blízkém východě zasáhly více. Hodnota fúzí a akvizic zahrnujících cílovou společnost v oblasti Perského zálivu od začátku roku dosáhla téměř 15 miliard dolarů, což je o 65 procent méně než ve stejném období loni. A to i přes pětiprocentní nárůst počtu oznámených transakcí.
Podle LSEG bylo v únoru v oblasti Perského zálivu oznámeno 70 transakcí, což je měsíční počet překonaný za posledních pět let pouze jednou. V březnu, tedy po začátku současného konfliktu, však bylo oznámeno jen 37 transakcí. To je nejméně od srpna 2025.
Subjekty z Perského zálivu ale vystupují jako kupující. Hodnota akvizic, kde kupujícím byl subjekt z tohoto regionu, dosáhla za šest týdnů od začátku války 28. února 17,1 miliardy dolarů. To je o 244 procent více než za šest týdnů před konfliktem, ale o 21 procent méně než ve stejném období loni.
Zatímco počet transakcí globálně klesl, firmy stále usilují o velké a transformační obchody. Menších transakcí ubylo, pravděpodobně kvůli dopadům geopolitiky a makroekonomického prostředí, uvedl spoluvedoucí oddělení fúzí a akvizic pro Evropu, Blízký východ a Afriku v bance Nimesh Khiroya. Oživení podle něj táhnou větší obchody, které se připravovaly delší dobu. "Velké transakce byly připravovány delší dobu a nejsou reakcí na konflikt na Blízkém východě,“ dodal.
Tempo obchodů na akciových kapitálových trzích (ECM) se po velmi příznivých dvou týdnech bezprostředně po začátku konfliktu zpomalilo. Tehdy byly globálně uzavřeny transakce za téměř 50 miliard dolarů, ukazují data LSEG. Od začátku roku do 14. dubna dosáhl globální objem ECM 215 miliard dolarů, což je o 37 procent více než ve stejném období loni.
Týden bezprostředně po útocích byl podle dat nejrušnější z hlediska získaného kapitálu, protože některé firmy a jejich akcionáři využili zájmu investorů dřív, než by se podmínky na trzích mohly dál zhoršit.
V období čtyř týdnů od 15. března činila průměrná týdenní hodnota transakcí ECM zhruba 11 miliard dolarů, proti 13 miliardám v lednu a 18 miliardám USD v únoru. Hodnota obchodů klesla částečně kvůli zpomalení tempa vydávání nových akcií v důsledku války a také kvůli tradičně klidnějšímu období, kdy firmy zveřejňují finanční výsledky.
Tržní podmínky však naznačují, že prostor pro návrat vyšší aktivity existuje. Index volatility sestavovaný burzou CBOE, který je sledovaným ukazatelem nervozity investorů, po vypuknutí konfliktu na konci února prudce vzrostl, ale v dubnu se vrátil pod hodnotu 20. Tento index, často označovaný za ukazatel strachu na Wall Street, signalizuje stabilnější a méně stresující tržní prostředí, pokud se drží pod touto hranicí.