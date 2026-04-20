Další víkendový zvrat zhoršil náladu, trhy však stále pracují s přechodností íránského šoku

Velký optimismus, se kterým finanční trhy zakončily minulý týden, o víkendu skončil. Úvod nového týdne se odehrává v negativním módu, poté co došlo k obnovenému zablokování Hormuzského průlivu, Írán zaútočil na několik obchodních lodí a USA obsadily jednu íránskou loď. Do toho Donald Trump znovu hrozí bombardováním elektráren a mostů, čímž ovšem už nepřekvapí.
V rámci problému se vracíme minimálně o krok zpět, což vyvolává negativní reakci. Ropa poskočila vzhůru nad 95 dolarů, evropské akciové indexy padají o 0,5 až 1,5 procenta, půl procenta v záporu jsou americké futures a zlato se stahuje pod 4800 USD. Přesto to nevypadá, že by investoři poslední zprávy brali nějak tragicky.
Teze přechodnosti íránského šoku je podle nás pevně zakořeněná, a jestli to jen trochu půjde, trhy budou hledět za tento problém. Hrozby, útoky či slibná prohlášení o příměří prostě budou přicházet a odcházet, důležitý je však materiální dopad. Proto se domníváme, že zlomit optimismus by případně dokázala jen evidence podstatného dopadu drahých energií na některé významné ekonomiky. I tak by jistě očekávání přechodnosti působila dál, ale problém by šlo už hůř ignorovat.
Některá z makrodat plánovaných na tento týden přidají indicie o efektu energií na USA či Evropu; vedle toho pokračuje výsledková sezóna, která na sebe rovněž bude strhávat pozornost.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:23 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3002
|0.0812
|24.3077
|24.2609
|CZK/USD
|20.6600
|-0.1537
|20.7010
|20.6375
|HUF/EUR
|362.5971
|0.2255
|363.2711
|360.9653
|PLN/EUR
|4.2347
|0.1101
|4.2383
|4.2278
|CNY/EUR
|8.0196
|0.2244
|8.0278
|7.9968
|JPY/EUR
|186.9010
|0.1203
|187.0780
|186.4883
|JPY/USD
|158.9355
|0.1752
|159.2030
|158.7290
|GBP/EUR
|0.8710
|0.0730
|0.8718
|0.8701
|CHF/EUR
|0.9193
|-0.0870
|0.9209
|0.9190
|NOK/EUR
|10.9835
|-0.4247
|11.0464
|10.9813
|SEK/EUR
|10.7818
|0.0088
|10.8068
|10.7755
| USD/EUR
|1.1760
|0.1362
|1.1772
|1.1729
|AUD/USD
|1.3978
|-0.4203
|1.4047
|1.3955
|CAD/USD
|1.3691
|-0.0110
|1.3710
|1.3687