Další víkendový zvrat zhoršil náladu, trhy však stále pracují s přechodností íránského šoku

20.04.2026 11:24
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Velký optimismus, se kterým finanční trhy zakončily minulý týden, o víkendu skončil. Úvod nového týdne se odehrává v negativním módu, poté co došlo k obnovenému zablokování Hormuzského průlivu, Írán zaútočil na několik obchodních lodí a USA obsadily jednu íránskou loď. Do toho Donald Trump znovu hrozí bombardováním elektráren a mostů, čímž ovšem už nepřekvapí. 

V rámci problému se vracíme minimálně o krok zpět, což vyvolává negativní reakci. Ropa poskočila vzhůru nad 95 dolarů, evropské akciové indexy padají o 0,5 až 1,5 procenta, půl procenta v záporu jsou americké futures a zlato se stahuje pod 4800 USD. Přesto to nevypadá, že by investoři poslední zprávy brali nějak tragicky. 

Teze přechodnosti íránského šoku je podle nás pevně zakořeněná, a jestli to jen trochu půjde, trhy budou hledět za tento problém. Hrozby, útoky či slibná prohlášení o příměří prostě budou přicházet a odcházet, důležitý je však materiální dopad. Proto se domníváme, že zlomit optimismus by případně dokázala jen evidence podstatného dopadu drahých energií na některé významné ekonomiky. I tak by jistě očekávání přechodnosti působila dál, ale problém by šlo už hůř ignorovat. 

Některá z makrodat plánovaných na tento týden přidají indicie o efektu energií na USA či Evropu; vedle toho pokračuje výsledková sezóna, která na sebe rovněž bude strhávat pozornost.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:23 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3002 0.0812 24.3077 24.2609
CZK/USD 20.6600 -0.1537 20.7010 20.6375
HUF/EUR 362.5971 0.2255 363.2711 360.9653
PLN/EUR 4.2347 0.1101 4.2383 4.2278
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.0196 0.2244 8.0278 7.9968
JPY/EUR 186.9010 0.1203 187.0780 186.4883
JPY/USD 158.9355 0.1752 159.2030 158.7290
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8710 0.0730 0.8718 0.8701
CHF/EUR 0.9193 -0.0870 0.9209 0.9190
NOK/EUR 10.9835 -0.4247 11.0464 10.9813
SEK/EUR 10.7818 0.0088 10.8068 10.7755
USD/EUR 1.1760 0.1362 1.1772 1.1729
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3978 -0.4203 1.4047 1.3955
CAD/USD 1.3691 -0.0110 1.3710 1.3687
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

