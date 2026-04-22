Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Příměří mezi USA a Íránem pokračuje, Mythos se dostal do neoprávněných rukou, evropské futures v záporu

Příměří mezi USA a Íránem pokračuje, Mythos se dostal do neoprávněných rukou, evropské futures v záporu

22.04.2026 8:38
Autor: Redakce, Patria.cz

Donald Trump prodloužil příměří s Íránem na neurčito, cena ropy klesá, futures na akcie v Evropě jsou v červeném teritoriu. Kandidát na předsedu Fedu Kevin Warsh měl slyšení v Senátu. Volkswagen sníží výrobní kapacitu, Mythos od Anthropicu se dostal k neoprávněným uživatelům a Space X má opci na akvizici AI startupu Cursor.

Futures Evropa: Stoxx 50 -0,9 %, FTSE 100 -1,0 %, CAC 40 -1,1 %, DAX -0,6 %

Donald Trump v úterý prodloužil dvoutýdenní příměří USA s Íránem s tím, že prodloužení je oprávněné vzhledem k tomu, že teheránská vláda je "vážně rozdělená." Trump uvedl, že příměří, které mělo skončit ve středu, bude pokračovat "dokud íránští vůdci a zástupci nepředloží "jednotný návrh" na ukončení války s USA a Izraelem.

Ceny ropy v návaznosti na prodloužené příměří ráno mírně klesají. Brent odepisuje kolem jednoho procenta a je na úrovni 92 dolarů za barel. Americká WTI ztrácí 1,2 procenta a pohybuje se kolem 88,5 dolaru za barel.

Kevin Warsh v úterý při potvrzovacím slyšení před bankovním výborem amerického Senátu ujišťoval zákonodárce, že jako šéf FedU bude jednat nezávisle na prezidentu Donaldu Trumpovi, jenž jej na tuto funkci nominoval. Trump se dlouhodobě netají svým negativním názorem na současného předsedu Fedu Jeroma Powella a jako jednu z podmínek pro nominaci jeho nástupce uváděl ochotu rychle a výrazně snižovat úrokové sazby.

Malá skupina uživatelů získala neoprávněný přístup k novému modelu umělé inteligence Mythos od společnosti Anthropic. Mythos je podle Anthropicu tak silný, že umožňuje nebezpečné kybernetické útoky, a proto ho společnost oficiálně nevydala pro veřejnost.

Lufthansa vyřadí ze svého letního letového řádu v Evropě 20 tisíc neekonomických letů na krátké vzdálenosti, aby ušetřila na leteckém palivu, jehož cena se od začátku války v Íránu zdvojnásobila. Snížení ušetří přibližně 40 tisíc tun leteckého paliva, uvedla největší evropská letecká skupina.

ASM International vydala lepší než očekávaný výhled tržeb na druhé čtvrtletí, což potvrzuje, že investice do AI jsou hnací silou poptávky po zařízeních tohoto nizozemského výrobce čipů. Tržby za tři měsíce do června mají dosáhnout přibližně 980 milionů eur (1,2 mld. USD) při konstantním kurzu s rozpětím pěti procent nad nebo pod touto úrovní. Průměrný odhad analytiků byl ve výši 886,8 milionu eur.

Volkswagen chce snížit v příštích letech celosvětovou výrobní kapacitu o milion vozů, tedy asi o 11 procent. Dosavadní plánované objemy jsou kvůli dnešní situaci na trhu a konkurenčnímu prostředí nereálné, řekl pro časopis Manager Magazin šéf německého koncernu Oliver Blume.

SpaceX oznámila, že si zajistila opci buď na akvizici startupu Cursor za 60 miliard dolarů do konce letošního roku, nebo na zaplacení 10 miliard dolarů za nové partnerství s tímto startupem zabývajícím se prodejem modelů AI pro kódování úkolů, uvedla agentura Reuters.

Meziročním míra inflace ve Velké Británii v březnu vzrostla o 3,3 procenta, což bylo v souladu s očekáváním. Jádrová inflace činila 3,1 procenta při očekávání 3,2 procenta.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - Harmonizovaný CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět