FAO: Světové ceny potravin mírně klesly, hlavně kvůli cukru a mléčným výrobkům

03.10.2025 11:46
Autor: ČTK

Světové ceny potravin se v září ve srovnání s předchozím měsícem nepatrně snížily, zejména kvůli nižším cenám cukru a mléčných výrobků. Ceny masa naopak byly rekordní, uvedla ve své dnešní zprávě Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Současně zveřejnila prognózu globální produkce obilovin v letošním roce, podle které čeká nejvyšší meziroční nárůst od roku 2013.

Souhrnný index potravin, který sleduje ceny obilovin, rostlinných olejů, mléčných výrobků, masa a cukru na mezinárodních trzích, v září ve srovnání s předchozím měsícem klesl o 0,9 bodu na 128,8 bodu. Meziročně byl však o 3,4 procenta vyšší.

Ceny obilovin se meziměsíčně snížily o 0,6 procenta, index cen rostlinných olejů klesl o 0,7 procenta. Index cen mléčných výrobků se snížil o 2,6 procenta, přičemž světové ceny másla klesly o sedm procent. Index cen cukru se proti srpnu snížil o 4,1 procenta a je nejníže od března 2021.

Ceny masa se naopak meziměsíčně o 0,7 procenta zvýšily a jsou na rekordu. Meziročně jsou ceny masa vyšší o 6,6 procenta.

FAO také zvýšila prognózu letošní globální produkce obilovin na 2,971 miliardy tun z předchozích 2,961 miliardy tun. Ve srovnání s loňským rokem to představuje nárůst o 3,8 procenta. Pokud se odhad vyplní, bude to nejvyšší růst od roku 2013. Revizi směrem vzhůru podpořily lepší vyhlídky na sklizeň pšenice, kukuřice a rýže.


