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Gerber: Tesla je bez fúze se SpaceX bezcenná. Pokud investujete s Elonem, nemáte žádná práva, ale zisky ano

Gerber: Tesla je bez fúze se SpaceX bezcenná. Pokud investujete s Elonem, nemáte žádná práva, ale zisky ano

19.06.2026 14:06
Autor: Redakce, Patria.cz

Ross Gerber, který stojí v čele Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, na začátku rozhovoru pro Bloomberg řekl, že díky dřívější investici do Twitteru a jeho následné vlastnické transformaci je nyní akcionářem SpaceX. Akcionářem, který na původním nákupu vydělal tím, že „někdy máte prostě štěstí“. SpaceX je podle něj extrémně zajímavá firma, kterou Gerber podle svých slov vnímá specifickým způsobem díky tomu, že pracuje s řadou společností, které jsou klienty SpaceX.

SpaceX je podle investora nyní fakticky „vesmírným programem Spojených států“. Mimo jiné to znamená, že pro společnost pracují ti nejlepší experti a inženýři. V následujícím desetiletí tak čeká velké věci. Akcie společnosti neprodává a hodlá je dál držet. Za deset let podle něj bude s trochou nadsázky lehčí letět do vesmíru než se dostat z New Yorku do New Jersey. Na Bloombergu se následně diskutovalo o tezi, podle které dojde nakonec k fúzi mezi Teslou a SpaceX.



Bloomberg uvedl, že někteří investoři neprodávali své akcie Tesly kvůli tomu, aby mohli při IPO nakoupit akcie SpaceX, protože věří, že nakonec stejně dojde k fúzi obou společností. Gerber k tomu řekl, že „všichni víme, že k tomu jednou dojde.“ Otázkou ovšem je, za jak dlouho. A také to, „jaké kombinace valuací Tesly a SpaceX budou dávat smysl, tak, aby byly spokojeny obě skupiny akcionářů a nepřišlo hodně soudních žalob a problémů.“

Gerber následně hovořil o tom, že s Teslou Musk jednal nefér, protože použil její experty a zdroje pro vybudování xAI. Tu nyní vlastní SpaceX, ale Tesla potřebuje technologie z xAI na to, aby „fungovaly její roboti a autonomní vozy“. Investor se kvůli tomu dokonce domnívá, že „Tesla nemá žádnou hodnotu, pokud nezfúzuje se SpaceX,“ protože sama nevlastní technologie potřebné ke svým produktům. Současné nastavení „nedává žádný smysl“.

„Žádná firma v historii trhů nebyla vedená tak jako Tesla a SpaceX,“ řekl Gerber k tomu, jak Musk nakládá s oběma společnostmi. Ten „využívá systém“ a platí následující: Pokud investujete s Elonem, nemáte žádná práva. Nastoupili jste do autobusu a jestliže se vám to nelíbí, zase vystupte. Ti, kteří tam zůstali, byli štědře odměněni. Gerber tak na jednu stranu chápe rozhořčení, které Muskovo chování může v některých investorech budit, ale řešení je pak pouze jedno, a tím je prodej akcie.

Na závěr Gerber uvedl, že „Elonovi je připisováno příliš mnoho zásluh“. Úspěch SpaceX totiž podle něj stojí zejména na ostatních lidech v této společnosti, kteří pevně věří v to, co dělá. Gerber dodal, že po řadě rozhovorů s nimi tomu nyní věří i on. „Musk je vizionář, lidé, na kterých firma stojí, jsou excelentní… Hodně toho, co Elon dělá, tuto společnost poškozuje.“

 
 
 

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