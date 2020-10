Slušná ekonomická data, ale také slabší výhled velkých techů. Pátek začal lehce negativně

Americká ekonomika včera vykázala mírně vyšší růst za 3Q, než se odhadovalo. Dnes je řada na Evropě, kde zatím Francie překonala očekávání růstem o 18,2 pct q/q, Itálie díky růstu o 16,1 pct a Německu se to podařilo, když jeho HDP stoupl o 8,2 pct q/q. 6,2procentním růstem se odhady podařilo překonat také české ekonomice. V 11 hodin se dozvíme údaje o HDP celé eurozóny a vypadá to rovněž na pěkná čísla. Ta by ovšem už neměla překvapit.

Není to však jen o ekonomice a namísto pěkného třetího kvartálu trhy spíše hledí s obavami k tomu čtvrtému, který poškodí obnovené restrikce v rámci boje s koronavirem. Navíc je tu řada ostře sledovaných firemních výsledků. Včera si investoři dělali naděje na slušná čísla od těžkých vah technologického sektoru a spokojeni většinou nebudou. Kombinace výsledků, a především výhledu, u většiny tlačí akcie dolů. Týká se to Applu, Amazonu i , zatímco dojem v této skupině vylepšuje aspoň Google.

Mezitím trhy rychle vstřebaly příslib nové akce ECB na prosincovém zasedání. V zámoří politici konečně uznali, že do voleb schválit fiskální balík nezvládnou, ale šéfka Sněmovny se snaží udržovat naději, že se tak může stát ještě předtím, než v lednu usednou do lavic noví kongresmani. Podle nás však motivace něco schvalovat po volbách bude malá. Samotné volby zůstávají klíčovým tématem a nervozita v těchto dnech vrcholí.

Z nových dat dnes asi může upoutat největší pozornost chicagský index naznačující aktivitu v oblasti za říjen. Další várka firemních výsledků bude bohatá, ale trhy budou mít ještě práci vstřebat ty, které vyšly včera po závěru.

Evropské akcie začaly den poklesem zhruba do půl procenta, když Stoxx Europe 600 je dole o 0,3 pct. Eurodolar se konsoliduje, ale během dopoledne začíná mít opět tendenci klesat. Obchoduje se na 1,1675. Dluhopisové výnosy v Evropě stoupají a v případě německého státního 10Y bondu je to skoro o 2 bazické body. Zlato mírně roste. Koruna začala den posílením na 27,32 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:26 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 27.3154 -0.2003 27.4118 27.2938 CZK/USD 23.3955 -0.2345 23.4840 23.3765 HUF/EUR 367.7585 -0.1559 368.9994 367.1613 PLN/EUR 4.6155 -0.2055 4.6324 4.6123

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8087 -0.2530 7.8507 7.8039 JPY/EUR 121.8010 -0.2114 122.1455 121.6280 JPY/USD 104.3360 -0.2662 104.4550 104.1130

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9022 -0.0753 0.9054 0.9022 CHF/EUR 1.0692 0.0468 1.0697 1.0677 NOK/EUR 11.1333 -0.2103 11.2108 11.1275 SEK/EUR 10.3819 -0.3631 10.4420 10.3670 USD/EUR 1.1674 0.0373 1.1690 1.1660

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4201 -0.1846 1.4263 1.4172 CAD/USD 1.3320 -0.0409 1.3346 1.3318