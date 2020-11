Zaplať za to, že půjčíš. Až tři čtrtiny dluhopisů vlád v eurozóně nesou záporný výnos

Rekordní téměř tři čtvrtiny dluhopisů zemí eurozóny za 8,9 bilionu eur (241,5 bilionu Kč), se kterými se obchoduje na platformě Tradeweb, měly na konci října záporný výnos. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na údaje od Tradeweb. Záporný výnos znamená, že investoři platí vládám za to, že mohou vlastnit jejich dluh.



Tržní hodnota dluhopisů zemí eurozóny s výnosem pod nulou stoupla na konci října na 6,53 bilionu eur, což bylo 73,25 procenta z celkové hodnoty trhu. Proti konci září tento údaj vzrostl o více než šest bilionů eur a byl nejvyšší od roku 2016, kdy se tyto údaje sledují. Skupina dluhopisů se zápornými výnosy se rozrostla v době, kdy začal růst počet nových případů nemoci covid-19 a kdy se očekává další stimulační pomoc od Evropské centrální banky (ECB).



"Když se zhoršuje situace v souvislost s koronavirem, zhoršuje se hospodářský výhled a roste očekávání dalších stimulů od ECB," uvedl stratég DZ Bank René Albrecht. "To byl hlavní faktor snižování výnosů dluhopisů."



Skupina dluhopisů denominovaných v eurech s investičním stupněm činila na konci října 1,37 bilionu eur, tedy téměř 40 procent trhu v hodnotě zhruba 3,5 bilionu eur. To je nejvyšší údaj od srpna 2019 a proti konci září to je nárůst o zhruba 29 procent.