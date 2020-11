Perly týdne: Dalších deset let akciového býka, pokračující vláda dolaru a u nás změna pivního prostředí

Býčí trh potrvá ještě deset let, dolar je zelený a nezajímají jej výsledky voleb, libra na prodej, ziskovost evropských firem pod pokračujícím tlakem a u nás nutnost vyškolených šťouračů. A ještě více v nových Perlách týdne.

Ve světě…

Je to o firmách, ne o makru: Vývoj na akciovém trhu nemá v delším období nic do činění s politikou. Oživení po poslední finanční krizi bylo velmi pomalé, o tom současném bude platit to samé. Fed a jeho stimulace jsou velmi agresivní, jsou tu sice vysoké dluhy, ale sazby jsou u nuly a rizikové prémie také. Podle nás tak má akciový trh před sebou dalších deset let růstu. Pro Yahoo Finance to uvedl Brian Belski, investiční ředitel společnosti BMO Capital Markets.

Další býčí trh podle investora potáhnou hlavně velké technologické a telekomunikační firmy s výbornými produkty, silnou rozvahou, zisky a tokem hotovosti. Jinak řečeno, trh bude těžit ze silného fundamentu a politické diskuse jsou druhořadé. Podle investora také velké technologické firmy neohrozí to, že by došlo k jejich rozdělení, čekat se dají maximálně případné pokuty za zneužívání pozice na trhu. K tomu se budou objevovat nové technologie, které mohou přinášet firmy jako NVIDIA, či . A tyto společnosti mohou nahrazovat na vedoucích pozicích současné vedoucí společnosti v odvětví.

Belski hovořil i o tom, že neexistuje žádný „zázračný“ tržní násobek, podle kterého by se dalo určit, zda jsou akcie příliš drahé, či naopak levné. Na to je třeba používat více nástrojů, jako například diskontování očekávaných dividend. Namísto různých úvah o předraženém trhu a příliš vysokých valuací pak investor poukázal na možnost, že trh jednou uvěří, že Fed bude držet sazby velmi nízko již napořád. V tu chvíli jsou namístě obavy z přílišného optimismu, ale do takové situace máme podle investora ještě daleko.

Belski na závěr zmínil, že na akciovém trhu již roky převažují makroekonomické úvahy a pohledy na valuace a úplně jsme zapomněli na hodnocení a výběr jednotlivých akcií. Právě takový přístup je ale podle něj namístě, protože „to je o firmách, jejich managementu, produktech“.

Optimističtí ředitelé: Sober Look přináší následující graf od McKinsey, z kterého je zřejmé, že většina ředitelů velkých firem je stále optimistická ohledně dalšího ekonomického vývoje v následujících šesti měsících. Podíl optimistů ale od září o něco klesl:

Zdroj:

V oživení v USA slábne, čínské akcie atraktivní: Jay Powel se snažil zklidnit situaci, americká ekonomika v krátkém období čelí výzvám, V-oživení, které panovalo do třetího čtvrtletí, jednoznačně slábne. Pro Bloomberg Finance to uvedl John Woods, který působí jako investiční ředitel pro Asii ve společnosti . Volební vítězství Bidena kombinované s rozděleným Kongresem by podle něj bylo pro trhy tím nejlepším volebním výsledkem. Nový prezident by totiž s takovýmto rozdělením sil pravděpodobně nebyl schopen prosadit výrazné zvýšení daní. A to je i důvod, proč si nyní rozvíjející se trhy vedou tak dobře.

Podle Woodse se v prostředí nízkého růstu a oslabujícího dolaru povede dobře zejména růstovým akciím a to zejména těm z Asie a Číny. Bidenova vláda by také zřejmě byla vstřícnější vůči Číně. Letos přitom z této země odtekl velký objem amerického kapitálu a podle investora je nyní pravděpodobné, že v této oblasti nastane obrat. Jak se Woods dívá na pozastavení IPO společnosti Ant Group? Podle něj čínští investoři doposud nereflektovali rizika, která jsou spojená s regulaci. A vývoj u tohoto IPO to může změnit. Nicméně celkově se Woods na čínské akcie stále dívá „dost pozitivně“ a to kvůli vývoji ziskovosti obchodovaných firem.

Evropské zisky dál v poklesu: v následujícím grafu srovnává vývoj konsenzuálních odhadů zisků obchodovaných společností v Evropě a v USA. Zatímco v USA se po dubnu stabilizovaly na zhruba 80 % zisků očekávaných v únoru, v Evropě po prvotním prudkém propadu očekávání přišel další, i když mírnější pokles:

Zdroj:

Dolar volby nezajímají, co jiného koupíte: Cyklické oživení světové ekonomiky a snížení geopolitického rizika znamenají, že dolar půjde dolů. Pro Bloomberg Finance to uvedl Peter Chatwell z Mizuho International. Nezávislý stratég a dříve měnový stratég v HSBC David Bloom zase míní, že „dolar je zelený a nezajímá jej vítězství modrých, či červených“. Jinak řečeno, neexistuje žádný důkaz, že vítězství republikánů, či demokratů je pro americkou měnu pozitivní, či negativní. Záleží jen na tom, aby volby rychle skončily.

Pokud by zvítězil Biden a přinesl vlnu stimulace, americká ekonomika projde boomem a to bude pro dolar pozitivní. Pokud se někdo obává vysokých rozpočtových deficitů v USA, má se podle stratéga podívat na jiné země, třeba na Velkou Británii. Dolar navíc na globální scéně nemá moc alternativ a například čínská měna jí zatím určitě nepředstavuje, protože likvidní a hluboké trhy nacházíme v USA, nebo v Evropě.

Výsledky amerických voleb by se na akciovém trhu měly projevit zejména v rotaci mezi sektory. Pokud vyhraje Biden, měly by z toho těžit například stavební firmy, protože roste pravděpodobnost investic do infrastruktury. Na prodej jsou naopak v tomto případě ropné firmy. Stejné je to podle stratéga s britskou librou, protože v Británii panuje zmatení ohledně brexitu, i uzavírání ekonomiky a i kdyby země dosáhly dohody s EU, „stejně jí nikdo nebude rozumět“.

Americké volby ve světě: Statista porovnávala odhady toho, kdo vyhraje americké prezidentské volby. Podle následujícího grafu v jeho vítězství věřili zejména v Polsku a Rusku. V Bidena naopak věřili v zemích, jako je Mexiko, či Jižní Korea:

Zdroj:

u nás doma...

Pivovary pod tlakem: Idnes.cz přináší rozhovor s ředitelem cvikovského pivovaru Viktorem Tkadlecem, který uvedl, že v průběhu jara a teď znovu od poloviny října se tržby pivovaru propadly proti loňsku zhruba na polovinu. „Likvidační to doufejme není, ale na jaře to bylo jiné. Měli jsme před letní sezonou, která je asi pro všechny pivovary ta hlavní, zvlášť pro nás umístěné v rekreační oblasti Lužických hor. Léto proběhlo, řekl bych, dobře, ale teď přichází období, které je z hlediska prodeje nejhorší. A hlavně není vidět konec, nikdo neví, kdy to skončí. Ten výhled už není tak optimistický jako na jaře,“ míní Tkadlec.

Podle ředitele stoupá poptávka z obchodů a e-shopu, ale nemůže to být stoprocentní náhrada, protože „piva se prostě vypije méně, než když jsou otevřené hospody a prodává se pivo točené,“. Přesto je podle něj právě prodej piva v lahvích či plechovkách jedinou šancí, jak do budoucna udržet výrobu na předkrizových objemech, nebo se jim alespoň přiblížit. „Část hospod buď už neotevře, nebo otevře jen v nějakém omezeném režimu, takže budeme muset částečně přejít do výroby baleného piva“.

Potravinové kvóty: Ihned.cz píše, že „potravinové kvóty mají šanci, pro jsou sociální demokraté i komunisté. Profitoval by z nich hlavně Agrofert“. Podle portálu je v regálech tuzemských obchodů zhruba čtvrtina českých potravin, zbytek je ze zahraničí. Poslanci chtějí podíl domácí produkce v nabídce zvýšit a tím zlepšit soběstačnost Česka, která se stala velkým tématem v době pandemie.

Bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer na stránkách Seznam Zprávy rozebírá současnou situaci v zemi a ekonomice. Mimo jiné píše, že „účast na mnoha poradách okolo dnešní situace mu občas přináší zajímavá překvapení. Tak se na jednom takovém sezení moudrých podivil nad naším testováním profesor Jan Švejnar: „Ale nás na univerzitě Columbia testují tak, že se všichni musíme důkladně vysmrkat z obou dírek, pak nám dají tyčku, požádají, ať si zašťouráme v nose v obou dírkách, co nejdál vydržíme, a v každé dírce ji čtyřikrát otočíme. Tyčku dáme do baňky a baňku odevzdáme.“

Přítomní zdravotníci a lékaři byli podle Singera zděšeni s tím, že „to přece nemůže fungovat! Bez školeného „šťourače“! Sami se testují! No, nemůže…“. Že by ale šestá nejlepší americká medicínská škola špatně radila své univerzitě, jak testovat profesory? Singer na závěr píše: „Nemám ambici někomu radit, jak má dál postupovat v boji s covidem. Jen jsem si vcelku jistý, že s informacemi o nákaze se nejen v mediální oblasti, ale bohužel i mezi těmi, kteří rozhodují, nenakládá dobře. A všechny nás to stojí zbytečné peníze... bez mnohem otevřenější veřejné debaty o alternativách stávající formy restrikcí se to nezmění“.

Světla je u nás dost: Eurostat tento týden přináší porovnání evropských zemí podle toho, jaká část populace se domnívá, že její příbytek je příliš tmavý. Na Maltě je to každý desátý, v celé EU v průměru asi každý dvacátý a my jsme spolu se Slovenskem na opačném konci spektra. U nás mají dojem přílišné temnoty jen asi 3 % populace.