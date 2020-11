Slušná data, rozuzlení voleb možná už dnes. Akcie zůstávají níž, eurodolar však roste

Závěr pracovního týdne přinesl slušná data z amerického trhu práce. Nárůst zaměstnanosti byl větší, než se čekalo, a tentokrát ho potvrdil i průzkum mezi domácnostmi. Z něho pak vyplynulo i překvapivě velké snížení míry nezaměstnanosti o celý procentní bod.

Prezidentské klání v zámoří vyznívá stále jasněji pro Joe Bidena. Počítání zbylých procent hlasů ho poslalo do vedení v Georgii, a dokonce i Pensylvánii, kde měl zprvu obrovskou ztrátu na úřadujícího prezidenta. V Georgii se při těsném výsledku bude přepočítávat, takže oficiální výsledky se opozdí a mohou přijít až koncem měsíce. U Pensylvánie je slušná šance dostat výsledek ještě dnes. Bidenovo vedení je těsné, ale roste. Zisk volitelských hlasů z Pensylvánie by mu ke zvolení úplně stačil, Georgia, Nevada nebo Arizona by pak byly příjemný bonus (ve vedení je však i zde). Šance Donalda Trumpa na obhajobu by tak klesly k nule. Kdyby výsledek začal být velmi jasný a nezávisel na těsné výhře v jednom státu, mohli by republikáni rychleji vzdát i soudní bitvy. Zatím to však nečekáme a tento prvek nejistoty, stejně jako přepočítávání, opožděné dopočítávání hlasů ze zámoří, vojenských základen atp., tu ještě zůstane.

Z tržního pohledu však prezidentské volby už ztrácejí na účinku. Stále nerozhodnuté volby senátní se k jasnému výsledku neposunuly, pravděpodobné zůstává udržení republikánské většiny, byť jen o jediný hlas. Jak to ale dopadne u dvou senátorských křesel z Georgie, si budeme muset počkat do začátku ledna. V případě druhých kol v tomto státu se dá čekat opět velká bitva, protože půjde o to, zda celý Kongres přece jen neovládnou demokrati.

Kondice akcií, které zprvu korigovaly své zisky, se během dne zlepšila a přispěla k tomu i data ze zámoří. Nyní se Stoxx Europe 600 nachází o 0,2 pct níž, DAX ztrácí 0,7 procenta a americký S&P 500 je dole o 0,4 pct. Data zároveň dolehla na dluhopisy. Výnosy stoupají více v USA než v Evropě, a to na 10Y splatnosti o 6 bazických bodů. Eurodolar i přesto obnovil svůj růst a dostává se na 1,1875. Koruna se vůči euru dostává pod 26,60.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:36 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.5732 -0.2903 26.7257 26.5687 CZK/USD 22.3520 -0.8187 22.5910 22.3520 HUF/EUR 358.5700 -0.2144 360.1576 357.9166 PLN/EUR 4.5033 -0.6028 4.5433 4.5036

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8605 0.6080 7.8660 7.7923 JPY/EUR 122.8270 0.2854 122.9947 122.3940 JPY/USD 103.3235 -0.2245 103.6960 103.1740

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9024 0.3336 0.9055 0.8977 CHF/EUR 1.0684 -0.1472 1.0705 1.0673 NOK/EUR 10.8766 0.2155 10.9328 10.8279 SEK/EUR 10.2558 -0.2210 10.3334 10.2481 USD/EUR 1.1888 0.5158 1.1891 1.1796

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3757 -0.0963 1.3812 1.3721 CAD/USD 1.3031 -0.1567 1.3097 1.3022